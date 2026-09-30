Regeringskaoset fortsätter: Fika, statsråd och en regeringsbildningskaka för 33 kronor

Nooshi vill ha statsråd och jag en regeringsbildningskaka

Inte heller Vänsterns Nooshi Dadgostar vill svara på den frågan. Hon är fortfarande väldigt sur på Centern, som vägrar ta en fika med henne. Hon är beredd att kompromissa om allt utom just att sitta i regeringen och få ett gäng statsrådsplatser. ”Våra väljare är lika mycket värda som alla andras” är ett argument.

Jag åker en trappa ner i Sveriges mest kända rulltrappa. Behöver en kanelbulle, men tar en regeringsbildningskaka för 33 kronor. Det är alltså talmannens eget recept, som han bjöd på förra gången. Men Sabis har förfinat receptet med brynt smör.

Centern pekar på Kristersson

Efter kakan dyker centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist upp i elegant blus. Kavajen från Filippa K låter hon sin pressnisse hålla. Hon är på gott humör och låter meddela att Ulf Kristersson bör få nästa sonderingsuppdrag.

I blame game mot Nooshi säger Elisabeth att mycket är vänsterledarens fel, men erkänner att det också är lite hennes eget. Den avgörande punkten är statsrådsplatserna.

På frågan om hur C ska kunna sitta i regering med MP, som i mångt och mycket har en ännu mer extrem skogspolitik än V, betonar C-ledaren att MP är företagsvänligt och individorienterat.

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Absolut värst tycker C om SD, som är ett kallt parti helt utan klimatpolitik. Detta alltså sagt med ett förtjust leende på läpparna.

Ebba vill bokföra läget

Något mer nedtonad är Ebba Busch i brun kostym med breda slag och något för generösa byxor. Hon förordar en statsministeromröstning om Magdalena Andersson för att bokföra läget.

Hon är skeptisk till ett extraval i januari eller februari. Det kan skada förtroendet för vårt parlament, men även detta sägs med gott humör.

Mitt stalltips: Ebba hoppas på nyval, även känt som extraval.

Miljöpartiet vill ha alla fyra i regeringen

Därefter kommer MP:s två språkrör Amanda Lind och Daniel Helldén in på scenen. Samtidigt fylls gången utanför pressrummet av färska riksdagsledamöter som minglar så högljutt att reportrarna får skrika för att nå fram med sina frågor.

Det blir en diskussion om vad som är rimligt utan att jag riktigt förstår vad som är orimligt. Klart blir dock att MP vill att alla fyra partier ska sitta i regeringen och att de kommer att rösta nej till en renodlad S-regering.

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Några planer på att stödja SD förslag om fortsatt sänkt bensinskatt finns inte.

Simona gör entré

Till sist dyker hon upp. Partiledaren för riksdagens minsta parti. Liberalernas Simona Mohamsson, tillika valets stora vinnare. Svensk politiks egen Duracellkanin.

Vår utbildningsminister är förstås väldigt kritisk till Magdalena Andersson och ger henne betyget underkänt när det gäller regeringsbildningen. Några planer på att hoppa över till det rödgröna laget har varken hon eller Ebba.

Jag får ett fint citat till av Simona om Magda: ”Liberalerna kommer inte att ta ansvar för hennes hemläxa.”

Simona säger sig inte vara rädd för ett extraval.

Nu ligger bollen hos talmannen

Vem talman Andreas Norlén kommer att ge nästa sonderingsuppdrag till kommer först att meddelas kungen. Sedan får vi andra i svenska folket reda på det. Då lovar jag att fortsätta min rapportering från riksdagen.

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Och vill ni ha ett stalltips till så är det att det blir extraval.