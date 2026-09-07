Ryanair varnar: Dyrare flygbiljetter och konkurser väntar

Ryanair varnar för att biljettpriserna i Europa kan stiga kraftigt sommaren 2027 om dagens höga olje- och flygbränslepriser håller i sig. Bolaget går dessutom längre än så: flygbolag som inte skyddat sig mot stigande bränslepriser kan tvingas minska trafiken – eller i värsta fall försvinna helt.

Bakgrunden är den kraftiga prisuppgången på flygbränsle efter den förvärrade konflikten med Iran och störningarna i Mellanösterns oljehandel. IATA konstaterar att de globala flygbränslepriserna vid toppen i april låg 121 procent högre än ett år tidigare.

Ryanair kapar två miljoner passagerare

Ryanair har därför sänkt sitt trafikmål för räkenskapsåret 2027 från 216 till 214 miljoner passagerare.

Det kan låta som en marginell justering för ett bolag av Ryanairs storlek. Men signalen är desto viktigare.

Lågprisjätten räknar helt enkelt på vilka flygningar som fortfarande är värda att genomföra när bränslet blir dyrare.

Ryanair har ett betydligt bättre skydd än många konkurrenter. Omkring 80 procent av bolagets bränslebehov fram till mars 2027 är prissäkrat till cirka 67 dollar per fat. Den resterande delen köps däremot till betydligt högre marknadspriser. Flygbränsle har den senaste tiden handlats kring nivåer motsvarande nära 140 dollar per fat.

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Bolaget räknar med att kapacitetsminskningen kan förbättra vinterresultatet med mellan 70 och 100 miljoner euro.

Det är flygbolagsekonomi i sin enklaste form: är varje extra passagerare för dyr att transportera är det bättre att låta planet stå.