Fulla flygplan pressar upp biljettpriserna

Det är ingen flygboom. Men det är åtminstone ett plus.

Den globala efterfrågan på flygresor ökade med 0,2 procent i juli jämfört med samma månad förra året, enligt IATA:s senaste statistik. Det är den första ökningen efter tre månader med fallande trafik.

Men den viktigaste siffran för den som funderar på höstens biljettpriser är en annan.

Den globala kabinfaktorn låg på 85,2 procent i juli.

Det betyder att mer än 85 av 100 tillgängliga flygstolar i genomsnitt redan var sålda.

Och ju färre tomma stolar ett flygbolag har, desto mindre anledning finns det att sänka priset, rapporterar Flygtorget.

Europa nästan fullt

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I Europa är situationen ännu tydligare.

De europeiska flygbolagens passagerartrafik ökade med 2,1 procent i juli samtidigt som kabinfaktorn nådde 87,7 procent – högst av samtliga regioner.

Det är mycket högt.

För flygbolagen betyder det bättre möjligheter att hålla uppe biljettpriserna. Ett flygbolag som räknar med att sälja nästan nio av tio stolar behöver inte vara särskilt generöst med rabatterna.

För resenären betyder det motsatsen.

De riktigt billiga biljetterna blir färre och den som bokar sent riskerar att mötas av betydligt högre priser.

Flygbiljetter fungerar dessutom annorlunda än många andra varor. När ett plan börjar fyllas säljs normalt de billigaste bokningsklasserna först. De sista stolarna kan därför bli rejält mycket dyrare än de första.