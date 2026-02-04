Hobbyprojekt blev en extremt lönsam global dataplattform

Ett globalt nätverk av mottagare

Tekniskt bygger Flightradar24 på ett nätverk av cirka 57 000 mottagare världen över som tar emot signaler från flygplans transpondrar. Dessa mottagare är till stor del placerade hos privatpersoner, radiamatörer och flygplatser. Systemet kompletteras i dag även med satellitdata för att täcka områden där markbaserad infrastruktur saknas, framför allt över haven.

Detta upplägg har gjort Flightradar24 till en självklar referenspunkt vid flygrelaterade nyheter, störningar och kriser.

Tjänsten används i dag även av flygbolag, flygplatser och myndigheter. (Foto: Flightradar24)

När tekniken blev ett hinder

Trots den tekniska mognaden har bolaget valt att bygga om hela sin plattform från grunden. Orsaken är strukturell. När systemet ursprungligen byggdes utgick det från IATA-koder, de klassiska trebokstavsbeteckningarna för flygplatser. Problemet är att många flygplatser, särskilt i USA, saknar sådana koder.

Detta begränsar möjligheten att analysera och strukturera flygdata på ett sätt som är attraktivt för professionella kunder. Ombyggnaden är därför omfattande och innebär att Flightradar24 tillfälligt prioriterar stabilitet och datakvalitet framför maximal tillväxt.

SAS vd Anko van der Werff, är ny i styrelsen. Bra tajming nu när Flightradar24 ska bli mer B2B. (Foto: Christine Olsson/TT)

Skiftet mot B2B och styrelsens nya tyngd

I dag står privatkunder för omkring 80–85 procent av intäkterna, medan B2B-affären svarar för resten. På sikt är målet att dessa delar ska väga betydligt jämnare. Som ett led i den strategin har bolaget förstärkt styrelsen med tunga branschnamn.

Anko van der Werff har utsetts till styrelseordförande och Alex Dichter har tagit plats som styrelseledamot. Det är ett tydligt tecken på att Flightradar24 positionerar sig närmare flygindustrins beslutsfattare.

Sent riskkapital – av strategiska skäl

Efter mer än ett decennium utan externt kapital tog Flightradar24 in en investerare under 2025, när investmentbolaget Sprints köpte cirka 35 procent av bolaget. Affären värderade Flightradar24 till drygt 4 miljarder kronor. Enligt bolaget handlade beslutet inte om kapitalbehov, utan om att tillföra erfarenhet inför nästa tillväxtfas.

Flightradar24 står därmed inför ett tydligt skifte: från publik tjänst till affärskritisk dataleverantör i en global flygindustri som i allt högre grad styrs av realtidsinformation.

