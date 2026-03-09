Övergivna flygplatsen vill tillbaka på kartan – jagar ny flyglinje till Helsingfors

Helsingfors på önskelistan

Nu försöker Skavstas vd Brett Weihart vända utvecklingen, enligt SVT. Ett av hans tydligaste mål är att få tillbaka flygtrafik mellan Skavsta och Finland.

ANNONS

Den senaste gången det flögs reguljärt mellan Skavsta och Helsingfors var i början av 2000-talet. Weihart menar att det finns ett naturligt resflöde mellan regionerna – både för affärsresenärer och privatresenärer.

Enligt honom har flygplatsen diskuterat möjligheten med flera aktörer, bland annat Finnair.

Ambitionen är att en linje skulle kunna starta redan nästa år.

Flygplatsen försöker nu hitta sin riktning i ett förändrat svenskt flygsystem. (Foto: TT)

Finnair: inga planer just nu

Från Finnairs sida är beskedet dock betydligt mer försiktigt.

Bolagets försäljningschef Robert Lönnblad säger att flygbolaget i dagsläget inte har några planer på att starta trafik mellan Skavsta och Helsingfors.

För Finnair är den viktigaste linjen i regionen fortfarande huvudstråket mellan Arlanda och Helsingfors, som fungerar som en central del i bolagets hubbtrafik.

ANNONS

Det är därifrån majoriteten av anslutningarna vidare ut i världen sker.

En flygplats på jakt efter en ny roll

För Skavsta handlar frågan egentligen om något större än bara en linje till Finland. Flygplatsen söker just nu sin nya roll i det svenska flygsystemet.

När lågprisbolagen centraliserar mer trafik till större hubbar och Arlanda stärks som nav blir mindre flygplatser mer sårbara.

En ny linje till Helsingfors skulle inte bara handla om resenärer mellan Sverige och Finland. Den skulle också kunna bli en symbol för att Skavsta är tillbaka på kartan.

På längre sikt avgörs flygplatsens framtid av infrastrukturen. Om Ostlänken enligt plan får ett stopp vid Skavsta 2034 kan spelplanen förändras. Först då minskar avståndets nackdel.

Fram till dess är Skavsta en regional flygplats i strukturell motvind, där varje ny linje är en seger – och varje förlorad en påminnelse om marknadens realiteter.

Läs även: Så blev Ryanair flygets IKEA

ANNONS