Köpenhamns flygplats fortsätter att dra ifrån sina nordiska konkurrenter. Under augusti passerade 3,3 miljoner resenärer Kastrup – ungefär lika många som reste via Swedavias samtliga tio svenska flygplatser tillsammans. För svenska resenärer, inte minst i södra Sverige, blir den danska flygplatsen allt mer Sveriges inofficiella internationella storflygplats.
Kastrup slår rekord – lika stort som tio svenska flygplatser tillsammans
Det går bra för Kastrup. Nästan provocerande bra om man sitter på Arlanda och studerar passagerarstatistiken.
Under juni, juli och augusti reste sammanlagt 9,9 miljoner passagerare genom Köpenhamns flygplats. Det är tre procent fler än förra sommaren och den högsta sommarsiffran någonsin, rapporterar Flygtorget.
Bara under augusti passerade 3,3 miljoner resenärer terminalerna.
Som jämförelse hade statliga Swedavias tio svenska flygplatser tillsammans drygt 3,3 miljoner resenärer samma månad.
En enda dansk flygplats spelar alltså i ungefär samma liga som Arlanda, Landvetter och åtta andra svenska flygplatser tillsammans.
Kastrup drar ifrån – Arlanda halkar efter i nordisk flygkamp
Copenhagen Airport, alltså Kastrup slog alla tiders rekord i sommar. Nästan 9,7 miljoner passagerare passerade flygplatsen unde
Arlanda långt efter
Arlanda hade samtidigt drygt 2,4 miljoner passagerare i augusti. Det var visserligen en ökning med två procent och utrikestrafiken satte nytt rekord, men avståndet till Köpenhamn är fortfarande stort.
Det här är ingen ny utveckling.
Dagens PS har tidigare berättat hur Kastrup successivt har blivit Nordens dominerande flygnav. Redan sommaren 2025 hade Köpenhamn omkring 3,3 miljoner passagerare under juli, ungefär lika många som Swedavias tio flygplatser tillsammans.
Sedan dess har danskarna fortsatt att gasa.
En viktig förklaring är SAS. Efter rekonstruktionen har bolaget gjort Köpenhamn till sitt tydliga internationella nav. Det betyder fler långlinjer från Kastrup – och fler svenska passagerare som först flyger eller tar tåget till Danmark.
Under första kvartalet i år reste över 225 000 passagerare från svenska flygplatser via Kastrup vidare ut i världen.
Svenskarna hjälper Kastrup växa
För Skåne är saken ännu enklare.
Från Malmö och stora delar av södra Sverige är Kastrup sedan länge den naturliga storflygplatsen. Öresundståget kör mer eller mindre fram till terminaldörren och utbudet av internationella linjer är betydligt större än från Malmö Airport.
Men numera är Kastrup inte bara Skånes flygplats.
Stockholm var tillsammans med London, Oslo och Amsterdam en av flygplatsens största destinationer under sommaren. Kastrup fungerar allt mer som bytesstation även för svenskar längre norrut.
Mer än var fjärde passagerare på flygplatsen är numera transferresenär. Under första halvåret ökade den gruppen med 31 procent till 4,3 miljoner.
Asien driver nästa steg
Tillväxten kommer också från långdistansflyget.
Under sommaren reste omkring 1,5 miljoner passagerare på långlinjer till och från Köpenhamn. Nya förbindelser till bland annat Seoul och Ho Chi Minh City har tillkommit samtidigt som kapaciteten mot Tokyo, Shanghai och Peking har vuxit.
Och danskarna tänker inte slå av på takten.
Flygplatsen investerade över en miljard danska kronor bara under första halvåret och nästa år öppnar ytterligare delar av Terminal 3.
Prognosen för 2026 ligger på omkring 34,5 miljoner passagerare.
För Sverige är utvecklingen dubbel. Sydsvenska resenärer får tillgång till ett av Europas bättre internationella flygnät nästan på hemmaplan.
Problemet är bara att hemmaplan råkar ligga i Danmark.
Detta är Danmarks svar på svensk flygskam
Med offensiva klimatmål, miljardinvesteringar och Europas första statligt subventionerade inrikeslinje väljer Danmark