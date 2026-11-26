Vinodlingar med anor från stenåldern, exklusiva boutiquehotell, dramatiska bergslandskap och en gastronomi som ännu inte upptäckts av den breda turistmassan. Georgien vill bli nästa stora internationella destination för livsnjutare. Dessutom är priserna betydligt lägre än i Italien och Frankrike. Nu siktar landet på de svenska resenärerna.
Georgien på väg att bli det nya budget-Toscana
TBILISI. Det finns åtminstone en sak som italienarna har svårt att konkurrera med när Georgien ger sig in i kampen om världens vinturister: historien.
Georgierna har tillverkat vin i omkring 8 000 år. Fortfarande används den traditionella metoden där vinet jäser i stora lerkrus, så kallade qvevri, som grävs ned i marken.
Men det är först nu som den internationella turistindustrin på allvar tycks få upp ögonen för vad det lilla landet mellan Europa och Asien har att erbjuda.
Under den internationella turistkonferensen Beyond Journey i Tbilisi på torsdagen presenterade den amerikanska resejätten Expedia Group siffror som pekar på en intressant förskjutning i resandet till Georgien. Det är framför allt bergen och vindistrikten som står för den snabbaste tillväxten.
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Vinturisterna blir allt fler
I Telavi, centralort i vindistriktet Kakheti ett par timmars bilresa öster om Tbilisi, har antalet resenärer enligt Expedia ökat med omkring 35 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.
Här breder vingårdarna ut sig framför Kaukasus snöklädda bergstoppar. Historiska kloster, familjeägda vinproducenter och moderna hotell med ambitiösa restauranger bildar tillsammans ett turistutbud som på många sätt påminner om det italienska Toscana.
Ännu snabbare växer bergsdestinationen Kazbegi, där antalet resenärer har ökat med omkring 55 procent. Samtidigt står badorten Batumi vid Svarta havet i princip stilla i Expedias statistik.
Och kanske viktigast för den georgiska besöksnäringen: turisterna är beredda att öppna plånboken.
Expedias samlade bokningsvärde i Georgien har ökat med omkring 25 procent, samtidigt som antalet resenärer ökat med 10 procent. De genomsnittliga hotellrumspriserna har stigit med omkring 15 procent.
Lyx till budgetpris
Georgien har ytterligare ett konkurrensmedel gentemot Italien, Frankrike och Schweiz: prisnivån.
Landet är fortfarande en budgetdestination för västeuropeiska turister. Här går det att kombinera ambitiösa restaurangbesök, lokala kvalitetsviner och exklusiva hotell utan att semesterkassan töms lika snabbt som i Toscana eller Provence.
Även för skidturister finns det pengar att spara. Ett sexdagars liftkort i Georgiens största skidort Gudauri kostar omkring 2 160 kronor för utländska besökare. Motsvarande skidsemester i Åre kan kosta närmare det dubbla i liftkort.
Kombinationen av låga priser och ett alltmer exklusivt turistutbud är ett starkt försäljningsargument i en tid när många europeiska semesterfavoriter blivit allt dyrare.
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Sverige pekas ut som strategisk marknad
När Perfect Weekend under konferensen frågar om den svenska marknaden är beskedet från Maia Omiadze, generaldirektör för Georgiens nationella turistmyndighet, tydligt.
”Skandinavien är en av våra viktigaste strategiska marknader. Skandinaviska resenärer är intresserade av äventyrsturism. Jag har själv mött dem i våra vandringsområden och bergsregioner, men också i gastronomiska sammanhang”, säger Maia Omiadze till Realtid.
Under 2026 har Georgien genomfört utomhusreklam i tre skandinaviska länder. Nästa år ska satsningen intensifieras.
”I vår marknadsföringsplan för 2027 har vi redan planerat en roadshow, där Sverige är ett av länderna. Förhoppningsvis kommer det att öka kännedomen om Georgien.”
Men medan Köpenhamn har fått en direktförbindelse med Tbilisi saknar Stockholm fortfarande motsvarande flyglinje, enligt diskussionen på konferensen.
”Direktflyg är nyckeln till att locka fler skandinaviska turister”, säger Maia Omiadze.
Amerikanerna har börjat upptäcka landet
Även på andra köpstarka marknader ökar intresset. Antalet amerikanska sökningar hos Expedia har stigit med omkring 35 procent. Bokningarna från Kanada har ökat lika mycket, medan den tyska marknaden vuxit med omkring 30 procent.
Mer än hälften av Expedias boendebokare i Georgien är par. Det är en målgrupp som passar utmärkt för romantiska vingårdshotell, gastronomiska weekendresor och rundresor på landsbygden.
Utmaningen är att göra det lika enkelt att boka en vecka bland Georgiens vingårdar som att boka motsvarande semester i Italien.
Åtta tusen år av vinkultur
Georgien har mycket av det som svenskar älskar med Italien. En stark matkultur, en närmast religiös inställning till måltiden, lokala vinproducenter, historiska småstäder och ett landskap som inbjuder till långa luncher.
Här finns mycket av det som gjort Toscana till en internationell turistmagnet, men ännu inte Toscanas priser och turistmassor.
Georgien behöver egentligen inte uppfinna någon ny turistprodukt. Landets främsta försäljningsargument har funnits i åtta tusen år.
Vad som saknas för att fler svenskar ska upptäcka ett av världens mest underskattade vinländer är framför allt en flygbiljett utan mellanlandning.
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