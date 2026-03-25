Glöm inte detta i helgen – annars börjar veckan i uppförsbacke

Varför vi gör det

Tanken är enkel. Mer ljus på kvällen, mindre mörker när du ändå sitter inne.

Sommartid handlar om att utnyttja dagsljuset bättre. Resultatet är längre kvällar, fler spontana middagar ute och en känsla av att dagen faktiskt räcker till något mer än jobb och logistik.

Det är inte vetenskaplig magi. Det är psykologi.

Kroppen hänger inte riktigt med

Den där timmen märks. Inte dramatiskt, men tillräckligt för att du ska känna dig lite segare än vanligt.

Forskningen pekar på kortvarig sömnbrist och sämre koncentration. Kort sagt: måndagen blir en aning mer motig.

Men det går över snabbt. Kroppen justerar sig. Till skillnad från din inkorg.

Normaltid – originalet vi lämnar

Det som ofta kallas vintertid är egentligen normaltid. Det är den som följer solens rytm.

Sverige ligger på centraleuropeisk tid, UTC+1. Med sommartid flyttar vi oss till UTC+2.

Det är alltså inte solen som ändrar sig. Det är vi som justerar verkligheten.

Ett steg närmare sommaren, ett steg längre från din dygnsrytm.

Perfect Weekend Guide: Så klarar du omställningen

Gå och lägg dig lite tidigare dagarna innan

Ta en promenad i morgonljus istället för att trycka snooze

Sänk ambitionsnivån måndag morgon

