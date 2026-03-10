Hotell och flyg pekar uppåt – ännu ett tecken på att konjunkturen vänder

I februari ökade efterfrågan på hotellrum i Sverige samtidigt som flygtrafiken fortsatte uppåt – särskilt på inrikeslinjer. Det är inga dramatiska siffror, men tillräckligt tydliga för att få ekonomer att tala om en gryende vändning.

Hotellen fylls igen

Antalet sålda hotellrum i Sverige ökade med tre procent i februari jämfört med samma månad förra året, enligt preliminära siffror från Benchmarking Alliance. Logiintäkterna ökade samtidigt med åtta procent, vilket tyder på att hotellen också lyckas ta bättre betalt för rummen.

I storstäderna gick utvecklingen ännu snabbare.

Stockholm ökade med åtta procent och Göteborg med nio procent. Malmö däremot gick åt motsatt håll och minskade med två procent.

Enligt Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson är det delvis sportloven som driver utvecklingen.

”Februari är en hotellmånad som präglas av sportlov, vilket syns inte minst i Göteborg. I Stockholm stärktes utvecklingen av en bra kongressmånad.”

Trots uppgången ska siffrorna sättas i perspektiv. Under de senaste tretton månaderna har ökningen i snitt legat runt en procent. Med andra ord: hotellbranschen är på väg upp – men fortfarande i ett ganska lugnt tempo.

