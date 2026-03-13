Näringsforskaren varnar: Tre matfällor som lurar oss i mataffären

Problemet är bara att kroppen inte läser marknadsföring.

Näringsforskaren Tim Spector, som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera hur mat påverkar hälsan, menar att många av de produkter vi uppfattar som nyttiga i själva verket är små bakhåll i kyl- och snackshyllan. De säljs som hälsomat men är ofta hårt processade och fulla av tillsatser, skriver Fortune.

Kort sagt: mat som ser nyttig ut kan vara motsatsen.

Här är tre klassiska matfällor.

1. Protein- och lightprodukter

I dag verkar varje livsmedel vilja vara ett gymkort. Yoghurt, glass, bars och till och med chips marknadsförs som proteinrika och kalorisnåla.

Men enligt Spector är många av dessa produkter kraftigt processade. När naturligt fett tas bort måste något annat fylla tomrummet. Ofta handlar det om stärkelse, stabiliseringsmedel och andra tillsatser som gör att produkten fortfarande känns krämig.

Resultatet blir ibland mer kemi än mat.

Det är alltså inte säkert att lightyoghurten är bättre än den gamla hederliga varianten med riktigt fett.