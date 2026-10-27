Hotellen växer igen – svensk turism fortsätter uppåt

Det visar nya hotellsiffror från Benchmarking Alliance som branschorganisationen Visita sammanställt.

Utvecklingen passar väl in i den bild vi sett under året. Svensk turism har återhämtat sig ordentligt efter pandemin och utländska gäster spenderar allt mer pengar i Sverige. Under 2025 stod turismen för 2,8 procent av svensk BNP, motsvarande 183 miljarder kronor. Totalt spenderade svenska och utländska turister 504 miljarder kronor i landet.

Helgerna drar hotellmarknaden

Bakom septemberökningen ligger framför allt en starkare efterfrågan på helgerna. Men något börjar också hända på de dagar som hotellchefer gillar allra mest, måndag till torsdag.

”Efter ett par års stiltje växer efterfrågan på den svenska hotellmarknaden igen. Det är framför allt på helgerna som beläggningsgraden har ökat, men även efterfrågan under vardagarna, måndag-torsdag, ökar något efter en lång period av röda siffror”, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

Intäkterna ökade både i storstäderna och i övriga Sverige. Undantaget var Göteborg, men där jämförs årets september med en ovanligt stark månad 2025.

Hotellåret tycks heller inte vara färdigfestat. Bokningsläget enligt Benchmarking Alliance pekar mot fortsatt tillväxt under årets sista kvartal, ungefär i samma takt som hittills under året.