Bussresan tappar fart – men branschen rullar vidare

Den nya rapporten från Sveriges Bussföretag visar en tydlig trend: beställningstrafiken – alltså hyrda bussar till skolresor, företagsevent och fotbollslag med föräldrar som skriker för mycket – går bra. Paketresorna, där någon annan planerar din semester i detalj, står och stampar.

Kort sagt: bussen lever, men bussresan till Europa gör det inte.

”Du sitter i två dygn – eller flyger på två och en halv timme”

Emanuel Karlsson, som arbetar operativt med bussresor som vd på Rolfs flyg och buss, sätter fingret på det som hela rapporten egentligen handlar om i en intervju med Realtids redaktör Viggo Cavling.

”Flyg är så lättillgängligt och det är billigt som bara tusan. Nu har vi resor där bussvarianten är dyrare än flygvarianten.”

Det är ett brutalt skifte. Bussresan levde länge på att vara det billiga alternativet. I dag är den långsammare – och ibland dyrare, rapporterar Bussmagasinet.

”Det var en lång tid som bussresor levde på att du kommer billigt undan. Men nu är det ju principen motsatta.”

Och då faller hela kalkylen.

”Det är svårt att motivera att man ska sitta på en buss i två dygn när du kan vara nere i södra Europa på två och en halv timme.”