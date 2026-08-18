Flygbränsle har blivit betydligt billigare efter vårens pristopp. Men resenärerna ska inte räkna med motsvarande rea på flygbiljetterna. Europas flygbolag tycks i stället ha hamnat i ett vänteläge där ingen vill vara först med att sänka priserna.
De vägrar sänka priserna – trots billigare flygbränsle
Efter krigsutbrottet med Iran steg priset på flygbränsle kraftigt och flygbolagen svarade med bränsletillägg och högre biljettpriser.
Nu har utvecklingen vänt. Det nordvästeuropeiska riktpriset på jetbränsle steg till omkring 1 900 dollar per ton efter konfliktens början i februari, men handlas nu runt 1 300 dollar. Brentoljan ligger samtidigt strax under 90 dollar fatet efter att ha toppat på 114 dollar i mars.
Ändå sitter de högre biljettpriserna kvar, rapporterar Finacial Times.
Ingen vill blinka först
Rick Lewis på Boston Consulting Group beskriver situationen som ett slags dödläge. Flygbolagen hoppas helt enkelt att ingen konkurrent ska vara den första som sänker priserna och därmed startar ett priskrig inför sensommarens bokningar.
Logiken är ganska enkel. Så länge resenärerna fortsätter köpa dyrare biljetter finns det få skäl för flygbolagen att frivilligt ge tillbaka marginalen.
Air France-KLM:s vd Ben Smith är tydlig med ambitionen.
”Där vi har möjlighet att behålla prissättningen vill vi göra det så långt det går”, säger han till Financial Times.
Smith konstaterar samtidigt att flygbolag är en verksamhet med små marginaler. Air France-KLM:s rörelsemarginal ligger på ensiffriga nivåer.
Bränslebristen kommer slå mot flygets svagaste länkar
Det talas om bränslebrist, ransonering och stigande biljettpriser. Samtidigt öppnar nya flyglinjer från Arlanda. Flygbranschen är
Resenärerna fortsätter betala
Det mest intressanta för branschen är att efterfrågan hittills har stått emot prisökningarna.
Alaska Airlines vd Ben Minicucci uppskattar att passagerarna i dag betalar omkring 10–20 procent mer än för ett år sedan. Ändå har bolaget ännu inte sett någon tydlig punkt där kunderna börjar välja bort flyget.
Ännu tydligare är utvecklingen hos lågprisbolaget AirAsia. Bolaget höjde priserna med omkring en tredjedel, medan efterfrågan bara föll omkring 10 procent.
Det är förstås ljuv musik för en bransch som länge betraktat resenärer i ekonomiklass som extremt priskänsliga.
Färre stolar kan hålla priserna uppe
Billigare bränsle betyder dessutom inte automatiskt billigare flyg.
IAG, ägare till bland annat British Airways, Iberia, Vueling och Aer Lingus, minskar kapaciteten under året. Vd Luis Gallego understryker att biljettpriser inte bara styrs av bränslekostnaden utan också av utbud och efterfrågan.
Om flera flygbolag samtidigt drar ned antalet stolar kan priserna hållas uppe även när kostnaderna sjunker.
Branschorganisationen IATA räknar samtidigt med att flygindustrins lönsamhet ungefär halveras under året till följd av krisen.
Gulfbolagen kan spräcka planen
Det finns dock en joker.
Emirates och Qatar Airways har enligt Air France-KLM blivit mycket aggressiva med priserna för att vinna tillbaka passagerare. Det kan till slut tvinga även de europeiska bolagen att reagera.
AirAsia har redan sagt att man tänker sänka priserna igen och på sikt lägga dem omkring 5 procent över nivåerna före kriget.
Frågan är alltså inte längre om flygbolagen har råd att sänka priserna.
Frågan är vem som vågar göra det först.
Världens största flygbolag inför ”budget business class”
Åk business class, men till ett billigare pris och med färre förmåner. Det är vad det amerikanska flygbolaget Delta nu ska locka kunder med.