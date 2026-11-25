Hösten 2027 börjar australiska Qantas flyga nonstop mellan London och Sydney. Därmed får svenska resenärer ytterligare ett alternativ till de etablerade flygvägarna via Mellanöstern och Asien. Men vad ska man göra när man väl kommit fram till andra sidan jordklotet? Perfect Weekend listar sju upplevelser.
Från Stockholm till Sydney – sju upplevelser du inte får missa
Australien är ett av de länder där svenskar med fem veckors semester faktiskt har en konkurrensfördel gentemot många andra nationaliteter. När man väl har rest så långt vill man gärna stanna några veckor.
Från Arlanda kan du i dag flyga med Emirates via Dubai, Qatar Airways via Doha och Thai Airways via Bangkok. För sydsvenskarna erbjuder Kastrup ytterligare ett attraktivt alternativ med Singapore Airlines via Singapore.
I oktober 2027 tillkommer möjligheten att flyga via London Heathrow med Qantas nya specialbyggda Airbus A350-1000ULR. Biljetterna släpps enligt flygbolaget i februari 2027.
För svenska resenärer behöver den nya linjen dock inte innebära en kortare total restid. Stockholm–London går åt fel håll och flygresan från den brittiska huvudstaden till Sydney tar omkring 22 timmar. Fördelen är att du kan kombinera Australienresan med några dagar i London.
New York Times har letat upp sina favoriter. Med inspiration från denna guide har Perfect Weekend valt ut sju upplevelser.
1. Ät frukost där avokadomackan blev kult
I stadsdelen Surry Hills, där arbetarklassen bodde på 1800-talet, ligger restaurangen Bills. Grundaren Bill Granger bidrog till att göra avokadomackan till ett internationellt frukostfenomen, något som numera även sysselsätter kaféägare på Södermalm och i Majorna. Här serveras även ricottapannkakor med banan och honungssmör. Avokadomackan kostar 22 australiska dollar.
2. Hitta Australiens rockhistoria i Newtown
Stadsdelen Newtown är en blandning av studenter, konstnärer, secondhandbutiker och musikpubar. Det var här på King Street som AC/DC repeterade 1973. Drygt ett halvt sekel senare lever musikscenen vidare, bland annat på den vackra art déco-teatern Enmore Theatre.
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3. Simma med utsikt över operahuset
Promenera över Sydney Harbour Bridge och besök det nyrenoverade bromuseet. På andra sidan väntar North Sydney Olympic Pool. Här kan du simma dina tusen meter med utsikt över en av världens mest berömda stadssiluetter. Entrén kostar elva australiska dollar.
4. Ät hamburgare gjord på fisk
På restaurangen Saint Peter i Paddington har stjärnkocken Josh Niland gjort det till sin specialitet att använda så mycket som möjligt av fisken. Avsmakningsmenyn med tio rätter kostar omkring 395 australiska dollar. I baren kommer du betydligt billigare undan med en cheeseburgare där nötköttet ersatts av tonfisk och baconet kommer från svärdfisk.
5. Upptäck Australiens ursprungsbefolkning genom konsten
Konstgalleriet Art Leven grundades 1981 och är specialiserat på samtida konst från Australiens ursprungsbefolkning. Vill du fördjupa dig i Sydneys historia finns även guidade båtturer i hamnen med besök på platser av kulturell betydelse för områdets ursprungliga invånare.
6. Börja söndagen klockan 06.30
Sydneyborna är morgonpigga. Gör som lokalbefolkningen och börja dagen med en kaffe i Coogee innan du promenerar längs kusten till Bondi Beach.
Den cirka sex kilometer långa promenaden passerar flera stränder där du kan bada. Har du tur får du syn på delfiner eller valar. Under den svenska vintern är det sommar i Sydney.
7. Lär dig surfa på Bondi Beach
Australiens kanske mest berömda strand är ett utmärkt ställe att göra debut på en surfingbräda. Let’s Go Surfing erbjuder tvåtimmarslektioner från 118 australiska dollar. Utrustningen ingår, men du måste själv ta med badkläder och handduk.
Fakta Perfect Weekend: Så flyger du till Sydney
|Flygbolag
|Avreseflygplats
|Mellanlandning
|Emirates
|Arlanda/Kastrup
|Dubai
|Qatar Airways
|Arlanda/Kastrup
|Doha
|Thai Airways
|Arlanda/Kastrup
|Bangkok
|Singapore Airlines
|Kastrup
|Singapore
|Qantas med anslutningsflyg
|Arlanda/Kastrup
|London, från oktober 2027
Den sammanlagda tiden i luften från Skandinavien till Sydney är omkring 20 timmar via de etablerade rutterna österut. Till detta kommer väntetiden vid mellanlandningen.
Singapore Airlines uppger att flygresan från Kastrup till Singapore tar cirka tolv timmar och 30 minuter. Därifrån är det ytterligare sju timmar och 40 minuter till Sydney.
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