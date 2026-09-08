Spotify gav halva Sverige ljudböcker – ingen orkade lyssna mer

Spotify löste fel problem

Länge har ljudboksbranschens stora fråga varit hur man skulle få fler människor att upptäcka formatet.

Det problemet börjar vara löst.

Ljudböcker finns i mobilen, bilen, hörlurarna och numera hos världens största musikplattform. Ändå verkar det inte vara tillgängligheten som avgör hur mycket människor faktiskt lyssnar.

”Utbudet och den potentiella publiken har vuxit kraftigt, men än så länge ser vi inte motsvarande förändring i vare sig betalande hushåll eller faktisk konsumtion”, säger Fredrik Liljeqvist, analyschef på Mediavision.

Det är ungefär branschens motsvarighet till att öppna en ny bar och upptäcka att gästerna fortfarande bara kan dricka ett glas åt gången.

Ljudboksmarknaden har vuxit upp. Nu väntar den mindre romantiska delen: priskrig och kundjakt. Foto: Pressbild

Färre betalar för ljudböcker

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Utvecklingen blir ännu intressantare när man tittar på abonnemangen.

Trots att fler svenskar än någonsin har tillgång till ljudböcker har antalet hushåll som faktiskt betalar för särskilda ljudbokstjänster minskat.

Under andra kvartalet föll antalet abonnerande hushåll med 9 procent, enligt Mediavision.

Det betyder inte att ljudboken är på väg bort.

Snarare tvärtom.

Formatet har blivit så etablerat att marknaden börjar bete sig som andra mogna streamingmarknader. När nästan alla redan känner till produkten blir det betydligt svårare att fortsätta växa genom att bara skaffa nya kunder.

Nu måste bolagen istället stjäla kunder av varandra.

Det verkliga premiumabonnemanget 2026 är inte fler ljudböcker. Det är mer tid. Foto: Pressbild

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Storytel får större konkurrent

Samtidigt håller marknaden på att ritas om.

Bonnier Books vill köpa Nextory. Om affären går igenom kommer Bonnierägda BookBeat och Nextory tillsammans att nå ungefär samma abonnentnivåer som marknadsledande Storytel.

Det innebär att Sverige kan gå mot en ljudboksmarknad med färre men betydligt större aktörer.

För konsumenterna behöver det inte vara dåliga nyheter.

När tjänsterna slåss om samma lyssnare ökar pressen på bättre priser, större utbud och smartare funktioner.

För ljudboksbolagen är läget mindre bekvämt.

De måste inte bara konkurrera med varandra. De konkurrerar även med Netflix, Youtube, poddar, TikTok, musik och allt annat vi lyckas pressa in mellan jobb, middag och sömn.

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Kriget handlar om tid

Det är därför Spotifyexperimentet är så intressant.

Bolaget har bevisat att det går att göra ljudboken nästan lika lättillgänglig som musik.

Men det räcker inte.

När över halva Sverige redan har böckerna i fickan blir nästa strid inte om distribution.

Den handlar om uppmärksamhet.

Och där finns en naturregel som inte ens Spotify lyckats hacka:

Vi har bara två öron och 24 timmar om dygnet.

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