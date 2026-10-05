Europas flygtrafik växer igen efter en trög vår, men det är inte Heathrow, Frankfurt eller Paris som leder festen. I stället rusar trafiken på betydligt mindre flygplatser där Ryanair och Wizz Air öppnar baser och nya linjer. Det är ännu ett exempel på hur lågprisflyget blivit en av de starkaste krafterna bakom den moderna europeiska turismen.
Ryanair ritar om Europas turistkarta – små flygplatser växer snabbast
Efter en försiktig vår tog Europas flygtrafik fart under sommaren. Passagerartrafiken ökade med 3,9 procent i juli och 3,1 procent i augusti jämfört med samma månader förra året, enligt ACI Europe.
Det verkligt intressanta finns dock längre ner i tabellerna.
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Små flygplatser blir stora vinnare
De medelstora europeiska flygplatserna växer betydligt snabbare än jättarna. Bland augusti månads raketer finns Bratislava, som ökade med häpnadsväckande 75,9 procent. Trapani på Sicilien steg med 52,3 procent, Podgorica med 47,6 procent och Palermo med 32,3 procent.
Gemensamt för flera av dem är Ryanair eller Wizz Air, skriver Flygtorget.
I Bratislava har Wizz Air byggt ut sin bas samtidigt som Ryanair ökat trafiken. I Trapani har Ryanair öppnat en ny bas och fler linjer. I Podgorica har Wizz Air placerat två flygplan och startat 17 nya linjer.
Det behövs ibland mindre än man tror för att förändra en destinations turistliv. Några flygplan, ett tjugotal direktlinjer och biljetter billigare än taxin till Arlanda kan vara en ganska effektiv marknadsföringsbudget.
Ryanair har förändrat hur Europa semestrar
Perfect Weekend har tidigare skrivit om Ryanairs enorma betydelse för den europeiska turismens utveckling. Bolagets kanske viktigaste innovation var inte den billiga flygbiljetten i sig, utan att göra platser som tidigare låg utanför den traditionella turistkartan till realistiska weekendmål.
När en direktlinje dyker upp mellan Stockholm, London eller Berlin och en tidigare ganska okänd stad förändras kalkylen omedelbart. Resan blir enklare, billigare och framför allt möjlig.
Forskning om lågprisflygets utveckling visar också att ökad tillgänglighet har haft särskilt stor betydelse för perifera destinationer och regioner. Studier av Italien visar exempelvis att lågprisflyget bidragit till att styra fler internationella turister mot södra och mindre centrala delar av landet.
Ryanair säljer alltså inte bara flygstolar. Bolaget har under flera decennier varit med och skapat destinationer.
Tirana visar vad en flygbas kan göra
Ett av de tydligaste exemplen just nu är Tirana. Flygplatsen ökade passagerartrafiken med 20,7 procent i augusti. Ryanair har etablerat en bas med tre flygplan och tio nya linjer.
Albanien har samtidigt gått från relativt okänd semesteradress till ett av Europas mest omtalade resmål.
Samma mekanism har tidigare hjälpt städer som Porto, Valencia, Kraków och Gdańsk. Först kommer flyglinjerna. Sedan kommer weekendresenärerna, hotellen, restaurangerna och till sist den internationella turistindustrin.
Stockholm halkar efter Köpenhamn
För Sverige är statistiken mindre smickrande.
Stockholm ligger på plats 26 i Europa med omkring 210 flygningar per dag. Köpenhamn ligger på plats 15 med 289 och Oslo på plats 23 med 234.
Bromma ökade visserligen med spektakulära 502,9 procent i augusti, men siffran kommer från en extremt låg nivå och betyder inte att flygplatsen plötsligt fått en renässans.
Samtidigt fortsätter Köpenhamn att växa och ökade passagerartrafiken med 3,6 procent i augusti.
Europas nya flygkarta visar därmed något som blivit allt tydligare: turismens vinnare är inte nödvändigtvis platserna med störst flygplatser. Det är platserna dit flygbolagen bestämmer sig för att flyga.
Och få bolag har varit bättre än Ryanair på att fatta just sådana beslut.
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