25 mars
2026

Realtid
JUST NU:

Pressen ökar på Marginalen Bank – Vd inte oroad

Realtid.se
Perfect Weekend

Glöm inte detta i helgen – annars börjar veckan i uppförsbacke

En timme mindre sömn – men ingen kan riktigt förklara var den tog vägen. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling

Natten till söndag försvinner en timme ur ditt liv. Den helgen kommer inte tillbaka. Däremot får du ljusare kvällar, vilket i praktiken är en bättre affär än det låter.

Då ställer du om klockan

Det är samma historia varje år, ändå lyckas många bli tagna på sängen. Sommartiden börjar sista söndagen i mars.

2026 innebär det natten mellan den 28 och 29 mars.

Klockan 02.00 blir 03.00. En timme försvinner. Du kan kalla det förlust eller investering beroende på humör.

02.00 blir 03.00 – årets mest underskattade chock. (Foto: Pixabay)

Varför vi gör det

Tanken är enkel. Mer ljus på kvällen, mindre mörker när du ändå sitter inne.

Sommartid handlar om att utnyttja dagsljuset bättre. Resultatet är längre kvällar, fler spontana middagar ute och en känsla av att dagen faktiskt räcker till något mer än jobb och logistik.

Det är inte vetenskaplig magi. Det är psykologi.

Kroppen hänger inte riktigt med

Den där timmen märks. Inte dramatiskt, men tillräckligt för att du ska känna dig lite segare än vanligt.

Forskningen pekar på kortvarig sömnbrist och sämre koncentration. Kort sagt: måndagen blir en aning mer motig.

Men det går över snabbt. Kroppen justerar sig. Till skillnad från din inkorg.

Normaltid – originalet vi lämnar

Det som ofta kallas vintertid är egentligen normaltid. Det är den som följer solens rytm.

Sverige ligger på centraleuropeisk tid, UTC+1. Med sommartid flyttar vi oss till UTC+2.

Det är alltså inte solen som ändrar sig. Det är vi som justerar verkligheten.

Ett steg närmare sommaren, ett steg längre från din dygnsrytm. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide: Så klarar du omställningen

Gå och lägg dig lite tidigare dagarna innan
Ta en promenad i morgonljus istället för att trycka snooze
Sänk ambitionsnivån måndag morgon

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Senaste lediga jobben