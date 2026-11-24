På sju år har Göteborg fått närmare 30 procent fler hotellrum. Petter Stordalen, Scandic, ESS Group och kommunägda Liseberg har investerat stort. Men trots rekordturism har konkurrensen blivit allt tuffare. Gothia Towers har tappat miljonbelopp och Liseberg låter hotellrum stå tomma hellre än att dumpa priserna.
Göteborgs hotellboom – nu kommer baksmällan
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