Det som en gång var världens starkaste dokument håller på att bli en halvbiljett. För svenska affärsresenärer på väg till London och Bali räcker det inte längre att ha ett vinrött pass med kungligt sigill. Flera populära destinationer kräver nu digitala föranmälningar – och utan rätt QR-kod är det stopp redan vid gaten.
London, Bangkok, Bali – därför kan du nekas vid gaten
För bolag med globala team, tajta mötesscheman och höga timkostnader är det här mer än en semesterfråga. Det är en riskpost, vilket Dagens PS skrivit om tidigare.
Bali: klicka först, landa sen
Indonesien har infört ett digitalt inresekort, All Indonesia Arrival Card. Det ska fyllas i online senast 72 timmar före avresa. Efter registrering får resenären en QR-kod som visas upp vid ankomst.
Formellt sett är det enkelt. I praktiken är det ytterligare ett moment som kan fallera. Missad ansökan innebär extra köer – eller i värsta fall att flygbolaget nekar ombordstigning.
Och nej, det räcker inte där. E-VOA, elektroniskt visum, krävs fortfarande för många resenärer. Två system. Två processer. En potentiell flaskhals.
För svenska bolag med produktion, sourcing eller techsamarbeten i Sydostasien är detta inte trivialt. Ett missat formulär kan kosta mer än flygbiljetten.
Thailand: QR-koden ersätter papperslappen
Thailand har följt samma spår. Thailand Digital Arrival Card ersätter den klassiska papperslappen som tidigare delades ut ombord.
Även här gäller 72-timmarsregeln. Ansökan sker online och genererar en QR-kod som kopplas till passet.
För reseavdelningar innebär det ett nytt compliance-moment. För den enskilde chefen som är van att resa spontant kan det bli en kalldusch. Affärsresan till Bangkok börjar numera i webbläsaren.
Storbritannien: ETA eller inget möte i London
Sedan april kräver Storbritannien Electronic Travel Authorisation, ETA, även för EU-medborgare. Ansökan görs digitalt och kopplas till passet. Tillståndet gäller i två år.
Den som missar detta får inte resa. Punkt.
För svenska företag med exponering mot London, fintech, juridik eller finansmarknad är det här en ny administrativ realitet. Den gamla idén om att hoppa på ett morgonflyg till Heathrow med bara pass i innerfickan är historia.
Från resefråga till riskhantering
Utvecklingen är tydlig. Gränser digitaliseras. Förhandskontroller flyttas från ankomsthall till avreseort. Flygbolagen får ett större ansvar att kontrollera dokument innan boarding.
Det är effektivt för stater. Mindre effektivt för den som missar ett klick.
För bolag med omfattande internationell verksamhet bör dessa krav integreras i resepolicy och bokningssystem. Automatiska påminnelser, centraliserad uppföljning och tydlig ansvarsfördelning minskar risken för kostsamma stopp.
Den administrativa kostnaden är låg. Konsekvensen av att inte agera kan vara betydligt högre.
Ett starkt pass – men inte oövervinnerligt
Sverige har länge haft ett av världens mest accepterade pass, med visumfrihet till ett stort antal länder. I globala rankningar placerar sig svenska pass regelbundet i toppskiktet när det gäller antal destinationer utan traditionellt visumkrav.
Men det nya hindret är inte visum i klassisk mening. Det är digital föranmälan. En mellannivå av kontroll som förändrar spelplanen utan att formellt inskränka rörligheten.
Resultatet är ett nytt normalläge: pass plus plattform.
För affärsresenärer gäller därför en enkel princip. Kontrollera inte bara giltighetstid och tomma sidor i passet. Kontrollera också vilka digitala inresekrav som gäller – och när de ska vara klara.
I en värld där affärer avgörs i realtid är det olyckligt att fastna i en sekundärhall på grund av ett missat formulär.
Fixa ditt visa här: Indonesiska migrationsmyndigheten, Thailands immigrationsmyndighet, UK Government Home Office
