Efter tre månader av nedgång vänder världens flygtrafik och flygplan försiktigt uppåt. Europa hör till vinnarna och fyller nästan 88 procent av flygstolarna. För resenärerna finns dock en baksida: när planen redan är fulla minskar flygbolagens behov av att locka med billiga biljetter.
Fulla flygplan pressar upp biljettpriserna
Det är ingen flygboom. Men det är åtminstone ett plus.
Den globala efterfrågan på flygresor ökade med 0,2 procent i juli jämfört med samma månad förra året, enligt IATA:s senaste statistik. Det är den första ökningen efter tre månader med fallande trafik.
Men den viktigaste siffran för den som funderar på höstens biljettpriser är en annan.
Den globala kabinfaktorn låg på 85,2 procent i juli.
Det betyder att mer än 85 av 100 tillgängliga flygstolar i genomsnitt redan var sålda.
Och ju färre tomma stolar ett flygbolag har, desto mindre anledning finns det att sänka priset, rapporterar Flygtorget.
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Europa nästan fullt
I Europa är situationen ännu tydligare.
De europeiska flygbolagens passagerartrafik ökade med 2,1 procent i juli samtidigt som kabinfaktorn nådde 87,7 procent – högst av samtliga regioner.
Det är mycket högt.
För flygbolagen betyder det bättre möjligheter att hålla uppe biljettpriserna. Ett flygbolag som räknar med att sälja nästan nio av tio stolar behöver inte vara särskilt generöst med rabatterna.
För resenären betyder det motsatsen.
De riktigt billiga biljetterna blir färre och den som bokar sent riskerar att mötas av betydligt högre priser.
Flygbiljetter fungerar dessutom annorlunda än många andra varor. När ett plan börjar fyllas säljs normalt de billigaste bokningsklasserna först. De sista stolarna kan därför bli rejält mycket dyrare än de första.
Färre tomma säten ger starkare priser
Det här är också förklaringen till varför relativt små förändringar i efterfrågan kan få stor effekt på biljettpriserna.
Ett flygplan som går från exempelvis 80 till 88 procents beläggning behöver inte sälja de sista sätena billigt. Tvärtom kan flygbolagets prissystem höja priserna när avgången börjar bli full.
Hög kabinfaktor innebär därför inte automatiskt högre priser på varje linje, men den ger flygbolagen betydligt större prissättningsmakt.
Och just nu är Europa en marknad där den makten ligger hos flygbolagen.
USA tappar – men planen är ändå fulla
Nordamerika visar samtidigt hur effektivt flygbolagen kan försvara sina priser.
Passagerartrafiken minskade med 1,2 procent i juli, tredje månaden i rad med nedgång.
Men bolagen minskade samtidigt kapaciteten med 1,8 procent.
Resultatet blev att kabinfaktorn ändå steg till 87,3 procent.
Det är i praktiken flygbolagens viktigaste försvar mot prispress: om efterfrågan faller kan de ta bort avgångar eller använda mindre flygplan.
Färre stolar håller planen fulla.
Och fulla plan hjälper till att hålla priserna uppe.
Latinamerika växer snabbast
På andra håll är efterfrågan betydligt starkare.
Latinamerika och Karibien ökade passagerartrafiken med 6,1 procent medan Afrika steg med 6,4 procent.
Kinas inrikestrafik ökade samtidigt med 5,3 procent.
Den stora bromsen är fortfarande Mellanöstern, där passagerartrafiken föll med 10 procent jämfört med juli förra året.
Tar man bort Mellanöstern ur statistiken ökade den globala flygtrafiken med 1,2 procent.
Hösten kan bli dyr
Flygbolagen verkar dessutom tro på en fortsatt stark efterfrågan. IATA räknar med att den schemalagda säteskapaciteten ökar med 1,9 procent i augusti och 2,9 procent i september jämfört med samma månader förra året.
Fler stolar kan på sikt dämpa priserna, men utgångsläget är höga kabinfaktorer – särskilt i Europa. Det ger flygbolagen utrymme att hålla priserna uppe även efter sommaren.
För den som planerar en höstresa finns därför ingen självklar vinst i att vänta på rean.
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