Åk business class, men till ett billigare pris och med färre förmåner. Det är vad det amerikanska flygbolaget Delta nu ska locka kunder med.
Världens största flygbolag inför "budget business class"
Flygbolaget Delta Air Lines inför en billigare variant av sina business class-biljetter i ett försök att få fler resenärer att boka premiumklass.
Den nya biljettypen, Basic Business, erbjuder samma stol och service ombord.
Däremot får man betydligt färre förmåner före och efter flygresan.
Färre bonuspoäng
Biljetterna börjar säljas nu och gäller för resor från september, medan de nya villkoren träder i kraft i januari.
Resenärer som väljer Basic Business får bland annat färre incheckade väskor inkluderade, betalar avgifter vid ombokning eller avbokning och tjänar färre bonuspoäng än med dyrare alternativ, skriver Wall Street Journal.
Dessutom förlorar de tillgången till särskilda incheckningsdiskar och de exklusiva Delta One-loungerna, om de inte redan har tillträde via ett kreditkort eller ett separat medlemskap.
Samma modell ska även införas för bolagets premium economy på långdistansflygningar och för inrikes första klass.
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Vill sänka tröskeln
Delta följer därmed en växande trend inom flygbranschen där allt fler tjänster prissätts separat.
Tidigare har lågprisliknande biljettvillkor främst varit förknippade med ekonomiklass, men nu förs modellen även över till de dyraste kabinerna.
Flygbolaget beskriver satsningen som ett sätt att erbjuda fler valmöjligheter och en lägre tröskel till premiumresor.
Några exakta priser har ännu inte presenterats, men i ett exempel från bolaget kostar en Basic Business-biljett 200 dollar mindre än en ordinarie businessbiljett och 700 dollar mindre än en fullt återbetalningsbar biljett.
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Fler hakar på
Även konkurrenten United Airlines har i år lanserat enklare varianter av business class och premium economy på långdistanslinjer.
Utvecklingen speglar flygbolagens strategi att maximera intäkterna genom att låta resenärerna själva välja vilka tjänster de vill betala för.
Samtidigt hoppas bolagen kunna locka prismedvetna kunder som vill resa i premiumklass men är beredda att avstå vissa bekvämligheter för att få ett lägre biljettpris.
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