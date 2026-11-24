Det råder ingen brist på takbarer, exklusiva hotellfrukostar och pooler med utsikt över Göteborg. Under de senaste åren har Sveriges näst största stad genomgått en av de mest dramatiska förändringarna av sin hotellmarknad i modern tid.

Nya hotellskrapor har rest sig vid Järntorget, i Gårda och på Hisingen. Petter Stordalen har flyttat fram sina positioner, ESS Group har tagit sitt upplevelsekoncept till centrala Göteborg och kommunägda Liseberg har öppnat ett eget hotell med 457 rum.

Bakom expansionen fanns en närmast euforisk tro på Göteborg som internationell turist- och evenemangsstad.

Men verkligheten har inte riktigt levt upp till förväntningarna.

Tappat 50 miljoner kronor

Enligt en granskning från Sveriges Radio har Svenska Mässans hotell Gothia Towers tappat 50 miljoner kronor i intäkter sedan 2023, året då Liseberg öppnade Grand Curiosa Hotel.

Under samma period har hotellet tappat tusentals gäster och Svenska Mässan har minskat sin personalstyrka med omkring hundra personer.

Hotelldirektören Elisabeth Thomson pekar dock inte enbart ut den kommunägda konkurrenten som boven i dramat. Pandemin, lågkonjunkturen och det kraftigt ökade hotellutbudet har tillsammans förändrat förutsättningarna.

Med omkring 1 200 hotellrum har Gothia Towers länge haft en särställning på Göteborgs hotellmarknad. När barnfamiljer med välfyllda plånböcker besökte Liseberg var hotellet på andra sidan gatan ett naturligt alternativ.

Nu har nöjesparken ett eget hotell.

Låter hellre rummen stå tomma

Lisebergs vd Andreas Andersen berättar för Sveriges Radio att Grand Curiosa vanligtvis är fullbokat när nöjesparken är öppen. När parken stänger står däremot merparten av hotellrummen tomma.

Trots det väljer hotellet enligt Andersen att inte sänka priserna.

Bakgrunden är ett löfte som Liseberg gav i samband med att den kommunala hotellsatsningen presenterades. Nöjesparken skulle inte konkurrera med stadens befintliga hotell genom att dumpa priserna.

Det försätter Liseberg i en speciell situation. Medan en privat hotelloperatör normalt arbetar aktivt med prissättningen för att maximera sina intäkter har Liseberg också ett uttalat åtagande gentemot konkurrenterna.

En viktig del av den ursprungliga affärsidén var vattenparken Oceana, som skulle locka besökare året runt. Branden i februari 2024 förändrade förutsättningarna dramatiskt.

När vattenparken så småningom öppnar räknar Andersen med uppemot 600 000 besökare. Förhoppningen är att även konkurrenterna ska få del av dessa gäster.

Liseberg har lovat att inte dumpa hotellpriserna. Spänningen ligger i stället i beläggningsgraden.

Stordalen har gått på offensiven

Men Liseberg är långt ifrån ensamt om att utmana den gamla hotelljätten.

Under 2022 öppnade Scandic Göteborg Central med 451 rum. Samma år slog Clarion Hotel The Pier och ESS Groups spektakulära Jacy’z Hotel & Resort upp portarna.

Året därpå invigdes Clarion Hotel Draken vid Järntorget med 474 rum. Därefter har Strawberry fortsatt expansionen med hotell i Karlatornet och Quality Hotel The Book vid World of Volvo.

Totalt har Göteborgs hotellkapacitet vuxit med närmare 30 procent sedan 2019. Vid ingången av 2026 fanns omkring 12 000 hotellrum i staden.

Expansionen har gett besökarna ett betydligt mer attraktivt utbud. För hotellägarna är utvecklingen inte lika odelat positiv.

Nio miljoner blev 6,7 miljoner

För omkring tio år sedan formulerades ambitionen att Göteborg skulle nå nio miljoner gästnätter årligen. Sedan dess har målet för 2030 justerats ned till 6,7 miljoner, enligt Sveriges Radio.

Problemet är att många av hotellrummen redan är byggda.

Under 2024 föll intäkten per tillgängligt hotellrum, branschens centrala nyckeltal RevPAR, med 12 procent. Mellan 2019 och 2024 ökade de genomsnittliga rumspriserna med endast sju procent, betydligt mindre än inflationen.

Under 2026 har marknaden visserligen återhämtat sig, med stigande rumsintäkter och rekordhög beläggning för oktober.

Kommunen planerar ännu ett hotell

Trots den hårdnande konkurrensen finns ytterligare ett hotell med i kommunens planer för Göteborgs nya evenemangsområde.

Svenska Mässan har protesterat och varnat för att ännu en konkurrent kan dra nytta av de besöksströmmar som mässan själv skapar.

För Svenska Mässan har kongresser och företagsevenemang blivit allt viktigare. Under 2025 ökade omsättningen inom dessa verksamheter med över 40 procent. Koncernen vände samtidigt föregående års förlust på 33 miljoner kronor till en vinst på 12 miljoner.

Ur ett turistperspektiv har Göteborgs hotellexplosion varit en framgång. Staden är mer attraktiv och konkurrensen gynnar resenärerna.

Men för fastighetsägare, hotelloperatörer och i förlängningen även Göteborgs skattebetalare återstår frågan om avkastningen kommer att motsvara investeringarna.

Att fylla Göteborgs hotell under Gothia Cup eller en konsert på Ullevi är en sak. Att tjäna pengar en regnig tisdag i februari är något helt annat.