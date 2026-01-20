Elon Musk till attack mot Ryanair: "Fullständig idiot"

En offentlig konflikt har brutit ut mellan techmiljardären Elon Musk och Ryanairs vd Michael O’Leary.

O’Leary avfärdade bryskt möjligheten att installera satellitbaserat internet från Starlink på sina flygplan.

Ordväxlingen har snabbt eskalerat och fått stor uppmärksamhet, inte minst på grund av de personliga angrepp som riktats från båda håll, skriver Dagens PS med hänvisning till Reuters.

Vill inte ha Starlink

Bakgrunden är Ryanairs bedömning att Starlinks teknik inte är kommersiellt gångbar för bolagets affärsmodell.

O’Leary har pekat på att den antenn som krävs för Starlink skulle öka luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen, vilket enligt flygbolagets beräkningar skulle innebära mycket höga årliga kostnader.

Ryanair har därför uteslutit installation på sina över 600 flygplan.