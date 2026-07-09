Världens största flygbolag inför "budget business class"

Flygbolaget Delta Air Lines inför en billigare variant av sina business class-biljetter i ett försök att få fler resenärer att boka premiumklass.

Den nya biljettypen, Basic Business, erbjuder samma stol och service ombord.

Däremot får man betydligt färre förmåner före och efter flygresan.

Färre bonuspoäng

Biljetterna börjar säljas nu och gäller för resor från september, medan de nya villkoren träder i kraft i januari.

Resenärer som väljer Basic Business får bland annat färre incheckade väskor inkluderade, betalar avgifter vid ombokning eller avbokning och tjänar färre bonuspoäng än med dyrare alternativ, skriver Wall Street Journal.

Dessutom förlorar de tillgången till särskilda incheckningsdiskar och de exklusiva Delta One-loungerna, om de inte redan har tillträde via ett kreditkort eller ett separat medlemskap.

Samma modell ska även införas för bolagets premium economy på långdistansflygningar och för inrikes första klass.

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