I veckans avsnitt av podcasten AI+ möts Katarina Gospic och Viggo Cavling mellan två kontinenter. Gospic sitter i Sverige, Cavling i Llandudno utanför Kapstaden. Samtalet rör sig snabbt från Vasaloppet till geopolitik, ansiktsigenkänning och AI som förläggare.
Ansiktsigenkänning, krig och cocktailparty – analys av veckans AI-nyheter
Kort sagt: precis så spretigt som världen just nu.
Från Vasaloppet till AI
Programmet börjar i skidspåret. Katarina Gospic rapporterar från sin debut i Stafettvasan där han åkte sin sträcka efter att ha köpt sina första skidor tidigare i år.
Det gick bättre än väntat.
”Jag hade kunnat åka längre”, konstaterar han efter loppet där omkring 2000 lag deltog. Den största lärdomen var inte fysiken – utan trafiken i spåret. När tusentals motionärer samsas uppstår nya faror, inte minst så kallad sprattelstil där stavarna flyger åt alla håll.
Men skidrapporten är bara uppvärmning.
Snart är samtalet tillbaka där podden brukar vara: i mötet mellan teknik, samhälle och makt.
Sci-fi-staden som blev datacenter
En av veckans stora nyheter gäller Saudiarabiens spektakulära stadsprojekt The Line – den 170 kilometer långa spegelstaden som skulle byggas rakt genom öknen.
Projektet bromsar nu kraftigt.
Enligt uppgifter ska delar av den byggnation som redan gjorts i stället användas för AI-datacenter som kyls med vatten från Röda havet.
För Cavling är det inte särskilt överraskande.
Han tror att den ökande oron i Mellanöstern kan få många turistprojekt i regionen att bromsa.
Turism bygger på en enda sak: trygghet.
Datacenter däremot bryr sig inte om geopolitik.
”Datacenter blir inte rädda och åker hem när det börjar bli oroligt”, konstaterar han.
AI-förläggaren som kan förändra bokbranschen
En annan nyhet i podden handlar om Storytelgrundaren Jonas Tellanders nya plattform GoRead.
Idén är enkel men radikal: ladda upp ett manus och låt AI göra resten.
Redigering, korrektur, produktion av ljudbok och distribution kan automatiseras. I teorin kan en bok bli global från dag ett – översatt till flera språk och distribuerad direkt i digitala tjänster.
Frågan är förstås vad som händer med förlagen.
Gospic tror att tekniken är fullt möjlig.
Men hon ser också en risk: om alla använder samma AI-modeller kan litteraturen börja låta likadan.
Glasögon som känner igen alla
Den mest kontroversiella diskussionen i avsnittet handlar om Metas smarta Ray-Ban-glasögon.
Enligt uppgifter planerar bolaget att införa ansiktsigenkänning direkt i glasögonen, vilket skulle göra det möjligt att identifiera personer i realtid.
Tekniken kan vara praktisk – till exempel på cocktailpartyn där man glömt namnet på personen man just hälsade på.
Men konsekvenserna kan bli betydligt större.
Om vem som helst kan identifiera människor på gatan i realtid förändras spelplanen för integritet totalt.
Cavling drar en historisk parallell:
Vi kommer troligen att se tillbaka på den här tiden ungefär som vi ser på rökning på restauranger på 80-talet.
Helt normalt då. Fullständigt absurt i efterhand.
AI blir geopolitik
Avsnittet avslutas med en annan trend: AI håller snabbt på att bli ett geopolitiskt maktmedel.
En konflikt kring AI-bolaget Anthropic visar hur teknikföretag, militär och politik allt oftare hamnar i samma spel.
Frågan är inte längre bara vad AI kan göra.
Frågan är vem som kontrollerar den.
Och till vilket syfte.