Armstödet tillhör den olycklige i mitten

Här är experterna överens. Passageraren vid fönstret får utsikten. Passageraren vid gången kan sträcka på benen. Den stackare som sitter i mitten ska få båda armstöden.

”Stackaren i mitten förtjänar väl åtminstone någonting!”, konstaterar flygvärden Rich Henderson.

En annan känslig fråga är ryggstödet. Du får luta tillbaka stolen, men gör det försiktigt. Personen bakom kanske sitter med en dator eller försöker äta middag.

Och om någon ber dig byta plats för att få sitta bredvid sin partner? Du får tacka nej. Särskilt om du betalat extra för din stol. Men en förälder som vill sitta bredvid sitt gråtande barn är förstås en annan historia.

Skorna får åka av, men behåll strumporna

På långflygningar kan det vara skönt att ta av skorna. Det går utmärkt, enligt experterna, under förutsättning att strumporna stannar på.

”Inga bara fötter i kabinen, någonsin!”, säger reseexperten Sophie Caulcutt.

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Och toaletten är definitivt ingen plats för strumplästen. Flygvärden Rich Henderson påminner om att den mystiska vätskan på golvet sannolikt inte är vatten.

Nagelklippning och fotvård kan också vänta tills du är framme på hotellet.

Alla vill inte höra om din skilsmässa

Att prata med grannen kan vara trevligt. Kanske hittar du en ny vän eller får ett användbart restaurangtips.

Men märker du att grannen sätter på sig hörlurarna och öppnar en bok är samtalet sannolikt avslutat.

Flygplansmotorernas buller gör dessutom att människor omedvetet höjer rösten. Det betyder att även passagerarna tre rader bort får följa diskussionen om din bostadsrättsförening.

Samma sak gäller mobiltelefoner. Allt bättre internet ombord innebär nya möjligheter att arbeta, men ingen vill lyssna på ditt Teamsmöte mellan Stockholm och London. Använd hörlurar och respektera flygbolagets regler för samtal.

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Och när bebisar gråter? Ha lite tålamod. Föräldrarna är sannolikt ännu tröttare än du.

Flygvärdinnan är ingen personlig butler

Flygpersonalen ansvarar i första hand för säkerheten. Att servera kaffe ingår i jobbet, men de kan varken påverka vädret eller trolla bort förseningar.

Det är fullt tillåtet att använda knappen för att kalla på personalen. Däremot behöver du kanske inte trycka på den varje gång du önskar ytterligare ett glas vatten.

Flygvärdarna uppskattar också passagerare som kan lyfta sitt eget handbagage och hjälper andra när det behövs.

Och säkerhetsbältet? Behåll det på när du sitter. Turbulens kan komma utan förvarning.

Kostymen ger dig ingen plats i business class

Slutligen kan vi avliva en gammal flygmyt. Du blir knappast uppgraderad till business class för att du kommer till gaten i en välpressad kostym.

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I dag styrs uppgraderingar främst av bonusstatus, budgivning och flygbolagens olika system.

Klä dig gärna snyggt om du tycker om det. Men räkna inte med att din italienska kavaj imponerar på flygbolagets algoritm.