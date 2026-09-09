Svenskarna går på restaurang igen. Under andra kvartalet ökade restaurangförsäljningen tydligt, samtidigt som nya krogar fortsätter att öppna i Stockholm och runt Slussen. Fyra dagar före valet är det svårt att inte se siffrorna som en liten temperaturmätare på den fråga som brukar avgöra betydligt mer än kvällens bordsbokning: har du det bättre nu än för fyra år sedan?
Krogarna fylls igen – svenskarna har fått tillbaka aptiten
Restaurangernas försäljningsvolym ökade med 2,8 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period 2025.
Det betyder att ökningen finns kvar även när prisökningarna räknats bort. I löpande priser steg försäljningen med hela 6,1 procent.
Snabbmaten går starkast, upp 6,3 procent. Hotellrestauranger ökade med 5,4 procent och trafiknära restauranger med 5,0 procent. Nöjesrestaurangerna stod däremot nästan still, med en uppgång på blygsamma 0,1 procent.
Två beslut som skakar om Stockholms krogliv
Det öppnar just nu i Stockholm restauranger i en takt som får 90-talet att se ut som en lång lunchpaus. Samtidigt pressas branschen
Folk har börjat unna sig igen
Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson pekar bland annat på växande turism, ökat resande och en förbättrad konjunktur.
”Reallöneökningar och en förbättrad konjunktur har gjort att fler människor väljer att äta på restaurang generellt”, säger han.
Restaurangbesök är en av de utgifter hushållen relativt enkelt kan dra ned på när ekonomin blir kärv. När kunderna börjar komma tillbaka kan det därför läsas som ett försiktigt tecken på att fler känner att det finns lite luft i privatekonomin igen.
Någon ekonomisk champagnekork är det ännu inte tal om. Men kanske åtminstone råd med ett glas.
Slussen har blivit en enda stor krogöppning
Det märks också i Stockholm.
De senaste åren har restauranger öppnat i rask takt, och runt det nya Slussen har utvecklingen gått särskilt fort. Krog Agrikultur har redan öppnat under Guldbron, medan Mälarterrassen fylls med nya restaurangkoncept. Restaurang Liv har öppnat och fler satsningar är på väg.
Samtidigt fortsätter nya ambitiösa krogar att dyka upp i resten av innerstan.
Det intressanta är inte bara att entreprenörer vågar öppna. Det intressanta är att det hittills tycks finnas gäster nog att fylla åtminstone en hygglig del av alla dessa stolar.
En ekonomisk fråga mitt i valrörelsen
På söndag den 13 september går Sverige till val.
Och någonstans bakom alla vallöften finns den klassiska köksbordsfrågan: har livet faktiskt blivit bättre under mandatperioden?
För fyra år sedan gick Sverige in i en period med snabbt stigande inflation, dyrare mat, högre räntor och pressade hushåll. Restaurangbranschen hörde till dem som fick känna av det snabbt.
Nu pekar åtminstone restaurangnotan åt andra hållet.
Det betyder naturligtvis inte att alla svenskar fått det gott ställt eller att restaurangbranschen är tillbaka på gamla nivåer. Stora delar av marknaden har fortfarande lägre försäljningsvolymer än efter pandemin och många lunch- och kvällsrestauranger kämpar fortfarande med höga kostnader.
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