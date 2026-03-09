Världens bästa krog i blåsväder – nya anklagelser mot hyllade stjärnkocken

En ny granskning i New York Times bygger på intervjuer med mer än 35 tidigare anställda. De beskriver en arbetsmiljö där kökschefen René Redzepi under många år ska ha använt både psykisk press och fysisk bestraffning mot personalen.

Flera vittnar om slag i magen eller bröstet när något gick fel under service. Andra beskriver offentliga utskällningar, hån och hot om att förstöra karriärer. “Att gå till jobbet kändes som att gå i krig”, säger en tidigare kock till tidningen.

Noma i Köpenhamn har länge räknats som en av världens mest inflytelserika restauranger. (Foto: TT)

Myten om det perfekta köket

Noma öppnade 2004 och blev snabbt symbolen för den så kallade New Nordic-rörelsen. Restaurangen byggde sitt rykte på vilda örter, fermentering och rätter där varje detalj är minutiöst placerad.

Bakom de vackra tallrikarna arbetade ett stort team av kockar och praktikanter. Under många år hade restaurangen runt 30 obetalda praktikanter varje säsong, ofta unga kockar som arbetade långa dagar för chansen att få Noma på sitt CV.

Arbetsdagarna kunde börja tidigt på morgonen och sluta efter midnatt.

