EASA testar kinesiskt flygplan – Ryanair säger det alla andra tänker

Europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA har i det tysta genomfört testflygningar med det kinesiska flygplanet C919 i Shanghai, rapporterar Flygtorget. Officiellt handlar det om så kallade validation activities, ett av stegen i en lång certifieringsprocess. Inofficiellt är signalvärdet betydligt större. Europa pratar med Kina. Och bara det är nytt.

Testerna innebär inte att planet är nära europeisk trafik. Men de visar att dörren inte är stängd. I en bransch där leveransköer, flaskhalsar och höga inköpspriser blivit vardag är även en halvöppen dörr något man tittar noga på.

Ett duopol som ingen ifrågasatte – tills nu

Den globala marknaden för kort- och medeldistansflyg domineras i dag av två aktörer: Airbus och Boeing. Airbus A320-familjen och Boeing 737 är ryggraden i europeisk luftfart. De fungerar. De är säkra. De är välkända.

Men två leverantörer betyder också begränsad konkurrens. Leveranstider som sträcker sig långt in i nästa decennium. Priser som få flygbolag har kraft att pressa. Förhandlingslägen där tillverkarna sitter lugnt och flygbolagen väntar.

För lågprisbolag, som lever på små marginaler och stora volymer, är detta inte ett irritationsmoment utan ett strukturellt problem.

