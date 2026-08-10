Ett barn stoppade hela flyget – 132 passagerare fick sova över

Det var precis vad som hände på Porter Airlines flyg PD444 från Victoria i British Columbia till Toronto. Planet hade lämnat gaten och var på väg mot startbanan när kabinpersonalen upptäckte att ett barn stod upp i sitt säte och vägrade sätta på sig säkerhetsbältet.

Säkerheten går alltid först

Försök från både den medföljande föräldern och kabinpersonalen misslyckades. Säkerhetsreglerna är glasklara: ett flygplan får inte lyfta om alla passagerare inte sitter fastspända. Besättningen valde därför att avbryta starten och återvända till terminalen.

Men problemen slutade inte där. Familjen skulle lämna planet, bagaget skulle plockas av, flygplanets dokumentation behövde göras om och en ny flygplanering skickas in. Under tiden tickade klockan. När allt var klart hade Victoria-flygplatsens start- och landningsbana stängt för natten, vilket sker klockan 00.30.

Resultatet blev att hela flygningen ställdes in och upp till 132 passagerare fick vänta till nästa dag för att komma iväg.