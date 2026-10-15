Ryssland behöver kalla in tusentals ryska män varje vecka för att hålla kriget igång. Det får många ryssar att fly landet.
Våg av ryssar flyr till grannländer – oroar sig för ny mobilisering
Allt fler ryska män lämnar landet av rädsla för en ny våg av tvångsinkallelser till kriget i Ukraina.
Trots att Kreml förnekar att en mobilisering är aktuell har utvandringen ökat under hösten.
Dessutom har myndigheterna förbättrat systemen för att kalla in soldater.
Många åker till Georgien
När Ryssland genomförde en partiell mobilisering i september 2022 flydde omkring 400 000 män landet.
Nu sker en ny utflyttning, utan att president Vladimir Putin har tillkännagett någon motsvarande åtgärd, skriver The Economist.
Den 18 augusti passerade omkring 20 000 personer den ryska landgränsen till Georgien, ungefär tre gånger fler än normalt per dag.
Även i Armenien har efterfrågan på bostäder från ryska emigranter ökat kraftigt. Hyrorna har stigit med 30–50 procent sedan i våras.
Organisationer som hjälper ryssar att undvika tvångsinkallelser eller lämna landet uppger att förfrågningarna har ökat markant.
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Hämtar in mer information
En frivilligorganisation som hjälper män att undvika militärtjänst rapporterar en ökning med 50 procent jämfört med i våras.
En annan organisation, som hjälper krigsmotståndare att emigrera, har sett åtta gånger fler förfrågningar sedan juli.
Rykten om en ny mobiliseringsvåg har cirkulerat i månader. Ukrainska företrädare har talat om minst 100 000 inkallade män, medan Frankrikes president Emmanuel Macron i september nämnde 300 000.
Kreml avfärdar uppgifterna, men den tidigare mobiliseringsordern från 2022 har aldrig formellt upphävts.
Samtidigt har Ryssland utvecklat sitt administrativa system för inkallelser, bland annat genom elektroniska kallelser och bättre informationsutbyte mellan rekryteringskontor och gränsmyndigheter.
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Hittar enklare måltavlor
En eventuell ny mobilisering kan därför genomföras mer diskret än tidigare.
Arbetslösa, skuldsatta och studenter med svaga studieresultat pekas ut som möjliga måltavlor.
Rekryteringen är också ekonomiskt ojämnt fördelad. Rikare regioner erbjuder betydligt större engångsbonusar än fattigare delar av landet, vilket får män att resa mellan regioner för att skriva på kontrakt.
En större mobilisering skulle kunna stärka den ryska armén, men utfallet beror på soldaternas utbildning och utrustning.
Om rekryterna skickas till fronten med otillräcklig förberedelse riskerar Ryssland stora förluster utan motsvarande militära framgångar.
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