Svenska hotell fortsätter att fyllas. I september ökade antalet sålda hotellrum med 3 procent jämfört med samma period förra året. Eftersom priserna också steg ökade hotellens logiintäkter med hela 8 procent.
Hotellen växer igen – svensk turism fortsätter uppåt
Det visar nya hotellsiffror från Benchmarking Alliance som branschorganisationen Visita sammanställt.
Utvecklingen passar väl in i den bild vi sett under året. Svensk turism har återhämtat sig ordentligt efter pandemin och utländska gäster spenderar allt mer pengar i Sverige. Under 2025 stod turismen för 2,8 procent av svensk BNP, motsvarande 183 miljarder kronor. Totalt spenderade svenska och utländska turister 504 miljarder kronor i landet.
Helgerna drar hotellmarknaden
Bakom septemberökningen ligger framför allt en starkare efterfrågan på helgerna. Men något börjar också hända på de dagar som hotellchefer gillar allra mest, måndag till torsdag.
”Efter ett par års stiltje växer efterfrågan på den svenska hotellmarknaden igen. Det är framför allt på helgerna som beläggningsgraden har ökat, men även efterfrågan under vardagarna, måndag-torsdag, ökar något efter en lång period av röda siffror”, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.
Intäkterna ökade både i storstäderna och i övriga Sverige. Undantaget var Göteborg, men där jämförs årets september med en ovanligt stark månad 2025.
Hotellåret tycks heller inte vara färdigfestat. Bokningsläget enligt Benchmarking Alliance pekar mot fortsatt tillväxt under årets sista kvartal, ungefär i samma takt som hittills under året.
Vi rankar Stockholms bästa hotell – här är vinnaren
Ett internationellt trendmagasin har plockat ut tolv av Stockholms bästa hotell, från Grand Hôtel och Ett Hem till Hobo och
Turisterna blir svensk export
Hotellens utveckling spelar större roll för svensk ekonomi än vad en full frukostmatsal och kö till kaffemaskinen kan antyda.
Utländska turister spenderade 142 miljarder kronor i Sverige under 2025, en ökning med 4 procent. Pengarna räknas som svensk tjänsteexport eftersom kunden kommer hit och köper hotellnätter, restaurangbesök, transporter och andra upplevelser.
Turismen sysselsatte samtidigt omkring 155 000 personer. Hotell och logi var den största enskilda branschen med cirka 38 000 sysselsatta.
Fler gäster men inte fler jobb
Det finns dock en egendomlighet i den positiva hotellstatistiken. Trots högre intäkter uppger hotellföretagen enligt Konjunkturinstitutet att de inte planerar någon större ökning av personalstyrkan.
Visita pekar på arbetskraftskostnader och osäkra regler som hinder.
”En nyligen gjord medlemsundersökning från Visita visar att höga arbetskraftskostnader och osäkerhet om regler är de största hindren för att skapa nya jobb”, säger Thomas Jakobsson.
Hotellrummen blir alltså fler sålda, intäkterna högre och bokningsläget ser fortsatt starkt ut. Nu återstår frågan om uppgången också börjar synas i antalet anställda.
Italiensk prinsessa hyr ut sitt palats – så bor du kungligt i Rom
Det är dyrt att vara prinsessa när staten inte längre betalar notan. I Rom har prinsessan Giacinta Ruspoli och hennes mamma därför gjort det mest moderna