Scandic utmanar Stordalen med nytt jättehotell vid Globen

Det nya Scandic-hotellet ska öppna 2028 i en befintlig kontorsfastighet som Corem Property Group bygger om till hotell. Scandic har tecknat ett långsiktigt omsättningsbaserat hyresavtal med fastighetsbolaget.

847 hotellrum runt samma arenor

Avicii Arena, 3Arena, Hovet och Annexet ligger inom krypavstånd. Det är samma marknad som Strawberry redan bearbetar från Quality Hotel Globe, ett av Stockholms största hotell med 527 rum och konferenskapacitet för 1 400 personer.

När Scandic öppnar får de två stora kedjorna tillsammans 847 hotellrum i omedelbar närhet av arenorna.

”Stockholm är en viktig marknad för Scandic och med det här hotellet får vi ett starkt läge i ett växande område där evenemang, näringsliv och fritidsresande möts”, säger Scandics vd Jens Mathiesen i pressmeddelande.

Hotellet får restaurang, bar, gym, wellness, möteslokaler och särskilda ytor för event. Av de 320 rummen ska omkring 40 större rum och sviter ligga högst upp i huset, flera med privata terrasser.