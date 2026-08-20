Nytt lågprisbolag går mot strömmen i Europas flygkrig

Vi har tidigare skrivit om hur Europas flygmarknad snabbt håller på att samlas kring några få jättar.

Lufthansa är på väg att öka sitt ägande i italienska ITA Airways från 41 till 90 procent och slå in bolaget ännu hårdare i den tyska koncernen. Samtidigt slåss Lufthansa och Air France-KLM om en stor minoritetspost i portugisiska TAP.

Utvecklingen har varit tydlig: stora nätverk, stora koncerner och färre självständiga flygbolag.

Fly2Galicia går åt motsatt håll.

Det nya lågprisvarumärket planerar premiär den 1 december 2026 från Santiago de Compostelas flygplats med åtta linjer.

I Spanien blir det Alicante, Granada och Zaragoza. Utrikes väntar Bryssel, Prag, München, Venedig och Milano.

Priserna ska börja kring några hundralappar enkel väg, enligt Euronews.

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Lågprisbolag utan egna flyg

Det finns dock en detalj som gör Fly2Galicia mindre rebelliskt än namnet antyder.

Bolaget ska åtminstone inledningsvis inte flyga själv. Trafiken ska skötas av ett annat europeiskt flygbolag som ännu inte offentliggjorts.

Det handlar alltså snarare om ett nytt varumärke och ett nytt linjenät än om ännu ett traditionellt europeiskt flygbolag med egen flotta.