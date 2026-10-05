Fram till dess att Sverige har en ny regering följer Realtids Viggo Cavling maktspelet från insidan. Denna gång från tv-soffan. Det finns en vinnare på regeringskaoset: SVT Aktuellt. När politikerna fortfarande sonderar, markerar röda linjer och ber om mer tid samlar tv-studion på Gärdet dem på samma plats. Där blir det åtminstone tydligt hur långt de fortfarande har kvar till en regering.
Regeringskaosets stora vinnare hitintills: SVT Aktuellt
I går, söndag, var det dags för de fyra partierna att för första gången samlas. Självfallet kunde alla fyra inte prata i en batch, utan först var det partiledaren för Centern: Elisabeth Thand Ringqvist som förklarade att seminariet på fredag inte är en förhandling utan en lägesbeskrivning. Därefter fick tre personer längre ner i hierarkin ordet och sa: ja, vi kommer.
Anders Ygeman, en av Sveriges mest försynta människor, vill inte dela ut några statsrådsposter i tv. Det måste vara en svår balansgång för Ygeman att försöka gjuta olja på vågorna utan att samtidigt chikanera sin chef Magdalena Andersson, som bara för några dagar sedan i vrede sa att vi har ett nytt politiskt block i Sverige bestående av Moderaterna och Vänsterpartiet.
MP:s Annika Hirvonen trodde på en regering där alla var med, och det tyckte Vänsterpartiets nya hjälte Ida Gabrielsson var en bra idé. Ida förstod dock inte skillnaden mellan sin egen och MP ekonomiska politik. Enligt henne var den i princip densamma. Problemet är bara att Elisabeth Thand Ringqvist ser en enorm skillnad och följaktligen vägrar släppa in V i regeringen. Fast det är alltså Anderssons uppgift.
De röda linjerna är alltså lika illröda som tidigare, och jag tror inte att särskilt mycket kommer att ändras på fredag.
Regeringskaoset fortsätter: Fika, statsråd och en regeringsbildningskaka för 33 kronor
Den här gången handlar det om sura miner mot Centern, krav på statsråd, ett avslutat Tidöavtal och en regeringsbildningskaka med brynt smör
Ett politiskt omskolningsläger
Seminariet om fem dagar känns för mig som ett slags omskolningsläger av den typ som Kina arrangerar för att uigurerna ska bli mindre sekteristiska. Jag tror inte att det fungerar i Xinjiangprovinsen, och jag tror inte att det fungerar i Stockholm heller.
På det hela taget tycker jag att det är pinsamt att politikerna just nu, hösten 2026, efter en lång valrörelse där alla har rest runt i landet som galningar och värvat röster, ska behöva utbildas för att bättre förstå läget i Sverige.
Det borde de ha gjort för länge sedan och förhoppningsvis sker det kontinuerligt när man är aktiv i ett politiskt parti.
Varför inte börja förhandla?
Eftersom alla verkar vara överens om att det är först efter några misslyckade statsministeromröstningar i riksdagen som verkliga förhandlingar kan komma igång förstår jag inte varför vi inte springer dit med detsamma.
Jag förstår inte varför våra folkvalda är så ointresserade av att lösa landets problem och infria de vallöften de nyligen gav svenska folket.
Det är väl bara att hoppa in i bilen och köra iväg. Det smartaste är väl att ge bilnycklarna till Magdalena Andersson, eftersom de fyra tycks vara överens om att hon är mest lämpad att köra.
Vore jag Andersson skulle jag driva samarbetet ungefär som en före detta finansminister gjorde för några år sedan. Alla får lämna in en kort lista över vad som är viktigast. Sedan får varje parti en punkt på sin lista som det kan visa upp för sina väljare. Resten av politiken får det största partiet avgöra.
Kanske kan vi kalla in Anders Borg för att lösa förhandlingen även i det rödgröna laget?
Om 70 år kanske Ida får vara med
Som jag ser det är Centerns stora problem att väljarna tycks ha en bild, medan partiets medlemmar har en helt annan. Många väljare skulle gärna se att partiet närmade sig vänstern, men internt är steget betydligt större.
Att Centern efter 70 år kan tänka sig att sitta i regering med Socialdemokraterna är i sig ett enormt steg, enligt Elisabeth Thand Ringqvist i går i SVT.
Underförstått: ska Vänsterpartiet också få grönt ljus kan det ta ytterligare 70 år.
Talman Norlén drar ut på tiden – Viggo Cavling frågar när det blir bråttom
Fram till dess att Sverige har en ny regering följer Realtids Viggo Cavling maktspelet från insidan – med talman Norlén till sonderingar, röda linjer