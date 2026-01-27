Ryanair tjänar pengar på att göra flyget tråkigt

Wifi-bråket som affärsbeslut

Detta blev extra tydligt i det uppmärksammade bråket med Elon Musk, som kritiserade Ryanair för att inte installera hans satellitbaserade internettjänst Starlink ombord.

Michael O’Leary svarade inte med teknikargument utan med kalkyl.

”Vi tror helt enkelt inte att våra passagerare är beredda att betala för wifi på en genomsnittlig flygning som bara tar en timme”, sade han till Reuters.

Wifi väger, kostar och kräver underhåll. Och viktigast: det gör inte biljetterna billigare. Därmed faller det utanför affären.

Skala och disciplin

Volymen är Ryanairs viktigaste vapen. Skalan ger förhandlingsmakt gentemot flygplatser, leverantörer och tillverkare. Flygplan flyttas snabbt till rutter med högst avkastning. Flygplatser ställs mot varandra. Avgifter pressas – eller så dras kapacitet bort.

När konkurrenter försvagas agerar bolaget snabbt. Efter Alitalias kollaps tog Ryanair cirka 40 procent av den italienska inrikesmarknaden. Efter pandemin ökade närvaron i Norden när SAS tappade kapacitet.

Skala är inte en bieffekt, det är affären. (Foto: TT)

Kontroll över hela kedjan

Den tredje principen är kontroll. Eget underhåll, egen pilotutbildning och egna digitala system minskar beroendet av externa aktörer. Bolaget hedge:ar bränsle, optimerar bemanning och använder dataanalys för att minimera stillestånd.

Flottan består till stor del av nya, bränslesnåla 737 Max från Boeing. En stororder på upp till 300 nya plan börjar levereras från 2027. Målet är att nå runt 300 miljoner passagerare per år i mitten av 2030-talet.

Ett bolag som inte vill bli älskat

Ryanairs framgång bygger inte på lojalitet, utan på logik. Resenärer behöver inte tycka om bolaget. De behöver bara boka. När priset är lägst och tidtabellen håller blir valet enkelt.

I en bransch som fortfarande säljer berättelser har Ryanair valt att sälja matematik. Det är därför affären håller.

