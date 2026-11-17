Inspirationen kommer från slottet Versailles. Skillnaden är att Ludvig XIV slapp budgivningen och mäklararvodet. (Foto: Pressbild)

Från husvagn till miljardpalats

74-årige John Caudwell började sälja mobiltelefoner från en husvagn på 1980-talet. År 2006 sålde han sitt företag Phones 4U och blev miljardär. Nu har han investerat sin förmögenhet i ett projekt som får vanliga lyxlägenheter på Östermalm att framstå som studentettor.

På South Audley Street, ett stenkast från Hyde Park, ligger nybygget 1 Mayfair. Bakom fasaden av handhuggen Portlandsten finns 24 exklusiva bostäder fördelade på nio våningar. Ytterligare fem mindre sviter är avsedda för personal.

Den stora takvåningen har ett begärt pris på över 200 miljoner pund, motsvarande drygt 2,5 miljarder kronor.

En visningslägenhet på fjärde våningen är något billigare. Den omfattar 606 kvadratmeter, fem sovrum och tre terrasser. Priset är 83,7 miljoner pund, ungefär 1,1 miljarder kronor.

”Jag har redan skapat en förmögenhet, nu vill jag skapa skönhet”, säger Caudwell till Dagens Nyheter.

För 1,1 miljarder kronor får du 606 kvadratmeter i Mayfair. Det blir ungefär 1,8 miljoner kronor per kvadratmeter. Stockholms mäklare har fått något att drömma om. (Foto: Pressbild)

Versailles möter The Dorchester

Arkitekten Robert A.M. Stern har ritat huset och inredaren J.P. Molyneux har skapat de gemensamma salongerna. Inspirationen kommer bland annat från Versailles och Sankt Petersburgs kejserliga palats.

Det finns spegelsalar, marmorbadrum och garderober där smyckeslådorna öppnas med fingeravtryck.

Den privata spaavdelningen har en 20 meter lång pool. Naturligtvis finns bibliotek, biograf och gym. Att trängas med andra människor på ett kommunalt badhus är knappast aktuellt för målgruppen.

Men den verkliga lyxen finns bakom kulisserna.

Hotellkoncernen Dorchester Collection, som driver legendariska The Dorchester, ansvarar för servicen. Personalen har egna korridorer, hissar och hemliga ingångar. De kan städa, tvätta, handla, ordna middagar och boka restaurangbord. Vissa tjänster kostar extra.

Köparna får dessutom tillgång till hotellets exklusiva kontaktnät.

”Jag ville att kvaliteten skulle komma först, sedan priset”, säger Caudwell i en intervju med Forbes.

Badrummet är större än många svenska lägenheter. Här kan du ligga i badkaret och fundera över varför du egentligen behöver fem sovrum. (Foto: Pressbild)

En lägenhet motsvarar 151 vanliga bostäder

Det finns en intressant detalj i miljardärens affärsplan. Bostadsmarknaden i London går nämligen ganska dåligt.

Enligt den brittiska statistikmyndigheten ONS kostade en genomsnittlig bostad i London 554 000 pund i augusti 2026. Det är en nedgång med 2,2 procent på ett år.

Visningslägenheten i 1 Mayfair kostar alltså lika mycket som ungefär 151 genomsnittliga Londonbostäder.

I Westminster, där Mayfair ligger, har priserna fallit med hela 14,3 procent på ett år.

Caudwell verkar ändå ganska obekymrad. Enligt The National har projektet fått omkring 1 000 förfrågningar, varav 25 bedöms som seriöst intresserade.

”Varför skulle en mångmiljardär vilja spara lite pengar och offra kvalitet?” frågar han retoriskt i tidningen.

Fastigheten har 50 anställda som sköter servicen. Att själv bära ut soporna skulle sannolikt väcka oro hos personalen. (Foto: Pressbild)

Över 100 000 barn saknar permanent bostad

London är en stad där bostadsmarknaden har olika verkligheter beroende på storleken på ditt bankkonto.

Enligt organisationen London Councils levde omkring 210 000 Londonbor i tillfälliga boenden vid julen 2025. Av dem var 102 000 barn.

Över 330 000 hushåll står i kö för en subventionerad bostad.

Den brittiska regeringen har lovat omfattande bostadssatsningar, men byggandet har svårt att hålla jämna steg med behoven.

I Mayfair räknar Caudwell med att fastighetsprojektets samlade försäljningsvärde ska uppgå till omkring två miljarder pund. Färdigställandet är planerat till 2027.

London Councils uppskattar samtidigt att stadens kommuner lägger 5,5 miljoner pund, omkring 70 miljoner kronor, om dagen på insatser mot hemlöshet.