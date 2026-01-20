De är två kända företagsledare som ofta har rört upp känslor. Nu har Michael O’Leary och Elon Musk råkat i luven med varandra.
Elon Musk till attack mot Ryanair: "Fullständig idiot"
En offentlig konflikt har brutit ut mellan techmiljardären Elon Musk och Ryanairs vd Michael O’Leary.
O’Leary avfärdade bryskt möjligheten att installera satellitbaserat internet från Starlink på sina flygplan.
Ordväxlingen har snabbt eskalerat och fått stor uppmärksamhet, inte minst på grund av de personliga angrepp som riktats från båda håll, skriver Dagens PS med hänvisning till Reuters.
Vill inte ha Starlink
Bakgrunden är Ryanairs bedömning att Starlinks teknik inte är kommersiellt gångbar för bolagets affärsmodell.
O’Leary har pekat på att den antenn som krävs för Starlink skulle öka luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen, vilket enligt flygbolagets beräkningar skulle innebära mycket höga årliga kostnader.
Ryanair har därför uteslutit installation på sina över 600 flygplan.
Ifrågasatte Musks flygkunskaper
Elon Musk, vars bolag SpaceX driver Starlink-nätverket, har offentligt ifrågasatt Ryanairs analys och menar att flygbolaget saknar korrekt förståelse för teknikens påverkan på bränsleförbrukningen.
Konflikten fördjupades ytterligare när O’Leary i irländska medier ifrågasatte Musks kunskaper om flygteknik och uttryckte stark kritik mot Musks sociala medieplattform.
”Ryanairs vd är en fullständig idiot. Avskeda honom”, skrev Musk på X.
När en följare föreslog att Musk skulle köpa Ryanair och ersätta O’Leary sa Musk: ”Bra idé.”
Har avtal med flera bolag
Starlink har på kort tid blivit en allt viktigare aktör inom flygindustrin.
Tjänsten, som bygger på tusentals satelliter i låg omloppsbana, marknadsförs som ett snabbare och mer stabilt alternativ till traditionellt flygplans-wifi.
Ett växande antal flygbolag har tecknat avtal om installation, däribland United Airlines, Lufthansa och Qatar Airways. Även SAS har köpt in Starlink-utrustning, vilket Dagens PS tidigare har rapporterat om.
Måste hålla priserna nere
Fokus ligger främst på långdistans- och fullservicebolag, där passagerarnas betalningsvilja och kraven på uppkoppling är högre.
För lågprisbolag som Ryanair är kalkylen en annan. Affärsmodellen bygger på extrem kostnadskontroll, och varje teknisk lösning som riskerar att öka bränsleförbrukning eller fasta kostnader granskas hårt.
