Bussresan har överlevt pandemin, energikrisen och svenskarnas nyfunna kärlek till att flyga billigt till Barcelona på en tisdag. Nu är läget stabilt. Men stabilt är inte samma sak som spännande.
Bussresan tappar fart – men branschen rullar vidare
Den nya rapporten från Sveriges Bussföretag visar en tydlig trend: beställningstrafiken – alltså hyrda bussar till skolresor, företagsevent och fotbollslag med föräldrar som skriker för mycket – går bra. Paketresorna, där någon annan planerar din semester i detalj, står och stampar.
Kort sagt: bussen lever, men bussresan till Europa gör det inte.
”Du sitter i två dygn – eller flyger på två och en halv timme”
Emanuel Karlsson, som arbetar operativt med bussresor som vd på Rolfs flyg och buss, sätter fingret på det som hela rapporten egentligen handlar om i en intervju med Realtids redaktör Viggo Cavling.
”Flyg är så lättillgängligt och det är billigt som bara tusan. Nu har vi resor där bussvarianten är dyrare än flygvarianten.”
Det är ett brutalt skifte. Bussresan levde länge på att vara det billiga alternativet. I dag är den långsammare – och ibland dyrare, rapporterar Bussmagasinet.
”Det var en lång tid som bussresor levde på att du kommer billigt undan. Men nu är det ju principen motsatta.”
Och då faller hela kalkylen.
”Det är svårt att motivera att man ska sitta på en buss i två dygn när du kan vara nere i södra Europa på två och en halv timme.”
Bussresan tappar mark – år för år
Det här är inte en tillfällig svacka.
Karlsson pekar på en tydlig trend över tid. Bussresornas andel av paketresorna har minskat kraftigt sedan före pandemin.
”Tittar man på 2019 så stod bussresor för 23 procent av alla paketresor vi arrangerar. Sen har det gått ner till 19, 17 och 2025 var det 15 procent.”
Det är ingen dramatik i ett enskilt år. Men över tid är riktningen glasklar.
Sverige funkar – Europa haltar
Samtidigt är bilden inte nattsvart.
Resor inom Sverige går bättre. Kortare sträckor, enklare logistik och en publik som fortfarande gillar gruppresor gör att bussen står starkare på hemmaplan.
Men så fort resan blir längre – och alternativet flyg dyker upp – tappar bussen tempo.
Det gäller särskilt Europaresor, där konkurrensen från lågprisflyget är närmast omöjlig att matcha.
”Det krävs en glad prick bakom ratten”
Ett annat problem är mer oväntat: förarna.
Sex av tio bussföretag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av förarbrist. Men det handlar inte bara om antal – utan om rätt typ av människor.
”Det är inte samma sak att köra lokalbuss som att köra en rundresa i Europa. Det krävs ett annat servicetänk.”
Och där sätter Karlsson en formulering som borde tryckas upp på varje bussbolags rekryteringsannons:
”Det behöver vara en god och glad prick.”
För i slutändan är chauffören en del av upplevelsen. Inte bara transporten.
En bransch på max
Samtidigt går många bolag redan på högvarv. De har inte kapacitet att ta fler uppdrag, och hyr inte längre in bussar från varandra i samma utsträckning.
Det låter som ett styrkebesked. Men är snarare ett tecken på att systemet är pressat.
När tågen stannar och ersättningsbussar behövs snabbt finns det helt enkelt inte alltid någon buss att få fram.
En bransch i mellanläge
Turistbussen är inte död. Den har bara tappat sin självklara roll.
Beställningstrafiken håller hjulen snurrande. Paketresorna till Europa krymper. Förarbristen bromsar tillväxten.
Och flyget fortsätter att vinna – varje gång någon räknar timmar.