Ryanair lovar guld och gröna flygplan – men Sverige är inte Spanien

Inrikesflyg med jumbo-tänk

Wilson öppnar för inrikestrafik och nämner Luleå och Visby enligt en intervju i Di. Det låter offensivt, men också som ett case där kalkylbladet är optimistiskt.

De flesta svenska inrikeslinjer har helt enkelt inte tillräcklig volym för att fylla Ryanairs plan med lönsamhet. Det är därför SAS och andra operatörer historiskt har använt mindre flygplan eller glesare trafik.

Att köra ett fullstort lågprisflyg på sträckor som Stockholm–Visby året runt är som att öppna nattklubb i Borlänge en tisdag. Det går, men frågan är varför.

Dessutom är svensk efterfrågan extremt säsongsstyrd. Sommaren till Gotland? Fullt. November? Inte lika mycket.

Läs även: EASA testar kinesiskt flygplan – Ryanair säger det alla andra tänker

Avgifter som slagträ

Ryanair pekar på Swedavias avgiftshöjningar på cirka nio procent och stigande säkerhetskostnader. Det är ett klassiskt förhandlingsspel: pressa staten, få bättre villkor, hota med att flytta kapacitet.

Och visst, flygbolag är rörliga. Flygplan kan flyttas över en natt till mer lönsamma marknader.

Men här finns också en svensk realitet: vi har färre passagerare, längre avstånd och ett klimat som inte direkt hjälper kostnadseffektiviteten.

Att tro att sänkta avgifter automatiskt skapar en Ryanair-explosion i Sverige är att överskatta efterfrågan.

Läs även: Här är världens bästa flygplatser 2026 – Norden lyser med sin frånvaro

Norden halkar redan efter

Samtidigt är det sant att Sverige tappar. SAS har flyttat trafik till Köpenhamn, och andra nordiska hubbar växer snabbare. Ryanair har ökat sin svenska trafik med 75 procent sedan pandemin, men det är från låga nivåer.

Det är lätt att tro att lösningen är fler lågprisflyg.

Det är svårare att få det att fungera i praktiken.

Hatat i kommentarsfält, älskat i bokslutet. (Foto: TT)

Lockbete eller långsiktig plan

Ryanairs utspel är skickligt. De erbjuder tillväxt, jobb och fler destinationer – i utbyte mot lägre kostnader.

Men när det gäller inrikestrafiken i Sverige är kalkylen långt ifrån självklar. Stora plan kräver stora marknader. Sverige är, med all respekt, ett litet land med långa avstånd och ojämn efterfrågan.

Det kan bli fler Ryanair-plan på Arlanda. Det kan bli fler weekendlinjer till Europa.

Men att de skulle revolutionera svensk inrikestrafik? Det låter mer som ett lockbete än en affärsplan.