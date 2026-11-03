Scandic öppnar ett nytt hotell med 320 rum i Globenområdet i Stockholm. Läget är intressant. På andra sidan väntar Petter Stordalens Quality Hotel Globe med 527 rum och några av Sveriges största arenor. Efter flera år med förvånansvärt få nya hotellrum i Stockholm börjar det plötsligt hända saker.
Scandic utmanar Stordalen med nytt jättehotell vid Globen
Det nya Scandic-hotellet ska öppna 2028 i en befintlig kontorsfastighet som Corem Property Group bygger om till hotell. Scandic har tecknat ett långsiktigt omsättningsbaserat hyresavtal med fastighetsbolaget.
847 hotellrum runt samma arenor
Avicii Arena, 3Arena, Hovet och Annexet ligger inom krypavstånd. Det är samma marknad som Strawberry redan bearbetar från Quality Hotel Globe, ett av Stockholms största hotell med 527 rum och konferenskapacitet för 1 400 personer.
När Scandic öppnar får de två stora kedjorna tillsammans 847 hotellrum i omedelbar närhet av arenorna.
”Stockholm är en viktig marknad för Scandic och med det här hotellet får vi ett starkt läge i ett växande område där evenemang, näringsliv och fritidsresande möts”, säger Scandics vd Jens Mathiesen i pressmeddelande.
Hotellet får restaurang, bar, gym, wellness, möteslokaler och särskilda ytor för event. Av de 320 rummen ska omkring 40 större rum och sviter ligga högst upp i huset, flera med privata terrasser.
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Stockholm har fått få nya hotell
Etableringen sticker ut eftersom ny hotellkapacitet varit ganska sällsynt i huvudstaden.
Stockholm hade omkring 23 500 hotellrum 2025. Under hela perioden 2021–2025 öppnade bara 990 rum i helt nya hotell enligt Stockholm Hotel Investment Guide. Scandics planerade 320 rum motsvarar alltså nästan en tredjedel av vad som öppnade under dessa fem år.
Efterfrågan har däremot kommit tillbaka. Under 2025 såldes drygt sex miljoner hotellrum i Stockholm, 4,7 procent fler än året före, och beläggningen steg till drygt 70 procent.
Strawberry har redan dragit nytta av utvecklingen. Petter Stordalens hotellkoncern gjorde 2025 sitt bästa resultat någonsin och beskrev samtidigt tillskottet av ny hotellkapacitet i Norden som historiskt lågt.
”I dag har vi 254 hotell och vi rustar oss för ytterligare tillväxt de kommande åren med 20 nya hotell i pipeline och mer än 4 500 nya rum på väg in”, sade Petter Stordalen när rekordresultatet presenterades.
Slakthusområdet får ännu mer drag
Scandic satsar därmed på mer än konsertgäster som behöver en säng efter Bruce Springsteen.
Globenområdet, Gullmarsplan och Slakthusområdet byggs ihop till Söderstaden. Här planeras bostäder, arbetsplatser, restauranger, kultur och nattliv, samtidigt som kollektivtrafiken byggs ut. Corems vision är att området ska utvecklas till en blandstad med citypuls fram till 2035.
”Med Corem utvecklar vi ett hotell som både möter den etablerade efterfrågan kopplad till områdets många evenemang och attraherar en bred mix av gäster under hela året”, säger Jesper Engman, utvecklingschef på Scandic.
Hotellet planeras att öppna 2028.
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