Ibland behövs det varken oväder, tekniska fel eller strejk för att stoppa ett flyg. Det räcker med ett räddhågset barn som vägrar spänna fast säkerhetsbältet.
Ett barn stoppade hela flyget – 132 passagerare fick sova över
Det var precis vad som hände på Porter Airlines flyg PD444 från Victoria i British Columbia till Toronto. Planet hade lämnat gaten och var på väg mot startbanan när kabinpersonalen upptäckte att ett barn stod upp i sitt säte och vägrade sätta på sig säkerhetsbältet.
Säkerheten går alltid först
Försök från både den medföljande föräldern och kabinpersonalen misslyckades. Säkerhetsreglerna är glasklara: ett flygplan får inte lyfta om alla passagerare inte sitter fastspända. Besättningen valde därför att avbryta starten och återvända till terminalen.
Men problemen slutade inte där. Familjen skulle lämna planet, bagaget skulle plockas av, flygplanets dokumentation behövde göras om och en ny flygplanering skickas in. Under tiden tickade klockan. När allt var klart hade Victoria-flygplatsens start- och landningsbana stängt för natten, vilket sker klockan 00.30.
Resultatet blev att hela flygningen ställdes in och upp till 132 passagerare fick vänta till nästa dag för att komma iväg.
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Passagerare: ”Barnet var livrädd”
En passagerare berättade för kanadensiska CBC att stämningen ombord präglades av frustration, men att barnet inte uppträdde trotsigt. Tvärtom verkade det vara mycket rädd.
”Barnet gömde sig under sätet. Om någon försökte spänna fast bältet gled barnet bara ur och kröp undan”, berättade passageraren Aryeh Kozuch.
Andra resenärer var mer kritiska mot flygbolagets hantering. De menade att processen tog alldeles för lång tid och att informationen till passagerarna var bristfällig. Flera tvingades dessutom i sista stund leta hotellrum när flyget ställdes in.
Porter Airlines har bett om ursäkt för det inträffade men har ännu inte meddelat om bolaget kommer att ersätta passagerarnas extra kostnader.
En enda passagerare räckte
Historien visar hur små marginalerna kan vara i flygtrafiken. Ett enda säkerhetsproblem – oavsett hur litet det kan verka – kan få följder för ett helt flygplan fullt med resenärer.
I det här fallet vann rädslan över tidtabellen. Och 132 människor fick en oplanerad natt i Victoria.
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