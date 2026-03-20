Ny krogtrend: maten är inte längre det viktigaste

Menyn är en affärsplan

Bakom kulisserna har något hänt. Menyn är inte längre ett kreativt dokument, utan ett ekonomiskt verktyg. Varje rätt analyseras. Vad säljer, vad tjänar pengar, vad ser snyggt ut men beställs aldrig.

Det är samma logik vi sett i Dagens PS genomgångar av hotellfrukostar och minibarer. Det som inte fungerar åker ut. Det som säljer får mer plats. Det låter krasst, men det är ofta skillnaden mellan fullsatt och konkurs.

ANNONS

Tid är den nya lyxen

Ingen vill vänta längre. Inte på bord, inte på beställning och absolut inte på notan. Därför växer tekniken in i restaurangupplevelsen. QR-koder, bordsbetalning och smarta system gör att allt går snabbare.

Vår systertidning har skrivit om detta i samband med Arlanda, där resenärer redan går mil innan de ens når gaten. Samma sak gäller på krogen. Allt som sparar tid upplevs som premium, även om det egentligen bara är effektivitet.

Stammis på riktigt – personalen vet vad du vill ha innan du själv gör det (Foto: Pixabay)

Stamgästen gör comeback

Relationen till gästen blir viktigare igen, men nu med data i ryggen. Restauranger börjar förstå vilka som kommer tillbaka, vad de beställer och när de bokar.

Det är i princip samma modell som flygbolagen använt i åratal med sina lojalitetsprogram. Skillnaden är att belöningen inte är en uppgradering till business class, utan kanske ett perfekt bord och ett glas bubbel som redan står framme.

ANNONS

Snabbt är inte längre billigt

Snabbmat växer, men det betyder inte sämre kvalitet. Tvärtom. Det handlar om flexibilitet. Gästerna vill kunna välja mellan en snabb lunch, takeaway eller en lång middag beroende på humör.

Vi har sett samma sak i trenden där upplevelser slår prylar. Ibland vill man ha en avsmakningsmeny. Ibland vill man ha något riktigt bra – snabbt. Båda kan vara lyx, bara i olika tempo.

Du trodde du var här för maten – restaurangen vet bättre (Foto: Pixabay)

Det är fortfarande människorna som avgör

Till sist landar allt i personalen. Servicen. Känslan. Den där blicken som säger att någon faktiskt bryr sig.

Det går att effektivisera mycket. Men inte allt. Ingen går ut och äter för att bli imponerad av ett kassasystem. Man går dit för att träffa människor som kan sitt jobb och gör kvällen lite bättre än den annars hade blivit.

ANNONS