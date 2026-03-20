Ryanair knackar på dörren till Rosenbad igen. Budskapet till infrastrukturminister Andreas Carlson är lika enkelt som det är frestande: sänk avgifterna så dubblar vi trafiken. Åtta miljoner passagerare, 150 destinationer och 6 000 jobb. Det låter som ett Black Friday-erbjudande på flyg.
Ryanair lovar guld och gröna flygplan – men Sverige är inte Spanien
Problemet är att Sverige inte är en lågprislekplats i Medelhavet.
En affärsmodell som kräver volym
Ryanairs vd Eddie Wilson har en poäng i en sak: bränslepriserna har dragit iväg och slår hårt mot bolag utan prissäkring. Ryanair har säkrat runt 80 procent av sitt bränsle. Andra bolag kör mer rörligt, ungefär som bolånet – och får nu betala priset.
Men det är inte där skon klämmer i Sverige.
Ryanairs modell bygger på stora flygplan, hög beläggning och snabba vändningar. Boeing 737 med 189 säten ska fyllas, gärna flera gånger om dagen. Det fungerar utmärkt mellan storstäder i Europa där efterfrågan är konstant och marginalerna tunna men volymen hög.
Sverige? Inte riktigt samma spelplan.
Inrikesflyg med jumbo-tänk
Wilson öppnar för inrikestrafik och nämner Luleå och Visby enligt en intervju i Di. Det låter offensivt, men också som ett case där kalkylbladet är optimistiskt.
De flesta svenska inrikeslinjer har helt enkelt inte tillräcklig volym för att fylla Ryanairs plan med lönsamhet. Det är därför SAS och andra operatörer historiskt har använt mindre flygplan eller glesare trafik.
Att köra ett fullstort lågprisflyg på sträckor som Stockholm–Visby året runt är som att öppna nattklubb i Borlänge en tisdag. Det går, men frågan är varför.
Dessutom är svensk efterfrågan extremt säsongsstyrd. Sommaren till Gotland? Fullt. November? Inte lika mycket.
Avgifter som slagträ
Ryanair pekar på Swedavias avgiftshöjningar på cirka nio procent och stigande säkerhetskostnader. Det är ett klassiskt förhandlingsspel: pressa staten, få bättre villkor, hota med att flytta kapacitet.
Och visst, flygbolag är rörliga. Flygplan kan flyttas över en natt till mer lönsamma marknader.
Men här finns också en svensk realitet: vi har färre passagerare, längre avstånd och ett klimat som inte direkt hjälper kostnadseffektiviteten.
Att tro att sänkta avgifter automatiskt skapar en Ryanair-explosion i Sverige är att överskatta efterfrågan.
Norden halkar redan efter
Samtidigt är det sant att Sverige tappar. SAS har flyttat trafik till Köpenhamn, och andra nordiska hubbar växer snabbare. Ryanair har ökat sin svenska trafik med 75 procent sedan pandemin, men det är från låga nivåer.
Det är lätt att tro att lösningen är fler lågprisflyg.
Det är svårare att få det att fungera i praktiken.
Lockbete eller långsiktig plan
Ryanairs utspel är skickligt. De erbjuder tillväxt, jobb och fler destinationer – i utbyte mot lägre kostnader.
Men när det gäller inrikestrafiken i Sverige är kalkylen långt ifrån självklar. Stora plan kräver stora marknader. Sverige är, med all respekt, ett litet land med långa avstånd och ojämn efterfrågan.
Det kan bli fler Ryanair-plan på Arlanda. Det kan bli fler weekendlinjer till Europa.
Men att de skulle revolutionera svensk inrikestrafik? Det låter mer som ett lockbete än en affärsplan.
