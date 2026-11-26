TBILISI. Det finns åtminstone en sak som italienarna har svårt att konkurrera med när Georgien ger sig in i kampen om världens vinturister: historien.

Georgierna har tillverkat vin i omkring 8 000 år. Fortfarande används den traditionella metoden där vinet jäser i stora lerkrus, så kallade qvevri, som grävs ned i marken.

Men det är först nu som den internationella turistindustrin på allvar tycks få upp ögonen för vad det lilla landet mellan Europa och Asien har att erbjuda.

Under den internationella turistkonferensen Beyond Journey i Tbilisi på torsdagen presenterade den amerikanska resejätten Expedia Group siffror som pekar på en intressant förskjutning i resandet till Georgien. Det är framför allt bergen och vindistrikten som står för den snabbaste tillväxten.

Vinturisterna blir allt fler

I Telavi, centralort i vindistriktet Kakheti ett par timmars bilresa öster om Tbilisi, har antalet resenärer enligt Expedia ökat med omkring 35 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.

Här breder vingårdarna ut sig framför Kaukasus snöklädda bergstoppar. Historiska kloster, familjeägda vinproducenter och moderna hotell med ambitiösa restauranger bildar tillsammans ett turistutbud som på många sätt påminner om det italienska Toscana.

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Ännu snabbare växer bergsdestinationen Kazbegi, där antalet resenärer har ökat med omkring 55 procent. Samtidigt står badorten Batumi vid Svarta havet i princip stilla i Expedias statistik.

Och kanske viktigast för den georgiska besöksnäringen: turisterna är beredda att öppna plånboken.

Expedias samlade bokningsvärde i Georgien har ökat med omkring 25 procent, samtidigt som antalet resenärer ökat med 10 procent. De genomsnittliga hotellrumspriserna har stigit med omkring 15 procent.