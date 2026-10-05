Regeringskaosets stora vinnare hitintills: SVT Aktuellt

I går, söndag, var det dags för de fyra partierna att för första gången samlas. Självfallet kunde alla fyra inte prata i en batch, utan först var det partiledaren för Centern: Elisabeth Thand Ringqvist som förklarade att seminariet på fredag inte är en förhandling utan en lägesbeskrivning. Därefter fick tre personer längre ner i hierarkin ordet och sa: ja, vi kommer.

Anders Ygeman, en av Sveriges mest försynta människor, vill inte dela ut några statsrådsposter i tv. Det måste vara en svår balansgång för Ygeman att försöka gjuta olja på vågorna utan att samtidigt chikanera sin chef Magdalena Andersson, som bara för några dagar sedan i vrede sa att vi har ett nytt politiskt block i Sverige bestående av Moderaterna och Vänsterpartiet.

MP:s Annika Hirvonen trodde på en regering där alla var med, och det tyckte Vänsterpartiets nya hjälte Ida Gabrielsson var en bra idé. Ida förstod dock inte skillnaden mellan sin egen och MP ekonomiska politik. Enligt henne var den i princip densamma. Problemet är bara att Elisabeth Thand Ringqvist ser en enorm skillnad och följaktligen vägrar släppa in V i regeringen. Fast det är alltså Anderssons uppgift.

De röda linjerna är alltså lika illröda som tidigare, och jag tror inte att särskilt mycket kommer att ändras på fredag.

Ett politiskt omskolningsläger

Seminariet om fem dagar känns för mig som ett slags omskolningsläger av den typ som Kina arrangerar för att uigurerna ska bli mindre sekteristiska. Jag tror inte att det fungerar i Xinjiangprovinsen, och jag tror inte att det fungerar i Stockholm heller.

På det hela taget tycker jag att det är pinsamt att politikerna just nu, hösten 2026, efter en lång valrörelse där alla har rest runt i landet som galningar och värvat röster, ska behöva utbildas för att bättre förstå läget i Sverige.

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Det borde de ha gjort för länge sedan och förhoppningsvis sker det kontinuerligt när man är aktiv i ett politiskt parti.