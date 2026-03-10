Efter ett par år av försiktiga plånböcker och en resebransch som mest stått och trampat vatten börjar siffrorna nu röra sig åt rätt håll. Både hotell och flyg visar tydliga tecken på återhämtning.
Hotell och flyg pekar uppåt – ännu ett tecken på att konjunkturen vänder
I februari ökade efterfrågan på hotellrum i Sverige samtidigt som flygtrafiken fortsatte uppåt – särskilt på inrikeslinjer. Det är inga dramatiska siffror, men tillräckligt tydliga för att få ekonomer att tala om en gryende vändning.
Flygpoängen som räddar SAS – nu en miljardaffär
Flygbolag säljer biljetter. Det är i alla fall vad de flesta tror. I själva verket säljer många av dem något helt annat: flygpoäng.
Hotellen fylls igen
Antalet sålda hotellrum i Sverige ökade med tre procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt preliminära siffror från Benchmarking Alliance. Logiintäkterna ökade samtidigt med åtta procent, vilket tyder på att hotellen också lyckas ta bättre betalt för rummen.
I storstäderna gick utvecklingen ännu snabbare.
Stockholm ökade med åtta procent och Göteborg med nio procent. Malmö däremot gick åt motsatt håll och minskade med två procent.
Enligt Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson är det delvis sportloven som driver utvecklingen.
”Februari är en hotellmånad som präglas av sportlov, vilket syns inte minst i Göteborg. I Stockholm stärktes utvecklingen av en bra kongressmånad.”
Trots uppgången ska siffrorna sättas i perspektiv. Under de senaste tretton månaderna har ökningen i snitt legat runt en procent. Med andra ord: hotellbranschen är på väg upp – men fortfarande i ett ganska lugnt tempo.
Tjänsteresorna på väg tillbaka
En viktig signal i statistiken är att efterfrågan ökar mer under vardagar än på helger.
Det tyder på att affärsresandet börjar återhämta sig efter pandemin och de senaste årens ekonomiska oro.
Visitas egna konsumentundersökningar pekar i samma riktning: företag börjar resa mer igen, vilket brukar vara ett av de tydligaste tecknen på att ekonomin är på väg upp.
Hotellen själva är också försiktigt optimistiska. Bokningsläget för de kommande tre månaderna beskrivs som svagt positivt.
Inrikesflyget överraskar
Samtidigt visar nya siffror från Swedavia att även flyget lyfter rapporterar Flygvärlden.
Totalt reste drygt 1,6 miljoner personer utrikes via de statliga flygplatserna i februari, en ökning med sex procent.
Men den största överraskningen finns på hemmaplan. Inrikesflyget ökade med nio procent till drygt 611000 passagerare.
De regionala flygplatserna sticker ut.
Visby ökade inrikestrafiken med hela tjugofyra procent. Umeå steg sexton procent och Åre Östersund fjorton procent. I både Kiruna och Luleå ligger trafiken nu över nivåerna före pandemin.
Arlanda behåller samtidigt sin position som landets största flygplats. Under februari reste drygt 1,2 miljoner personer utrikes och omkring 330 000 inrikes via flygplatsen.
Danmark drar fortfarande längsta strået
Samtidigt fortsätter Köpenhamn att stärka sin roll som Nordens stora flygnav.
Flygplatsen har betydligt mer transfertrafik än någon annan i regionen, vilket gör det möjligt att fylla långlinjer även när den lokala efterfrågan inte räcker.
För svenska resenärer innebär det ofta samma sak som tidigare: första flyget går till Danmark.
