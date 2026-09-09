Krogarna fylls igen – svenskarna har fått tillbaka aptiten

Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 2,8 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period 2025.

Det betyder att ökningen finns kvar även när prisökningarna räknats bort. I löpande priser steg försäljningen med hela 6,1 procent.

Snabbmaten går starkast, upp 6,3 procent. Hotellrestauranger ökade med 5,4 procent och trafiknära restauranger med 5,0 procent. Nöjesrestaurangerna stod däremot nästan still, med en uppgång på blygsamma 0,1 procent.

Folk har börjat unna sig igen

Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson pekar bland annat på växande turism, ökat resande och en förbättrad konjunktur.

”Reallöneökningar och en förbättrad konjunktur har gjort att fler människor väljer att äta på restaurang generellt”, säger han.

Restaurangbesök är en av de utgifter hushållen relativt enkelt kan dra ned på när ekonomin blir kärv. När kunderna börjar komma tillbaka kan det därför läsas som ett försiktigt tecken på att fler känner att det finns lite luft i privatekonomin igen.

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Någon ekonomisk champagnekork är det ännu inte tal om. Men kanske åtminstone råd med ett glas.