Våg av ryssar flyr till grannländer – oroar sig för ny mobilisering

Allt fler ryska män lämnar landet av rädsla för en ny våg av tvångsinkallelser till kriget i Ukraina.

Trots att Kreml förnekar att en mobilisering är aktuell har utvandringen ökat under hösten.

Dessutom har myndigheterna förbättrat systemen för att kalla in soldater.

Många åker till Georgien

När Ryssland genomförde en partiell mobilisering i september 2022 flydde omkring 400 000 män landet.

Nu sker en ny utflyttning, utan att president Vladimir Putin har tillkännagett någon motsvarande åtgärd, skriver The Economist.

Den 18 augusti passerade omkring 20 000 personer den ryska landgränsen till Georgien, ungefär tre gånger fler än normalt per dag.

Även i Armenien har efterfrågan på bostäder från ryska emigranter ökat kraftigt. Hyrorna har stigit med 30–50 procent sedan i våras.

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Organisationer som hjälper ryssar att undvika tvångsinkallelser eller lämna landet uppger att förfrågningarna har ökat markant.

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