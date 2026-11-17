I Londons exklusiva Mayfair har en före detta mobiltelefonförsäljare byggt ett palats med inspiration från Versailles. Lägenheterna kostar upp till 2,5 miljarder kronor. I priset ingår tillgång till personal från lyxhotellet The Dorchester. Men det gäller att ha råd med själva lägenheten först.
Här kostar lägenheten 2,5 miljarder – och butlern har en hemlig ingång
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