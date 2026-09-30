Brommas sju extra år kan kosta 1,75 miljarder

BRA försvann och trafiken rasade

När BRA lämnade Bromma och flyttade över sin trafik till SAS på Arlanda 2025 försvann huvuddelen av flygplatsens reguljära trafik.

I augusti 2026 hade Bromma drygt 9 600 resenärer, omkring fem procent av trafiken samma månad 2019.

Det är mot den bakgrunden som 2033-förslaget måste bedömas.

Någon återkomst för BRA till den gamla modellen på Bromma framstår inte som en realistisk huvudplan efter bolagets omläggning mot SAS och Arlanda. Inte heller finns det några tecken på att SAS skulle flytta någon betydande inrikestrafik från sitt nav på Arlanda till Bromma.

Om man i kalkylen utgår från att ingen av de två aktörerna återvänder i större skala blir nästa fråga ganska brutal: vem ska fylla flygplatsen?

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Mindre flygplan kan hjälpa – men inte fylla Bromma

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Realtid har tidigare skrivit om att en del av krisen för svenskt inrikesflyg kan lösas med mindre flygplan.

Problemet på många svenska linjer är inte att människor helt har slutat flyga. Problemet är att det ibland finns 30, 40 eller 50 betalande resenärer där dagens affärsmodell kräver betydligt fler.

Mindre turbopropflygplan som ATR 42 och ATR 72 kan göra regionala linjer ekonomiskt möjliga med färre passagerare.

Det kan i bästa fall skapa nya regionala förbindelser även från Bromma.

Men några ATR-plan till Visby, Växjö eller andra regionala destinationer kommer knappast att återställa Bromma till den trafikplats som fanns före BRA reträtt.

Staten tar större ansvar för flyget

Samtidigt innehåller utredningen en betydligt större förändring än Brommas framtid.

Anders Flanking vill att staten tar över åtta kommunala flygplatser samt privatägda Stockholm Skavsta. Motivet är tillgänglighet, totalförsvar och beredskap.

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Det säger något om vart svensk flygpolitik är på väg.

Staten verkar i allt högre grad betrakta flygplatser som infrastruktur ungefär som vägar och järnvägar, snarare än verksamheter som alltid ska bära sina egna kostnader.

Redan i dag finansierar staten flygtrafik på ett antal regionala linjer där marknaden inte klarar uppgiften.

Den verkliga Brommafrågan

Debatten om Bromma har länge handlat om bostäder, buller, närheten till Stockholms centrum och konkurrensen med Arlanda.

Efter trafikkollapsen finns en betydligt enklare ekonomisk fråga.

Om det kostar omkring 250 miljoner kronor per år att hålla flygplatsen öppen handlar beslutet att vänta till 2033 om cirka 1,75 miljarder kronor.

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För de pengarna får staten tid att undersöka om regionalflyg, ambulansflyg, affärsflyg, totalförsvar och beredskap tillsammans kan motivera Brommas existens.

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