Tyst i kabinen – annars åker du av

United Airlines har uppdaterat sina regler vilket Dagens PS skrivit om tidigare: passagerare som inte använder hörlurar kan nekas att resa – eller i värsta fall bli av med sin plats ombord. En liten formulering i avtalet, men med stor praktisk betydelse för alla som någon gång suttit fastspända bredvid någon annans ljudflöde.

Flyget som gemensam yta

Flygkabinen är ett märkligt rum. Hundratals människor, instängda i ett metallrör på 10 000 meters höjd, med minimal möjlighet att byta plats eller ta en paus.

Det gör också att små irritationsmoment snabbt blir stora. Ljud är ett av de värsta. Det går inte att värja sig. Du kan blunda, men du kan inte stänga av öronen.

Därför är Uniteds beslut mer än bara en regeländring. Det är ett försök att återinföra någon form av grundläggande reseetikett.