Europas flygbolag blir allt färre, större och mäktigare. Men mitt i konsolideringen dyker en ny liten spelare upp i Spanien. Lågprisbolaget Fly2Galicia satsar på billiga direktflyg till pilgrimstaden Santiago de Compostela – precis när rekordmånga väntas komma dit.
Nytt lågprisbolag går mot strömmen i Europas flygkrig
Vi har tidigare skrivit om hur Europas flygmarknad snabbt håller på att samlas kring några få jättar.
Lufthansa är på väg att öka sitt ägande i italienska ITA Airways från 41 till 90 procent och slå in bolaget ännu hårdare i den tyska koncernen. Samtidigt slåss Lufthansa och Air France-KLM om en stor minoritetspost i portugisiska TAP.
Utvecklingen har varit tydlig: stora nätverk, stora koncerner och färre självständiga flygbolag.
Fly2Galicia går åt motsatt håll.
Det nya lågprisvarumärket planerar premiär den 1 december 2026 från Santiago de Compostelas flygplats med åtta linjer.
I Spanien blir det Alicante, Granada och Zaragoza. Utrikes väntar Bryssel, Prag, München, Venedig och Milano.
Priserna ska börja kring några hundralappar enkel väg, enligt Euronews.
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Lågprisbolag utan egna flyg
Det finns dock en detalj som gör Fly2Galicia mindre rebelliskt än namnet antyder.
Bolaget ska åtminstone inledningsvis inte flyga själv. Trafiken ska skötas av ett annat europeiskt flygbolag som ännu inte offentliggjorts.
Det handlar alltså snarare om ett nytt varumärke och ett nytt linjenät än om ännu ett traditionellt europeiskt flygbolag med egen flotta.
Tidpunkten är däremot väl vald.
2027 är ett så kallat heligt år i Santiago de Compostela, vilket väntas locka extra många pilgrimer till Camino de Santiago.
Dessutom etablerar Wizz Air en permanent bas i Santiago nästa år.
Efter flera år där flygbranschen handlat om uppköp och sammanslagningar påminner Fly2Galicia om en gammal sanning: så länge det finns passagerare som vill flyga billigt kommer någon alltid försöka sälja biljetten.
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