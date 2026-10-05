Ryanair ritar om Europas turistkarta – små flygplatser växer snabbast

Ryanair har förändrat hur Europa semestrar

Perfect Weekend har tidigare skrivit om Ryanairs enorma betydelse för den europeiska turismens utveckling. Bolagets kanske viktigaste innovation var inte den billiga flygbiljetten i sig, utan att göra platser som tidigare låg utanför den traditionella turistkartan till realistiska weekendmål.

När en direktlinje dyker upp mellan Stockholm, London eller Berlin och en tidigare ganska okänd stad förändras kalkylen omedelbart. Resan blir enklare, billigare och framför allt möjlig.

Forskning om lågprisflygets utveckling visar också att ökad tillgänglighet har haft särskilt stor betydelse för perifera destinationer och regioner. Studier av Italien visar exempelvis att lågprisflyget bidragit till att styra fler internationella turister mot södra och mindre centrala delar av landet.

Ryanair säljer alltså inte bara flygstolar. Bolaget har under flera decennier varit med och skapat destinationer.

Tirana är Europas billigaste storstad just nu – och kanske den mest underskattade. (Foto: Pixabay)

Tirana visar vad en flygbas kan göra

Ett av de tydligaste exemplen just nu är Tirana. Flygplatsen ökade passagerartrafiken med 20,7 procent i augusti. Ryanair har etablerat en bas med tre flygplan och tio nya linjer.

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Albanien har samtidigt gått från relativt okänd semesteradress till ett av Europas mest omtalade resmål.

Samma mekanism har tidigare hjälpt städer som Porto, Valencia, Kraków och Gdańsk. Först kommer flyglinjerna. Sedan kommer weekendresenärerna, hotellen, restaurangerna och till sist den internationella turistindustrin.

Stockholm halkar efter Köpenhamn

För Sverige är statistiken mindre smickrande.

Stockholm ligger på plats 26 i Europa med omkring 210 flygningar per dag. Köpenhamn ligger på plats 15 med 289 och Oslo på plats 23 med 234.

Bromma ökade visserligen med spektakulära 502,9 procent i augusti, men siffran kommer från en extremt låg nivå och betyder inte att flygplatsen plötsligt fått en renässans.

Samtidigt fortsätter Köpenhamn att växa och ökade passagerartrafiken med 3,6 procent i augusti.

Europas nya flygkarta visar därmed något som blivit allt tydligare: turismens vinnare är inte nödvändigtvis platserna med störst flygplatser. Det är platserna dit flygbolagen bestämmer sig för att flyga.

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Och få bolag har varit bättre än Ryanair på att fatta just sådana beslut.