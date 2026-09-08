Spotify kastade upp dörrarna till ljudboksmarknaden och plötsligt fick över hälften av svenska hushåll tillgång till ljudböcker. Resultatet? Svenskarna lyssnar ungefär lika mycket som tidigare. Nu börjar ljudboksmarknaden likna en vuxen bransch – färre nya kunder, hårdare konkurrens och ett allt intensivare krig om våra öron.
Spotify gav halva Sverige ljudböcker – ingen orkade lyssna mer
Alla fick tillgång – men lyssnandet stod still
När Spotify lanserade ljudböcker i Sverige i slutet av 2025 förändrades spelplanen snabbt.
Spotify fanns redan i stora delar av svenska folkets mobiler och högtalare. När ljudböckerna flyttade in i samma app ökade därför tillgången dramatiskt.
Enligt Mediavision har nu över hälften av svenska hushåll tillgång till ljudböcker. Det är ungefär dubbelt så många som före Spotifys satsning.
Men någon motsvarande explosion i själva lyssnandet har inte kommit.
Det dagliga ljudbokslyssnandet ligger kvar kring 15 procent.
Med andra ord: bokhyllan blev dubbelt så stor, men dygnet vägrade bli längre.
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Spotify löste fel problem
Länge har ljudboksbranschens stora fråga varit hur man skulle få fler människor att upptäcka formatet.
Det problemet börjar vara löst.
Ljudböcker finns i mobilen, bilen, hörlurarna och numera hos världens största musikplattform. Ändå verkar det inte vara tillgängligheten som avgör hur mycket människor faktiskt lyssnar.
”Utbudet och den potentiella publiken har vuxit kraftigt, men än så länge ser vi inte motsvarande förändring i vare sig betalande hushåll eller faktisk konsumtion”, säger Fredrik Liljeqvist, analyschef på Mediavision.
Det är ungefär branschens motsvarighet till att öppna en ny bar och upptäcka att gästerna fortfarande bara kan dricka ett glas åt gången.
Färre betalar för ljudböcker
Utvecklingen blir ännu intressantare när man tittar på abonnemangen.
Trots att fler svenskar än någonsin har tillgång till ljudböcker har antalet hushåll som faktiskt betalar för särskilda ljudbokstjänster minskat.
Under andra kvartalet föll antalet abonnerande hushåll med 9 procent, enligt Mediavision.
Det betyder inte att ljudboken är på väg bort.
Snarare tvärtom.
Formatet har blivit så etablerat att marknaden börjar bete sig som andra mogna streamingmarknader. När nästan alla redan känner till produkten blir det betydligt svårare att fortsätta växa genom att bara skaffa nya kunder.
Nu måste bolagen istället stjäla kunder av varandra.
Storytel får större konkurrent
Samtidigt håller marknaden på att ritas om.
Bonnier Books vill köpa Nextory. Om affären går igenom kommer Bonnierägda BookBeat och Nextory tillsammans att nå ungefär samma abonnentnivåer som marknadsledande Storytel.
Det innebär att Sverige kan gå mot en ljudboksmarknad med färre men betydligt större aktörer.
För konsumenterna behöver det inte vara dåliga nyheter.
När tjänsterna slåss om samma lyssnare ökar pressen på bättre priser, större utbud och smartare funktioner.
För ljudboksbolagen är läget mindre bekvämt.
De måste inte bara konkurrera med varandra. De konkurrerar även med Netflix, Youtube, poddar, TikTok, musik och allt annat vi lyckas pressa in mellan jobb, middag och sömn.
Kriget handlar om tid
Det är därför Spotifyexperimentet är så intressant.
Bolaget har bevisat att det går att göra ljudboken nästan lika lättillgänglig som musik.
Men det räcker inte.
När över halva Sverige redan har böckerna i fickan blir nästa strid inte om distribution.
Den handlar om uppmärksamhet.
Och där finns en naturregel som inte ens Spotify lyckats hacka:
Vi har bara två öron och 24 timmar om dygnet.
Spotifys satsning kan rita om hela marknaden
Spotifys ljudbokssatsning skakar om branschen och utmanar Storytel, BookBeat och Nextory – så påverkas marknaden och lyssnarna.