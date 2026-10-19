Scandic gifter sig med Hilton – men vad säger controllern?

Hilton vill växa i Norden

Bolagen har tecknat ett flerårigt strategiskt utvecklingsavtal som omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Tanken är att kombinera Hiltons globala varumärken och internationella distributionskraft med Scandics starka nordiska plattform och lokala kunskap.

Det handlar dock inte om att hundratals Scandic-hotell plötsligt ska få Hilton-skyltar på fasaden. Avtalet gäller enskilda projekt.

Det första är redan klart.

Vid Scanport nära Köpenhamns flygplats ska ett nytt Hilton Hotels & Resorts byggas med 284 rum. Scandic ska driva hotellet genom ett franchiseavtal med Hilton och öppningen planeras till 2029.

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Hotellet får restaurang, bar, konferensytor, wellness, gym och en executive lounge med utsikt över Öresund.

Scandic och Hilton är samtidigt inga nya bekantskaper. Scandic driver redan tre Hilton-hotell i Helsingfors och relationen mellan bolagen sträcker sig mer än 20 år tillbaka.

”Efter att framgångsrikt ha drivit Hilton-hotell i Helsingfors genom franchise under många år har vi visat styrkan i att kombinera ett globalt varumärke med Scandics ledande operativa plattform”, säger Scandics vd Jens Mathiesen.

En varumärkesfråga återstår

På pappret är affären lätt att förstå.

Hilton får en starkare väg in i Norden. Scandic får tillgång till globala varumärken och fler internationella kunder. Dessutom ska bolagen undersöka hur medlemmar i Hilton Honors och Scandic Friends kan få gemensamma förmåner.

Den intressantaste frågan finns däremot inte i pressmeddelandet.

Scandics stora styrka på tjänsteresemarknaden är att hotellvalet känns ekonomiskt försvarbart. Hilton kan fortfarande få en svensk mellanchef att känna behov av att förklara sig.

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När varumärkena nu närmar sig varandra blir därför uppgiften inte bara att fylla hotellrum.

Hilton måste också bli ett hotell som landets controllers accepterar utan följdfrågor.

Vi får väl se hur det går.