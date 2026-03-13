Ny trend: Gen Z kan tänka sig att gifta sig med en AI

Miljontals användare

Appar som Replika och Character AI har tillsammans tiotals miljoner användare världen över.

Här kan användaren skapa en digital partner, välja personlighet och bygga upp en relation över tid.

För vissa fungerar AI:n som en vän.

För andra som terapeut.

Och för en växande grupp som en romantisk partner.

I Japan har människor till och med genomfört symboliska bröllop med virtuella figurer.

En generation som lever i mobilen

För att förstå fenomenet måste man förstå generation Z.

Personer födda ungefär mellan 1997 och 2012 är den första generationen som vuxit upp helt i den digitala världen. Sociala relationer via skärmar är därför lika naturliga som fysiska möten.

Samtidigt visar flera studier att unga i dag dejtar mindre än tidigare generationer.

Social ångest, ekonomisk osäkerhet och ett liv som allt mer utspelar sig online gör att traditionella relationer ibland känns mer komplicerade än lockande.

AI däremot har vissa uppenbara fördelar.

Den dömer inte, ghostar inte och är alltid tillgänglig.

Samma generation som ifrågasätter jämställdheten

Utvecklingen blir ännu mer intressant när man lägger den bredvid andra attitydförändringar hos unga.

En ny global Ipsos-rapport visar exempelvis att en del unga män i generation Z uttrycker mer traditionella synsätt på könsroller än äldre generationer.

Det bryter mot den gamla föreställningen att varje generation automatiskt blir mer progressiv än den förra.

I Sverige är bilden mer nyanserad. De flesta stödjer jämställdhet, men en växande minoritet tycker att kampen redan är vunnen.

Samtidigt förändras själva idén om relationer.

För generation Z är internet inte ett verktyg – utan en livsmiljö. Foto: Pixabay

Forskare varnar för social isolering

Alla är dock inte imponerade av AI-romantikens framväxt.

Flera psykologer varnar för att AI-relationer kan förstärka isolering snarare än minska den.

En verklig relation kräver kompromisser, konflikter och anpassning.

AI erbjuder något helt annat.

En partner som nästan alltid håller med.

Det kan vara bekvämt.

Men kanske inte särskilt utvecklande.

Forskare försöker förstå hur sociala medier påverkar generation Z:s relationer. Foto: Pixabay

En ny sorts ensamhet

De flesta forskare tror därför inte att AI kommer att ersätta mänskliga relationer.

Men det kan bli ett komplement.

En digital samtalspartner. Ett emotionellt stöd. Eller ett sätt att öva på relationer.

Men när en majoritet av unga säger att de kan tänka sig att gifta sig med en AI är det ett tecken på något större.

Inte bara ny teknik.

Utan en generation som håller på att skriva om reglerna för kärlek, relationer och närhet.

Generation Z anses ofta mer global i sina perspektiv tack vare internet. Foto: Pixabay

Perfect Weekend Guide: Generation Z i korthet

Generation Z omfattar personer födda ungefär mellan 1997 och 2012 och är den första generationen som vuxit upp helt med internet och smartphones. De spenderar i genomsnitt över sex timmar per dag online utanför arbete eller studier och använder sociala medier mer än någon tidigare generation. Samtidigt rapporterar många högre nivåer av ensamhet och social stress, något forskare kopplar till förändrade relationsmönster.

Källa: Ipsos Global Gender Equality Report 2026, Pew Research Center, Joi AI Survey 2026.