London, Bangkok, Bali – därför kan du nekas vid gaten

Thailand: QR-koden ersätter papperslappen

Thailand har följt samma spår. Thailand Digital Arrival Card ersätter den klassiska papperslappen som tidigare delades ut ombord.

Även här gäller 72-timmarsregeln. Ansökan sker online och genererar en QR-kod som kopplas till passet.

För reseavdelningar innebär det ett nytt compliance-moment. För den enskilde chefen som är van att resa spontant kan det bli en kalldusch. Affärsresan till Bangkok börjar numera i webbläsaren.

Thailand har gått från papperslapp till digitalt ankomstkort.

Storbritannien: ETA eller inget möte i London

Sedan april kräver Storbritannien Electronic Travel Authorisation, ETA, även för EU-medborgare. Ansökan görs digitalt och kopplas till passet. Tillståndet gäller i två år.

Den som missar detta får inte resa. Punkt.

För svenska företag med exponering mot London, fintech, juridik eller finansmarknad är det här en ny administrativ realitet. Den gamla idén om att hoppa på ett morgonflyg till Heathrow med bara pass i innerfickan är historia.

Från resefråga till riskhantering

Utvecklingen är tydlig. Gränser digitaliseras. Förhandskontroller flyttas från ankomsthall till avreseort. Flygbolagen får ett större ansvar att kontrollera dokument innan boarding.

Det är effektivt för stater. Mindre effektivt för den som missar ett klick.

För bolag med omfattande internationell verksamhet bör dessa krav integreras i resepolicy och bokningssystem. Automatiska påminnelser, centraliserad uppföljning och tydlig ansvarsfördelning minskar risken för kostsamma stopp.

Den administrativa kostnaden är låg. Konsekvensen av att inte agera kan vara betydligt högre.

Ett starkt pass räcker inte utan rätt digitala godkännanden. Foto: Martina Holmberg/TT

Ett starkt pass – men inte oövervinnerligt

Sverige har länge haft ett av världens mest accepterade pass, med visumfrihet till ett stort antal länder. I globala rankningar placerar sig svenska pass regelbundet i toppskiktet när det gäller antal destinationer utan traditionellt visumkrav.

Men det nya hindret är inte visum i klassisk mening. Det är digital föranmälan. En mellannivå av kontroll som förändrar spelplanen utan att formellt inskränka rörligheten.

Resultatet är ett nytt normalläge: pass plus plattform.

För affärsresenärer gäller därför en enkel princip. Kontrollera inte bara giltighetstid och tomma sidor i passet. Kontrollera också vilka digitala inresekrav som gäller – och när de ska vara klara.

I en värld där affärer avgörs i realtid är det olyckligt att fastna i en sekundärhall på grund av ett missat formulär.

