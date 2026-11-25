Världens kanske dyraste tågresa till ett flygplan kan bli billigare. Den tidigare ministern Peter Norman vill slopa den särskilda avgiften för pendeltågsresenärer till Arlanda. Det skulle pressa priserna även på Arlanda Express, tror han. Samtidigt undersöker tågets nya ägare EQT möjligheten att avskaffa tågvärdarna ombord.
Arlanda Express kan bli billigare – samtidigt hotas vart tredje jobb
Det tar 18 minuter att åka Arlanda Express från Stockholm Central till flygplatsen. En vanlig vuxenbiljett kostar 349 kronor. För resenären innebär det drygt 19 kronor per minut, innan planet ens lämnat marken.
Med pendeltåg tar resan omkring 38 minuter och kostar 200 kronor för vuxna utan SL-biljett. Av beloppet utgör 157 kronor en särskild stationsavgift vid Arlanda central.
En tidigare minister vill ändra spelreglerna
Peter Norman, finansmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering och senare regeringens Arlandasamordnare, har i tre utredningar undersökt flygplatsens tillgänglighet.
Enligt Norman visar hans samhällsekonomiska kalkyl att nyttan av att ta bort avgiften vida överstiger kostnaderna. Billigare pendeltåg skulle dessutom sätta press på expressbolagets prissättning.
Då kommer Arlanda Express att få ”väldigt svårt att bibehålla sin prisnivå”, säger Norman till Dagens Nyheter.
Det finns redan en betydligt billigare väg till flygplatsen. Pendeltåget till Märsta och SL-buss därifrån kostar 43 kronor och tar cirka 57 minuter. Skillnaden mot Arlanda Express blir 306 kronor för 39 sparade minuter.
Expressbolaget erbjuder numera också en Early Bird-biljett från 199 kronor för resenärer som bokar minst fem dagar i förväg.
Ett avtal från förra seklet
Bakom biljettpriserna finns en speciell konstruktion. A-Train byggde Arlandabanan under 1990-talet och Arlanda Express började köra 1999. Bolagets exklusiva trafikeringsrätt för expresstågen gäller till 2050.
A-Train har också rätt att ta betalt när andra tågoperatörers resenärer använder Arlanda central. Avgiften ska enligt bolaget täcka stationens kostnader.
Peter Norman vill att staten går in med ekonomisk kompensation för att få bort avgiften. Hittills har regeringen dock inte kontaktat bolaget om sådana förhandlingar, uppger A-Train för DN.
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EQT vill kapa kostnaderna
Arlanda Express fick riskkapitaljätten EQT som ny ägare tidigare i år. Sedan dess har arbetet med att hitta besparingar pågått.
Nu utreds en förändring där biljettspärrar på plattformarna ska göra det möjligt att avskaffa tågvärdarna ombord. De utgör ungefär en tredjedel av bolagets omkring 200 anställda.
Något slutgiltigt beslut har ännu inte fattats, men personalen har reagerat kraftigt, rapporterar Arbetsvärlden.
”Folk gråter på arbetsplatsen. Tågvärdarna är ledsna, förarna är mer arga. Det har skett sjukskrivningar”, säger Christian Camitz, ombudsman på fackförbundet ST.
Facket varnar för att säkerheten kan försämras om lokföraren lämnas ensam med resenärerna. Vid sjukdomsfall, bråk eller en evakuering finns då ingen tågvärd som kan hjälpa till.
År 2023 spårade ett Arlanda Express-tåg ur i hög hastighet och två resenärer skadades.
Incidenter som sjukdomsfall och upprörda resenärer inträffar enligt facket flera gånger i veckan.
Större tåg och färre anställda
Arlanda Express har beställt sju nya tåg som ska öka passagerarkapaciteten med över 50 procent. Tågen blir alltså större, medan personalstyrkan kan bli betydligt mindre.
Samtliga fackförbund på företaget motsätter sig förslaget om att avskaffa tågvärdarna och har gemensamt begärt att en extern arbetstagarkonsult ska granska besparingsplanerna.
För Peter Norman handlar nästa steg om vem som får ansvaret för Sveriges infrastrukturpolitik.
”Vi får väl se vem som blir infrastrukturminister i den nya regeringen och om den personen är intresserad av att föra de här frågorna framåt”, säger han till DN.
Arlanda Express skär ned: Var tredje kan försvinna
Arlanda Express ska effektivisera och kapa kostnader. Nu finns ett förslag om att avskaffa tågvärdarna. ”Säkerhetsrisk”, säger facket. Under inledningen