Billiga flygresor kan bli betydligt dyrare redan nästa år. Ryanair varnar nu för att höga bränslepriser kan slå ut svagare konkurrenter samtidigt som Europas största lågprisbolag själv drar ned kapaciteten. För svenska resenärer kan resultatet bli färre avgångar, mindre konkurrens och högre biljettpriser.
Ryanair varnar: Dyrare flygbiljetter och konkurser väntar
Ryanair varnar för att biljettpriserna i Europa kan stiga kraftigt sommaren 2027 om dagens höga olje- och flygbränslepriser håller i sig. Bolaget går dessutom längre än så: flygbolag som inte skyddat sig mot stigande bränslepriser kan tvingas minska trafiken – eller i värsta fall försvinna helt.
Bakgrunden är den kraftiga prisuppgången på flygbränsle efter den förvärrade konflikten med Iran och störningarna i Mellanösterns oljehandel. IATA konstaterar att de globala flygbränslepriserna vid toppen i april låg 121 procent högre än ett år tidigare.
Fulla flygplan pressar upp biljettpriserna
Efter tre månader av nedgång vänder världens flygtrafik och flygplan försiktigt uppåt. Europa hör till vinnarna och fyller nästan 88 procent
Ryanair kapar två miljoner passagerare
Ryanair har därför sänkt sitt trafikmål för räkenskapsåret 2027 från 216 till 214 miljoner passagerare.
Det kan låta som en marginell justering för ett bolag av Ryanairs storlek. Men signalen är desto viktigare.
Lågprisjätten räknar helt enkelt på vilka flygningar som fortfarande är värda att genomföra när bränslet blir dyrare.
Ryanair har ett betydligt bättre skydd än många konkurrenter. Omkring 80 procent av bolagets bränslebehov fram till mars 2027 är prissäkrat till cirka 67 dollar per fat. Den resterande delen köps däremot till betydligt högre marknadspriser. Flygbränsle har den senaste tiden handlats kring nivåer motsvarande nära 140 dollar per fat.
Bolaget räknar med att kapacitetsminskningen kan förbättra vinterresultatet med mellan 70 och 100 miljoner euro.
Det är flygbolagsekonomi i sin enklaste form: är varje extra passagerare för dyr att transportera är det bättre att låta planet stå.
Färre flyg kan ge högre priser
För resenären är problemet inte bara att bränslet kostar mer.
När flygbolag drar ned på kapaciteten försvinner stolar från marknaden. Då ökar trycket på de avgångar som finns kvar och biljettpriserna kan stiga ytterligare.
Det blir alltså en dubbel effekt: högre kostnader för flygbolagen och mindre konkurrens om kunderna.
Ryanairs varning ska naturligtvis också läsas som ett budskap från Europas mest högljudda flygbolag. Michael O’Learys koncern har aldrig varit främmande för att använda stora ord när politik, skatter eller kostnader hotar affären.
Men den här gången finns det hårda siffror bakom retoriken.
Även andra europeiska bolag försöker skydda sig. Brittiska Jet2 har exempelvis höjt sin bränslesäkring till 93 procent efter den senaste prisuppgången.
För svenska resenärer blir frågan därför inte bara vad flygbiljetten kostar nästa sommar.
Den större frågan är hur många billiga biljetter som över huvud taget kommer att finnas.
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