Australien är ett av de länder där svenskar med fem veckors semester faktiskt har en konkurrensfördel gentemot många andra nationaliteter. När man väl har rest så långt vill man gärna stanna några veckor.

Från Arlanda kan du i dag flyga med Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha och Thai Airways via Bangkok. För sydsvenskarna erbjuder Kastrup ytterligare ett attraktivt alternativ med Singapore Airlines via Singapore.

I oktober 2027 tillkommer möjligheten att flyga via London Heathrow med Qantas nya specialbyggda Airbus A350-1000ULR. Biljetterna släpps enligt flygbolaget i februari 2027.

För svenska resenärer behöver den nya linjen dock inte innebära en kortare total restid. Stockholm–London går åt fel håll och flygresan från den brittiska huvudstaden till Sydney tar omkring 22 timmar. Fördelen är att du kan kombinera Australienresan med några dagar i London.

New York Times har letat upp sina favoriter. Med inspiration från denna guide har Perfect Weekend valt ut sju upplevelser.

1. Ät frukost där avokadomackan blev kult

I stadsdelen Surry Hills, där arbetarklassen bodde på 1800-talet, ligger restaurangen Bills. Grundaren Bill Granger bidrog till att göra avokadomackan till ett internationellt frukostfenomen, något som numera även sysselsätter kaféägare på Södermalm och i Majorna. Här serveras även ricottapannkakor med banan och honungssmör. Avokadomackan kostar 22 australiska dollar.