Fram till dess att Sverige har en ny regering följer Realtids Viggo Cavling maktspelet från insidan – från riksdagens korridorer och presskonferenser med talman Norlén till sonderingar, röda linjer och kaffet som ska hålla demokratin vaken. Just nu tycks alla behöva mer tid, trots att landet helst skulle vilja ha en regering före nästa fikapaus.
Talman Norlén drar ut på tiden – Viggo Cavling frågar när det blir bråttom
Det var mycket snack om eftertanke i riksdagens presscenter i dag när talman Andreas Norlén meddelade att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget att hitta en ny regering. Uppdraget börjar formellt på måndag och ska rapporteras första gången en vecka senare. Därefter kan hon få ytterligare tid på sig att sondera. Men, och här händer det faktiskt grejer, uppdraget ska avslutas med en statsministeromröstning. När denna blir av är dock oklart.
När blir det bråttom?
Nu kunde jag inte hålla mig utan räckte upp handen och undrade om det någonsin skulle bli bråttom. Som jag ser det har landet många utmaningar och jag vill gärna ha en regering på plats så snabbt som möjligt. Talmannen svarade då att han gillar sitt jobb, till skillnad från mig, och fick in dagens enda skratt i salongen.
Och där har vi kanske var skon klämmer. Talmannen älskar att stå i rampljuset och så länge denna fars fortsätter är han dramats stjärna.
Anderssons svåra uppdrag
Nu återstår att se hur Socialdemokraternas egen bad cop Magdalena Andersson ska få Centerpartiet och/eller Vänsterpartiet att rucka på sina röda linjer. Att dessa sitter hårdare än någonsin tidigare är ingen nyhet, och att kompromissviljan tycks mindre än noll vet vi också sedan några år tillbaka. Varför man då ska behöva veckor på sig för att ändra sig är alltså obegripligt.
Men kanske är det smart att i stället för Andersson skicka fram riksdagens ålderman Anders Ygeman. När jag såg honom i Aktuellt senast tillsammans med Vänsterpartiets nya trumfkort Ida Gabrielsson var han mer timid än någonsin tidigare. Och då ska ni veta att Anders aldrig någonsin har varit riktigt arg.
Strebern mot slackern 0–1
Realtids Viggo Cavling löpande att följa politiken från insidan. Idag om strebern Magdalena Andersson mot slackern Ida Gabrielsson.
Centerpartiets huvudvärk
Det parti som jag tror behöver mest tid är Centerpartiet. De har gjort en stor politisk förflyttning genom att acceptera Socialdemokraterna som möjlig samarbetspartner, något som en gång i tiden hade fått delar av den gamla centerrörelsen att sätta kaffet i halsen, även om samarbeten mellan S och C förstås har förekommit tidigare.
Nu ska samma parti samtidigt förhålla sig till både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och där blir det betydligt svårare.
Jag tror att den mest komplicerade konflikten för Centerpartiet kan finnas i förhållandet till Miljöpartiet, eftersom partiernas rötter och väljargrupper ser så olika ut. Centern kommer ur jordbruket, landsbygden, skogen och ägandet av mark, medan Miljöpartiet växte fram ur en helt annan politisk tradition. De värnar skalbaggar och hackspettar framför jordägare och bönder.
Extravalet finns kvar i kulissen
Följaktligen ligger jag fast vid min spaning att det blir extraval.
Regeringskaoset fortsätter: Fika, statsråd och en regeringsbildningskaka för 33 kronor
Den här gången handlar det om sura miner mot Centern, krav på statsråd, ett avslutat Tidöavtal och en regeringsbildningskaka med brynt smör