Fram till dess att Sverige har en ny regering kommer Realtids Viggo Cavling löpande att följa politiken från insidan – från korridorerna i Riksdagshuset till förhandlingarna, konflikterna och kaffet som ska få allt att gå ihop. Den här gången handlar det om sura miner mot Centern, krav på statsråd, ett avslutat Tidöavtal och en regeringsbildningskaka med brynt smör för 33 kronor.
Regeringskaoset fortsätter: Fika, statsråd och en regeringsbildningskaka för 33 kronor
Det här är Perfect Weekends redaktör Viggo Cavlings krönika om politik. Åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
På cykeln till riksdagen hör jag en intervju med Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren om regeringsbildningen i P1. Budskapet är att valresultatet måste få ta tid att sjunka in innan det kan hända något. Två veckor är ingenting, tycker hon.
Ett på många sätt absurt sätt att se på viljan att sitta i regeringen och leda landet. Att ha makten kan jämföras med att stå i mål i fotboll: det kommer hela tiden bollar mot en samtidigt som man ska driva spelet framåt. Det enda man inte har är tid.
På fejjan lite senare meddelar Lena Hallengren att alla fyra rödgröna partier är överens om att bilda en kartell för att styra utskotten i riksdagen. Det är resten som tycks vara problemet.
Väl framme i vårt parlament kan jag konstatera att Ulf Kristersson tog mötet med talmannen på telefon.
SD först upp i pressrummet
Det gör att SD:s partiledare Jimmie Åkesson och hans ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt är först upp i pressrummet. De presenterar ett förslag om fortsatt sänkt bensinskatt. Detta vill de trumfa igenom i ett utskott på tisdag nästa vecka.
I en bisats säger Åkesson att Tidöavtalet officiellt är slut. Vem som ska leda nästa sonderingsrunda vill de inte uttala sig om. Den bollen finns hos talman Andreas Norlén.
Nooshi vill ha statsråd och jag en regeringsbildningskaka
Inte heller Vänsterns Nooshi Dadgostar vill svara på den frågan. Hon är fortfarande väldigt sur på Centern, som vägrar ta en fika med henne. Hon är beredd att kompromissa om allt utom just att sitta i regeringen och få ett gäng statsrådsplatser. ”Våra väljare är lika mycket värda som alla andras” är ett argument.
Jag åker en trappa ner i Sveriges mest kända rulltrappa. Behöver en kanelbulle, men tar en regeringsbildningskaka för 33 kronor. Det är alltså talmannens eget recept, som han bjöd på förra gången. Men Sabis har förfinat receptet med brynt smör.
Strebern mot slackern 0–1
Realtids Viggo Cavling löpande att följa politiken från insidan. Idag om strebern Magdalena Andersson mot slackern Ida Gabrielsson.
Centern pekar på Kristersson
Efter kakan dyker centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upp i elegant blus. Kavajen från Filippa K låter hon sin pressnisse hålla. Hon är på gott humör och låter meddela att Ulf Kristersson bör få nästa sonderingsuppdrag.
I blame game mot Nooshi säger Elisabeth att mycket är vänsterledarens fel, men erkänner att det också är lite hennes eget. Den avgörande punkten är statsrådsplatserna.
På frågan om hur C ska kunna sitta i regering med MP, som i mångt och mycket har en ännu mer extrem skogspolitik än V, betonar C-ledaren att MP är företagsvänligt och individorienterat.
Absolut värst tycker C om SD, som är ett kallt parti helt utan klimatpolitik. Detta alltså sagt med ett förtjust leende på läpparna.
Ebba vill bokföra läget
Något mer nedtonad är Ebba Busch i brun kostym med breda slag och något för generösa byxor. Hon förordar en statsministeromröstning om Magdalena Andersson för att bokföra läget.
Hon är skeptisk till ett extraval i januari eller februari. Det kan skada förtroendet för vårt parlament, men även detta sägs med gott humör.
Mitt stalltips: Ebba hoppas på nyval, även känt som extraval.
Miljöpartiet vill ha alla fyra i regeringen
Därefter kommer MP:s två språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén in på scenen. Samtidigt fylls gången utanför pressrummet av färska riksdagsledamöter som minglar så högljutt att reportrarna får skrika för att nå fram med sina frågor.
Det blir en diskussion om vad som är rimligt utan att jag riktigt förstår vad som är orimligt. Klart blir dock att MP vill att alla fyra partier ska sitta i regeringen och att de kommer att rösta nej till en renodlad S-regering.
Några planer på att stödja SD förslag om fortsatt sänkt bensinskatt finns inte.
Simona gör entré
Till sist dyker hon upp. Partiledaren för riksdagens minsta parti. Liberalernas Simona Mohamsson, tillika valets stora vinnare. Svensk politiks egen Duracellkanin.
Vår utbildningsminister är förstås väldigt kritisk till Magdalena Andersson och ger henne betyget underkänt när det gäller regeringsbildningen. Några planer på att hoppa över till det rödgröna laget har varken hon eller Ebba.
Jag får ett fint citat till av Simona om Magda: ”Liberalerna kommer inte att ta ansvar för hennes hemläxa.”
Simona säger sig inte vara rädd för ett extraval.
Nu ligger bollen hos talmannen
Vem talman Andreas Norlén kommer att ge nästa sonderingsuppdrag till kommer först att meddelas kungen. Sedan får vi andra i svenska folket reda på det. Då lovar jag att fortsätta min rapportering från riksdagen.
Och vill ni ha ett stalltips till så är det att det blir extraval.
Viggos dagbok: Grand Hôtel slopar den tvingande dricksen
Grand Hôtel slopar den tvingande dricksen – Viggos dagbok applåderar beslutet. Veckan innehåller också hemkomst från Apulien, tre krogbesök