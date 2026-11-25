Ett avtal från förra seklet

Bakom biljettpriserna finns en speciell konstruktion. A-Train byggde Arlandabanan under 1990-talet och Arlanda Express började köra 1999. Bolagets exklusiva trafikeringsrätt för expresstågen gäller till 2050.

A-Train har också rätt att ta betalt när andra tågoperatörers resenärer använder Arlanda central. Avgiften ska enligt bolaget täcka stationens kostnader.

Peter Norman vill att staten går in med ekonomisk kompensation för att få bort avgiften. Hittills har regeringen dock inte kontaktat bolaget om sådana förhandlingar, uppger A-Train för DN.

EQT vill kapa kostnaderna

Arlanda Express fick riskkapitaljätten EQT som ny ägare tidigare i år. Sedan dess har arbetet med att hitta besparingar pågått.

Nu utreds en förändring där biljettspärrar på plattformarna ska göra det möjligt att avskaffa tågvärdarna ombord. De utgör ungefär en tredjedel av bolagets omkring 200 anställda.

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Något slutgiltigt beslut har ännu inte fattats, men personalen har reagerat kraftigt, rapporterar Arbetsvärlden.

”Folk gråter på arbetsplatsen. Tågvärdarna är ledsna, förarna är mer arga. Det har skett sjukskrivningar”, säger Christian Camitz, ombudsman på fackförbundet ST.

Facket varnar för att säkerheten kan försämras om lokföraren lämnas ensam med resenärerna. Vid sjukdomsfall, bråk eller en evakuering finns då ingen tågvärd som kan hjälpa till.

År 2023 spårade ett Arlanda Express-tåg ur i hög hastighet och två resenärer skadades.

Incidenter som sjukdomsfall och upprörda resenärer inträffar enligt facket flera gånger i veckan.

Större tåg och färre anställda

Arlanda Express har beställt sju nya tåg som ska öka passagerarkapaciteten med över 50 procent. Tågen blir alltså större, medan personalstyrkan kan bli betydligt mindre.

Samtliga fackförbund på företaget motsätter sig förslaget om att avskaffa tågvärdarna och har gemensamt begärt att en extern arbetstagarkonsult ska granska besparingsplanerna.

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För Peter Norman handlar nästa steg om vem som får ansvaret för Sveriges infrastrukturpolitik.

”Vi får väl se vem som blir infrastrukturminister i den nya regeringen och om den personen är intresserad av att föra de här frågorna framåt”, säger han till DN.