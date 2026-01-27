27 jan. 2026

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Ryanair tjänar pengar på att göra flyget tråkigt

Fulla plan slår mjuka värden varje gång. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Ryanair är Europas största flygbolag och ett av få som konsekvent tjänar pengar i en kroniskt olönsam bransch. Framgången bygger inte på upplevelser eller varumärkesromantik, utan på tre enkla principer: volym, disciplin och kontroll.

I en industri där många fortfarande pratar om premiumkänsla och kundresa har Ryanair valt att reducera flyget till vad det i praktiken är – transport. En stol från A till B. Punkt.

Med över 640 flygplan och omkring 208 miljoner passagerare per år dominerar bolaget den europeiska marknaden. Nettomarginalen ligger runt 15 procent, att jämföra med ett globalt snitt på cirka 4 procent. Aktien har mer än fördubblats sedan 2023.

Hatat i kommentarsfält, älskat i bokslutet. (Foto: TT)

Flyg utan berättelse

Ryanairs ledning har länge varit tydlig med att bolaget inte säljer drömmar. Eddie Wilson, vd, har sammanfattat strategin rakt: flyg är en nyttighet, inte en upplevelse. Därför skalas allt bort som inte sänker biljettpriset eller höjer punktligheten.

Inget gratis wifi. Inga ladduttag. Inga fällbara säten. Allt sådant kostar vikt, tid och pengar – utan att påverka kärnaffären.

Ett nej till wifi kan vara ett ja till lönsamhet. (Foto: TT)
Wifi-bråket som affärsbeslut

Detta blev extra tydligt i det uppmärksammade bråket med Elon Musk, som kritiserade Ryanair för att inte installera hans satellitbaserade internettjänst Starlink ombord.

Michael O’Leary svarade inte med teknikargument utan med kalkyl.

”Vi tror helt enkelt inte att våra passagerare är beredda att betala för wifi på en genomsnittlig flygning som bara tar en timme”, sade han till Reuters.

Wifi väger, kostar och kräver underhåll. Och viktigast: det gör inte biljetterna billigare. Därmed faller det utanför affären.

Skala och disciplin

Volymen är Ryanairs viktigaste vapen. Skalan ger förhandlingsmakt gentemot flygplatser, leverantörer och tillverkare. Flygplan flyttas snabbt till rutter med högst avkastning. Flygplatser ställs mot varandra. Avgifter pressas – eller så dras kapacitet bort.

När konkurrenter försvagas agerar bolaget snabbt. Efter Alitalias kollaps tog Ryanair cirka 40 procent av den italienska inrikesmarknaden. Efter pandemin ökade närvaron i Norden när SAS tappade kapacitet.

Skala är inte en bieffekt, det är affären. (Foto: TT)

Kontroll över hela kedjan

Den tredje principen är kontroll. Eget underhåll, egen pilotutbildning och egna digitala system minskar beroendet av externa aktörer. Bolaget hedge:ar bränsle, optimerar bemanning och använder dataanalys för att minimera stillestånd.

Flottan består till stor del av nya, bränslesnåla 737 Max från Boeing. En stororder på upp till 300 nya plan börjar levereras från 2027. Målet är att nå runt 300 miljoner passagerare per år i mitten av 2030-talet.

Ett bolag som inte vill bli älskat

Ryanairs framgång bygger inte på lojalitet, utan på logik. Resenärer behöver inte tycka om bolaget. De behöver bara boka. När priset är lägst och tidtabellen håller blir valet enkelt.

I en bransch som fortfarande säljer berättelser har Ryanair valt att sälja matematik. Det är därför affären håller.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

