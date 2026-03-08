Ansiktsigenkänning, krig och cocktailparty – analys av veckans AI-nyheter

Sci-fi-staden som blev datacenter

En av veckans stora nyheter gäller Saudiarabiens spektakulära stadsprojekt The Line – den 170 kilometer långa spegelstaden som skulle byggas rakt genom öknen.

Projektet bromsar nu kraftigt.

Enligt uppgifter ska delar av den byggnation som redan gjorts i stället användas för AI-datacenter som kyls med vatten från Röda havet.

För Cavling är det inte särskilt överraskande.

Han tror att den ökande oron i Mellanöstern kan få många turistprojekt i regionen att bromsa.

Turism bygger på en enda sak: trygghet.

Datacenter däremot bryr sig inte om geopolitik.

”Datacenter blir inte rädda och åker hem när det börjar bli oroligt”, konstaterar han.

AI-förläggaren som kan förändra bokbranschen

En annan nyhet i podden handlar om Storytelgrundaren Jonas Tellanders nya plattform GoRead.

Idén är enkel men radikal: ladda upp ett manus och låt AI göra resten.

Redigering, korrektur, produktion av ljudbok och distribution kan automatiseras. I teorin kan en bok bli global från dag ett – översatt till flera språk och distribuerad direkt i digitala tjänster.

Frågan är förstås vad som händer med förlagen.

Gospic tror att tekniken är fullt möjlig.

Men hon ser också en risk: om alla använder samma AI-modeller kan litteraturen börja låta likadan.

Glasögon som känner igen alla

Den mest kontroversiella diskussionen i avsnittet handlar om Metas smarta Ray-Ban-glasögon.

Enligt uppgifter planerar bolaget att införa ansiktsigenkänning direkt i glasögonen, vilket skulle göra det möjligt att identifiera personer i realtid.

Tekniken kan vara praktisk – till exempel på cocktailpartyn där man glömt namnet på personen man just hälsade på.

Men konsekvenserna kan bli betydligt större.

Om vem som helst kan identifiera människor på gatan i realtid förändras spelplanen för integritet totalt.

Cavling drar en historisk parallell:

Vi kommer troligen att se tillbaka på den här tiden ungefär som vi ser på rökning på restauranger på 80-talet.

Helt normalt då. Fullständigt absurt i efterhand.

AI blir geopolitik

Avsnittet avslutas med en annan trend: AI håller snabbt på att bli ett geopolitiskt maktmedel.

En konflikt kring AI-bolaget Anthropic visar hur teknikföretag, militär och politik allt oftare hamnar i samma spel.

Frågan är inte längre bara vad AI kan göra.

Frågan är vem som kontrollerar den.

Och till vilket syfte.

