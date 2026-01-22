22 jan. 2026

EASA testar kinesiskt flygplan – Ryanair säger det alla andra tänker

EASA:s tester i Kina är tekniska på pappret men politiska i praktiken. (Foto: Wikipedia)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

När Europas flygsäkerhetsmyndighet EASA testar Kinas nya passagerarflygplan är det mer än en teknisk kontroll. Det är ett första, försiktigt steg mot att utmana ett flygduopol som blivit dyrt, långsamt och bekvämt. När Ryanair öppet säger ”om priset är rätt” blottas sprickan mellan flygbolagens behov och politikens försiktighet.

Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har i det tysta genomfört testflygningar med det kinesiska flygplanet C919 i Shanghai, rapporterar Flygtorget. Officiellt handlar det om så kallade validation activities, ett av stegen i en lång certifieringsprocess. Inofficiellt är signalvärdet betydligt större. Europa pratar med Kina. Och bara det är nytt.

Testerna innebär inte att planet är nära europeisk trafik. Men de visar att dörren inte är stängd. I en bransch där leveransköer, flaskhalsar och höga inköpspriser blivit vardag är även en halvöppen dörr något man tittar noga på.

Ett duopol som ingen ifrågasatte – tills nu

Den globala marknaden för kort- och medeldistansflyg domineras i dag av två aktörer: Airbus och Boeing. Airbus A320-familjen och Boeing 737 är ryggraden i europeisk luftfart. De fungerar. De är säkra. De är välkända.

Men två leverantörer betyder också begränsad konkurrens. Leveranstider som sträcker sig långt in i nästa decennium. Priser som få flygbolag har kraft att pressa. Förhandlingslägen där tillverkarna sitter lugnt och flygbolagen väntar.

För lågprisbolag, som lever på små marginaler och stora volymer, är detta inte ett irritationsmoment utan ett strukturellt problem.

Flygskam som policy – när symbolpolitik blir dyr affär

Det började med goda ambitioner. Klimatmål. Föregångarroll. Ansvar. Sedan blev flygskam tyvärr officiell policy på många ställen
Michael O'Leary, vd för lågprisbolaget Ryanair. Foto: TT
Michael O’Leary säger det många flygchefer tänker men sällan säger högt. Foto: TT
O’Leary säger det högt

När Michael O’Leary i våras sade att Ryanair kan tänka sig att köpa C919 ”om priset är rätt” var det inget ogenomtänkt utspel. Det var ett affärsmässigt konstaterande. Ett tredje alternativ förändrar maktbalansen direkt, även om inga affärer görs.

O’Leary sade därmed det många flygchefer tänker men sällan uttrycker offentligt. Duopol är dyra. Alternativ är nödvändiga. Och någon måste börja tala klarspråk.

Kinesiska C919 är byggd för att utmana ett bekvämt flygduopol.

Kina som industriell utmanare

COMAC C919 är Kinas första seriösa försök att utmana Airbus och Boeing i narrowbody-segmentet. Planet är i trafik i Kina sedan 2023 och har samlat över tusen beställningar, samtliga från kinesiska flygbolag.

Utan europeisk eller amerikansk certifiering är planet dock utestängt från den internationella leasingmarknaden och från större delen av världens flygbolag. Det är därför EASA:s tester är viktiga, trots att de inte innebär något genombrott.

Flygbolag mot politik

Här uppstår den verkliga konflikten. Flygbolagen vill ha fler leverantörer, kortare leveranstider och bättre priser. Politiker och myndigheter vill ha kontroll, säkerhet och geopolitiskt lugn. Ingen vill bli den som öppnade dörren för Kina och sedan fick förklara varför.

Resultatet blir en långsam process där tekniska frågor och politiska överväganden flyter ihop. Certifiering som tar år. Uttalanden som vägs på milligramvåg.

En kollision i slow motion

EASA:s testflygningar i Shanghai är inte början på slutet för Airbus och Boeing. Men de är ett tecken på att dagens ordning ifrågasätts. O’Learys uttalande är inte ett löfte om köp, men en påminnelse om att marknaden inte står still.

Historien visar att inga duopol varar för evigt. De spricker när pris, politik och marknad drar åt olika håll.

Just nu gör de det. Och därför är ett kinesiskt flygplan, testat i det tysta, plötsligt något Europa måste förhålla sig till.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

