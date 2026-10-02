Talman Norlén drar ut på tiden – Viggo Cavling frågar när det blir bråttom

Anderssons svåra uppdrag

Nu återstår att se hur Socialdemokraternas egen bad cop Magdalena Andersson ska få Centerpartiet och/eller Vänsterpartiet att rucka på sina röda linjer. Att dessa sitter hårdare än någonsin tidigare är ingen nyhet, och att kompromissviljan tycks mindre än noll vet vi också sedan några år tillbaka. Varför man då ska behöva veckor på sig för att ändra sig är alltså obegripligt.

Men kanske är det smart att i stället för Andersson skicka fram riksdagens ålderman Anders Ygeman. När jag såg honom i Aktuellt senast tillsammans med Vänsterpartiets nya trumfkort Ida Gabrielsson var han mer timid än någonsin tidigare. Och då ska ni veta att Anders aldrig någonsin har varit riktigt arg.

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Centerpartiets huvudvärk

Det parti som jag tror behöver mest tid är Centerpartiet. De har gjort en stor politisk förflyttning genom att acceptera Socialdemokraterna som möjlig samarbetspartner, något som en gång i tiden hade fått delar av den gamla centerrörelsen att sätta kaffet i halsen, även om samarbeten mellan S och C förstås har förekommit tidigare.

Nu ska samma parti samtidigt förhålla sig till både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och där blir det betydligt svårare.

Jag tror att den mest komplicerade konflikten för Centerpartiet kan finnas i förhållandet till Miljöpartiet, eftersom partiernas rötter och väljargrupper ser så olika ut. Centern kommer ur jordbruket, landsbygden, skogen och ägandet av mark, medan Miljöpartiet växte fram ur en helt annan politisk tradition. De värnar skalbaggar och hackspettar framför jordägare och bönder.

Extravalet finns kvar i kulissen

Följaktligen ligger jag fast vid min spaning att det blir extraval.