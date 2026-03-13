Det finns få platser där vi känner oss så moraliskt duktiga som i mataffären. Man står där med sin kundvagn och tänker att man gör kloka val. Naturell yoghurt, lite protein här, lite light där. Kanske till och med något med ordet “fitness” på förpackningen.
Näringsforskaren varnar: Tre matfällor som lurar oss i mataffären
Problemet är bara att kroppen inte läser marknadsföring.
Näringsforskaren Tim Spector, som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera hur mat påverkar hälsan, menar att många av de produkter vi uppfattar som nyttiga i själva verket är små bakhåll i kyl- och snackshyllan. De säljs som hälsomat men är ofta hårt processade och fulla av tillsatser, skriver Fortune.
Kort sagt: mat som ser nyttig ut kan vara motsatsen.
Här är tre klassiska matfällor.
1. Protein- och lightprodukter
I dag verkar varje livsmedel vilja vara ett gymkort. Yoghurt, glass, bars och till och med chips marknadsförs som proteinrika och kalorisnåla.
Men enligt Spector är många av dessa produkter kraftigt processade. När naturligt fett tas bort måste något annat fylla tomrummet. Ofta handlar det om stärkelse, stabiliseringsmedel och andra tillsatser som gör att produkten fortfarande känns krämig.
Resultatet blir ibland mer kemi än mat.
Det är alltså inte säkert att lightyoghurten är bättre än den gamla hederliga varianten med riktigt fett.
2. Salta snacks
Potatischips, ostbågar och andra snacks är ingen nyhet i kategorin “inte helt optimalt”. Men forskningen visar att de är särskilt lömska.
De är nämligen designade för att vara nästan omöjliga att sluta äta.
Kombinationen av salt, fett och krispig konsistens gör att kroppen snabbt absorberar energin utan att mättnadssignalerna riktigt hinner med. Det är därför en chipspåse ofta försvinner i samma tempo som en bra tv-serie: plötsligt är den bara borta.
Och ingen minns exakt när.
3. Söta frukostflingor
Frukostflingor marknadsförs ofta som en bra start på dagen. Problemet är att många av dem i praktiken är dessert i kartong.
De innehåller ofta stora mängder socker, raffinerade kolhydrater och en imponerande lista ingredienser som mer låter som kemiundervisning än frukost.
Effekten blir en snabb sockertopp – och lika snabb energidipp.
Vad äter människor som lever länge
Om man vill veta hur man bör äta kan man också titta på människor som lever väldigt länge. Hundraåringar runt om i världen verkar nämligen inte följa någon trenddiet från sociala medier.
De gör något betydligt mer radikalt: de äter riktig mat.
Gemensamma drag i deras kost är mycket grönsaker, baljväxter, frukt och enkla råvaror. Kött förekommer, men ofta i mindre mängder. Många lagar maten själva och använder råvaror som knappt behöver en innehållsförteckning.
Den klassiska Medelhavskosten dyker upp i studie efter studie: olivolja, fisk, vitlök, yoghurt, frukt och grönsaker.
Det är kanske inte lika glamoröst som en proteinbar med karamellsmak.
Men kroppen verkar uppskatta det betydligt mer.