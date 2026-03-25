Natten till söndag försvinner en timme ur ditt liv. Den helgen kommer inte tillbaka. Däremot får du ljusare kvällar, vilket i praktiken är en bättre affär än det låter.
Glöm inte detta i helgen – annars börjar veckan i uppförsbacke
Då ställer du om klockan
Det är samma historia varje år, ändå lyckas många bli tagna på sängen. Sommartiden börjar sista söndagen i mars.
2026 innebär det natten mellan den 28 och 29 mars.
Klockan 02.00 blir 03.00. En timme försvinner. Du kan kalla det förlust eller investering beroende på humör.
Varför vi gör det
Tanken är enkel. Mer ljus på kvällen, mindre mörker när du ändå sitter inne.
Sommartid handlar om att utnyttja dagsljuset bättre. Resultatet är längre kvällar, fler spontana middagar ute och en känsla av att dagen faktiskt räcker till något mer än jobb och logistik.
Det är inte vetenskaplig magi. Det är psykologi.
Kroppen hänger inte riktigt med
Den där timmen märks. Inte dramatiskt, men tillräckligt för att du ska känna dig lite segare än vanligt.
Forskningen pekar på kortvarig sömnbrist och sämre koncentration. Kort sagt: måndagen blir en aning mer motig.
Men det går över snabbt. Kroppen justerar sig. Till skillnad från din inkorg.
Normaltid – originalet vi lämnar
Det som ofta kallas vintertid är egentligen normaltid. Det är den som följer solens rytm.
Sverige ligger på centraleuropeisk tid, UTC+1. Med sommartid flyttar vi oss till UTC+2.
Det är alltså inte solen som ändrar sig. Det är vi som justerar verkligheten.
Perfect Weekend Guide: Så klarar du omställningen
Gå och lägg dig lite tidigare dagarna innan
Ta en promenad i morgonljus istället för att trycka snooze
Sänk ambitionsnivån måndag morgon
