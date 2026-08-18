De vägrar sänka priserna – trots billigare flygbränsle

Efter krigsutbrottet med Iran steg priset på flygbränsle kraftigt och flygbolagen svarade med bränsletillägg och högre biljettpriser.

Nu har utvecklingen vänt. Det nordvästeuropeiska riktpriset på jetbränsle steg till omkring 1 900 dollar per ton efter konfliktens början i februari, men handlas nu runt 1 300 dollar. Brentoljan ligger samtidigt strax under 90 dollar fatet efter att ha toppat på 114 dollar i mars.

Ändå sitter de högre biljettpriserna kvar, rapporterar Finacial Times.

Flygbränsle har blivit hårdvaluta i takt med att energikrisen går vidare. (Foto: Martin Meissner /AP/TT).

Ingen vill blinka först

Rick Lewis på Boston Consulting Group beskriver situationen som ett slags dödläge. Flygbolagen hoppas helt enkelt att ingen konkurrent ska vara den första som sänker priserna och därmed startar ett priskrig inför sensommarens bokningar.

Logiken är ganska enkel. Så länge resenärerna fortsätter köpa dyrare biljetter finns det få skäl för flygbolagen att frivilligt ge tillbaka marginalen.

Air France-KLM:s vd Ben Smith är tydlig med ambitionen.

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”Där vi har möjlighet att behålla prissättningen vill vi göra det så långt det går”, säger han till Financial Times.

Smith konstaterar samtidigt att flygbolag är en verksamhet med små marginaler. Air France-KLM:s rörelsemarginal ligger på ensiffriga nivåer.