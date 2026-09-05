10, 15 eller 20 procent? Därför vägrar jag dricksa på krogen

Måndag

Tar Mälartåget till Uppsala. Värmer upp inför matchen på Tullgarn med fatöl och hamburgare. Sirius tar emot mitt älskade Malmö på Studenternas och det måste vara den mysigaste allsvenska arenan i Sverige. Vi står på södra läktaren precis bredvid MFF:s klack och njuter av en vacker himmel och ett slott i fonden. Serieledarna spelar inte alls som en serieledare ska. MFF lyckas peta in bollen och först då vaknar Sirius till liv, men vår nya norska mittback visar sig vara den klippa vi saknat sedan Pontus Jansson försvann. Det slutar med ett litet steg framåt efter katastrofen hemma i Malmö mot Djurgården.

På cykeln hem från Centralen lyssnar jag på Expressens politikpodd. Den är bäst i landet.

Tisdag

Möter upp Anna på Konstakademien. Hinner hälsa på Johan Hakelius och hans Susanna på releasefesten för Nidbildens historia. En otroligt vacker bok som är underbar att bläddra i. Jag tänker ofta på att jag borde bläddra mer och scrolla mindre.

Vi går på Stora Nygatan och jag kan konstatera att både nummer 16 och 18 är borta. 1866 hade Dagens Nyheter sin redaktion på 16 och på 18 bodde chefredaktören och grundaren Rudolf Wall.

Vi landar på Bistro Marie och serveras några glas vin. Jag tar en Steak Minute och Anna en fisk. När notan och kreditkortsmaskinen kommer in får jag ett utbrott eftersom dricksalternativen är 10 procent, 15 procent och 20 procent. Det tycker jag är förolämpande eftersom jag alltid brukar ge 10 procent när jag blir serverad sittande. (När jag står ger jag inte en krona.)

Nu framstår jag som snål när jag vill ge 150 kronor i dricks. Det slutar med att jag ger noll kronor i protest mot krogens girighet. När jag förklarar detta för personalen ber de mig att skriva en recension på Google i stället. Suck.

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Hädanefter kommer jag att vägra ge dricks när alternativet 5 procent inte finns med. Jag uppmanar alla att haka på denna kampanj.

Onsdag

Lyssnar på Publicistklubbens debatt om Rikslikaren när jag cyklar in till stan från Sköndal. Stridsskriften om Dagens Nyheter är väldigt intressant och i grunden tycker jag förstås att författaren Johan Lundberg har rätt. Bakom den ”objektiva journalistiken” finns en agenda. Sossarna och Moderaterna ska samarbeta för att hålla SD borta. Med mera, med mera.

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski gör sig inget besvär utan skickar fram sin underhuggare, kulturchef Björn Wiman. Han säger att den vanligaste kritiken mot DN är att det är en självgod, mallig tidning etcetera, men att denna åsikt är helt frånvarande i läsarundersökningar. Läsarna och redaktionen tycker alltså lika, även om resten av världen inte håller med.

På debatten kommer det kritik till och med mot den likriktade insändarsidan. Min gamla chefskollega på DN, Mats J Larsson, svarar att han gör så gott han kan. Tunnelseendet är med andra ord komplett. Detta stärker min tes att alla företag måste vara en sorts sekt för att fungera.

Medalj till moderatorn Gabriel Mellqvist.

Väl framme i stan går jag en guidad tur i Gamla stan med Stockholms borgerskap. Blir lite kompis med Christian Gradholt, vars Instagramkonto du måste följa. Han tycker att mitt romanår 1866 är väl valt.

Tar en kaffe på Brända tomten. På kreditkortsmaskinen står det 10 procent, 20 procent och 30 procent. Det blir bojkott direkt.

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På kvällen är det valets viktigaste debatt på Stefansgården i Gamla stan: ”Vilket parti tar hedersfrågan på allvar inför valet?” Arrangör är Gapf och Sara Mohammed. Hon leder samtalet som ingen annan moderator eftersom hon är heligt förbannad på att kvinnor far illa på grund av religion och klanvälde.

Det sägs mycket bra, men jag är mest imponerad av Romina Pukomokatari. Nu när Liberalerna börjar få vettiga siffror har jag bestämt mig för att rösta på Folkpartiet. Hörde Jimmie Åkesson säga i Sista måltiden att Simona borde sluta tigga stödröster från SD och i stället skrika ut att hon är stenen i skon i Tidölaget och locka över C- och S-väljare som innerst inne vill ha en borgerlig regering.

Torsdag

Äter lunch med Staffan Heimerson, snart 91 år, på Riche. Världsreportern är på gott humör och vi är helt överens om att det inte finns något roligare yrke än journalist. När maten är uppäten går Staffan och köper Rikslikaren på Hedengrens.

Vill du leva lika länge som Staffan? Glöm aldrig bort att vara nyfiken. Då dör du direkt.

Fredag

Partiledardebatt i Kulturhuset arrangerad av Sveriges Radio. Så kul att vara på plats med unga och gamla. Fula och snygga. Socialister och sverigedemokrater. Och så jag och min älskade Anna.

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De flesta på scenen får prata till punkt utan att bli avbrutna och lägga ut texten om sina ämnen. Huruvida vårdköerna har ökat eller minskat är obegripligt att få svar på, men klart är att det blågula laget är mer sammansvetsat än andra sidan.

Magdalena Andersson skräms än en gång med dramatisk röst: Om SD skulle få ett gäng statsrådsposter i regeringen blir det ett iskallt land. Men hur hennes eget lag ser ut är höljt i dunkel. Att Centern egentligen spelar på andra planhalvan när det gäller sakpolitiken är uppenbart, men även hon tycks livrädd för Jimmie Åkesson.

Denna känsla delar hon med stora delar av svenska folket, men räcker detta för att välta Tidölaget? Ja, skulle jag ha sagt för en vecka sedan, men nu är jag osäker.

Jimmie uppmanar, precis som i Sista måltiden, alla borgerliga väljare som ogillar SD att rösta på Simona eftersom hon varit en jävla sten i skon för samarbetet i fyra år. Det chockar programledaren Johar Bendjelloul och blir rubriker. Men kan leda till min röst…

Hemma äter vi ljuvliga kantarelltoast och somnar till Furious på Disney Plus.

Lördag

Tar buss, pendeln och Bolt till Rosersbergs slott för en guidad tur och övernattning i Torbjörn Blomkvists hotell.

Rapport i nästa veckas dagbok. Håll ut!

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