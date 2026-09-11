Kastrup slår rekord – lika stort som tio svenska flygplatser tillsammans

Det går bra för Kastrup. Nästan provocerande bra om man sitter på Arlanda och studerar passagerarstatistiken.

Under juni, juli och augusti reste sammanlagt 9,9 miljoner passagerare genom Köpenhamns flygplats. Det är tre procent fler än förra sommaren och den högsta sommarsiffran någonsin, rapporterar Flygtorget.

Bara under augusti passerade 3,3 miljoner resenärer terminalerna.

Som jämförelse hade statliga Swedavias tio svenska flygplatser tillsammans drygt 3,3 miljoner resenärer samma månad.

En enda dansk flygplats spelar alltså i ungefär samma liga som Arlanda, Landvetter och åtta andra svenska flygplatser tillsammans.

Stockholm är en av de största destinationerna från Kastrup – svenskarna hjälper alltså till att bygga den danska succén. Foto: TT

Arlanda långt efter

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Arlanda hade samtidigt drygt 2,4 miljoner passagerare i augusti. Det var visserligen en ökning med två procent och utrikestrafiken satte nytt rekord, men avståndet till Köpenhamn är fortfarande stort.

Det här är ingen ny utveckling.

Dagens PS har tidigare berättat hur Kastrup successivt har blivit Nordens dominerande flygnav. Redan sommaren 2025 hade Köpenhamn omkring 3,3 miljoner passagerare under juli, ungefär lika många som Swedavias tio flygplatser tillsammans.

Sedan dess har danskarna fortsatt att gasa.

En viktig förklaring är SAS. Efter rekonstruktionen har bolaget gjort Köpenhamn till sitt tydliga internationella nav. Det betyder fler långlinjer från Kastrup – och fler svenska passagerare som först flyger eller tar tåget till Danmark.

Under första kvartalet i år reste över 225 000 passagerare från svenska flygplatser via Kastrup vidare ut i världen.