En gång kunde man flyga till över 40 destinationer från den idag nästan övergivna flygplatsen. 2026 är utbudet betydligt magrare. Nu vill flygplatsens vd Brett Weihart blåsa nytt liv i verksamheten – och först på önskelistan står en klassisk linje till Helsingfors.
Övergivna flygplatsen vill tillbaka på kartan – jagar ny flyglinje till Helsingfors
Från lågprisnav till sju destinationer
Stockholm Skavsta flygplats i Nyköping var länge ett av lågprisflygets starkaste fästen i Sverige. Härifrån flögs det i slutet av 2010-talet till ett 40-tal destinationer runt om i Europa.
Sedan kom pandemin. Samtidigt gjorde flygbolagen om sina strategier. Ryanair flyttade sin bas till Arlanda och Wizz Air drog ned delar av sin trafik.
Resultatet blev ett betydligt tunnare linjenät. I dag finns bara sju destinationer kvar från flygplatsen som ligger ungefär en timme från Stockholm.
För en flygplats som en gång levde på volym och lågprisresenärer är det ett rejält tapp.
Ännu ett hårt slag mot flygplatsen Gud glömde
Wizz Air flyttar sin linje till Bukarest från flygplatsen som Gud glömde till Stockholm. Från den 30 mars går flyget tre gånger i veckan från statliga
Helsingfors på önskelistan
Nu försöker Skavstas vd Brett Weihart vända utvecklingen, enligt SVT. Ett av hans tydligaste mål är att få tillbaka flygtrafik mellan Skavsta och Finland.
Den senaste gången det flögs reguljärt mellan Skavsta och Helsingfors var i början av 2000-talet. Weihart menar att det finns ett naturligt resflöde mellan regionerna – både för affärsresenärer och privatresenärer.
Enligt honom har flygplatsen diskuterat möjligheten med flera aktörer, bland annat Finnair.
Ambitionen är att en linje skulle kunna starta redan nästa år.
Finnair: inga planer just nu
Från Finnairs sida är beskedet dock betydligt mer försiktigt.
Bolagets försäljningschef Robert Lönnblad säger att flygbolaget i dagsläget inte har några planer på att starta trafik mellan Skavsta och Helsingfors.
För Finnair är den viktigaste linjen i regionen fortfarande huvudstråket mellan Arlanda och Helsingfors, som fungerar som en central del i bolagets hubbtrafik.
Det är därifrån majoriteten av anslutningarna vidare ut i världen sker.
En flygplats på jakt efter en ny roll
För Skavsta handlar frågan egentligen om något större än bara en linje till Finland. Flygplatsen söker just nu sin nya roll i det svenska flygsystemet.
När lågprisbolagen centraliserar mer trafik till större hubbar och Arlanda stärks som nav blir mindre flygplatser mer sårbara.
En ny linje till Helsingfors skulle inte bara handla om resenärer mellan Sverige och Finland. Den skulle också kunna bli en symbol för att Skavsta är tillbaka på kartan.
På längre sikt avgörs flygplatsens framtid av infrastrukturen. Om Ostlänken enligt plan får ett stopp vid Skavsta 2034 kan spelplanen förändras. Först då minskar avståndets nackdel.
Fram till dess är Skavsta en regional flygplats i strukturell motvind, där varje ny linje är en seger – och varje förlorad en påminnelse om marknadens realiteter.
Läs även: Så blev Ryanair flygets IKEA