21 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Börs & finans

Elon Musk till attack mot Ryanair: "Fullständig idiot"

ryanair
Det har utbrutit ett rejält ordkrig mellan de två företagsledarna Michael O'Leary och Elon Musk. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

De är två kända företagsledare som ofta har rört upp känslor. Nu har Michael O’Leary och Elon Musk råkat i luven med varandra.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En offentlig konflikt har brutit ut mellan techmiljardären Elon Musk och Ryanairs vd Michael O’Leary.

O’Leary avfärdade bryskt möjligheten att installera satellitbaserat internet från Starlink på sina flygplan.

Ordväxlingen har snabbt eskalerat och fått stor uppmärksamhet, inte minst på grund av de personliga angrepp som riktats från båda håll, skriver Dagens PS med hänvisning till Reuters.

Bakgrunden är Ryanairs bedömning att Starlinks teknik inte är kommersiellt gångbar för bolagets affärsmodell.

O’Leary har pekat på att den antenn som krävs för Starlink skulle öka luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen, vilket enligt flygbolagets beräkningar skulle innebära mycket höga årliga kostnader.

Ryanair har därför uteslutit installation på sina över 600 flygplan.

ANNONS

Ifrågasatte Musks flygkunskaper

ANNONS

Elon Musk, vars bolag SpaceX driver Starlink-nätverket, har offentligt ifrågasatt Ryanairs analys och menar att flygbolaget saknar korrekt förståelse för teknikens påverkan på bränsleförbrukningen.

Konflikten fördjupades ytterligare när O’Leary i irländska medier ifrågasatte Musks kunskaper om flygteknik och uttryckte stark kritik mot Musks sociala medieplattform.

”Ryanairs vd är en fullständig idiot. Avskeda honom”, skrev Musk på X.

När en följare föreslog att Musk skulle köpa Ryanair och ersätta O’Leary sa Musk: ”Bra idé.”

Har avtal med flera bolag

Starlink har på kort tid blivit en allt viktigare aktör inom flygindustrin.

Tjänsten, som bygger på tusentals satelliter i låg omloppsbana, marknadsförs som ett snabbare och mer stabilt alternativ till traditionellt flygplans-wifi.

Ett växande antal flygbolag har tecknat avtal om installation, däribland United Airlines, Lufthansa och Qatar Airways. Även SAS har köpt in Starlink-utrustning, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat om.

ANNONS

Måste hålla priserna nere

Fokus ligger främst på långdistans- och fullservicebolag, där passagerarnas betalningsvilja och kraven på uppkoppling är högre.

För lågprisbolag som Ryanair är kalkylen en annan. Affärsmodellen bygger på extrem kostnadskontroll, och varje teknisk lösning som riskerar att öka bränsleförbrukning eller fasta kostnader granskas hårt.

Läs mer: Ropet på Wall Street: ”Sälj USA, köp guld”. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Elon MuskRyanairStarlink
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS