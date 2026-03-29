Gen Z prioriterar mental hälsa och möter chefer som kräver hårt arbete. Nu visar färska siffror att var sjätte arbetsgivare tvekar inför att ens anställa nyutexaminerade.
Gen Z klarar inte jobbet – "Otillfredsställande"
Det har länge talats om att generation Z är svårflörtad på arbetsmarknaden. Men nu har diskussionen gått från ord till handling. Enligt en undersökning från Intelligent.com har hela sex av tio arbetsgivare redan sagt upp unga medarbetare som anställdes direkt från universitetet tidigare i år.
Siffrorna målar upp en dyster bild för morgondagens arbetskraft. Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen uppger att deras senaste rekryteringar av nyutexaminerade har varit otillfredsställande på ett eller annat sätt.
Gen Z anklagas för bristande motivation
Kritiken från cheferna är svidande och handlar sällan om bristande teknisk kompetens. Istället pekar hälften av de tillfrågade ledarna på en fundamental brist på motivation och eget driv, skriver Fortune.
Andra vanliga orsaker till de snabba uppsägningarna är bristande professionalism, dålig organisationsförmåga och svag kommunikation. Många chefer vittnar om Gen Z-medarbetare som har svårt att passa tider, klär sig olämpligt för kontoret och ifrågasätter det höga tempot.
Enligt en studie från Becoming You Labs finns en djup värderingskrock i botten. Medan chefer prioriterar prestation och hårt arbete, värdesätter Gen Z i första hand självomsorg och autenticitet. Endast två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki.
Kraven som tvingar fram en förändring
Generationen född mellan 1996 och 2012 förväntas utgöra en tredjedel av den globala arbetskraften år 2030. Trots kritiken om bristande arbetsmoral sitter de på ett betydande inflytande över framtidens arbetsplatser.
Siffror från Manpower visar att nästan hälften av de unga medarbetarna funderar på att lämna sin anställning inom sex månader om de inte finner mening. De söker flexibilitet och en chef som tar ett genuint ansvar för deras välbefinnande.
Många unga saknar praktisk erfarenhet och kräver mer stöd i starten, samtidigt som de förväntar sig moderna digitala verktyg och snabb, informell feedback snarare än årliga utvecklingssamtal.
AI och globala utmaningar pressar unga
Samtidigt som de interna konflikterna på företagen växer, hårdnar det externa trycket. Den globala ungdomsarbetslösheten ligger nu på 12,4 procent, enligt siffror från ILO. Hela 20 procent av världens unga, omkring 260 miljoner människor, står helt utanför både arbete och utbildning.
Teknikutvecklingen gör inte saken lättare. Suzy Welch, som undervisar vid NYU Stern School of Business, konstaterar att AI nu hotar att ersätta många av de instegsjobb som unga tidigare använt för att ta sig in i yrkeslivet.
Många företag väljer också att avvakta med nyanställningar tills de bättre förstår hur AI påverkar deras behov av kompetens.
Vägen framåt: Attityd före examen
Trots den dystra statistiken finns det vägar framåt. Flera tunga näringslivsprofiler betonar nu att rätt inställning väger tyngre än formella meriter.
För den unga generationen som vill bli mer anställningsbar är rådet från rekryterare tydligt:
Visa initiativförmåga, be om feedback och våga ställa frågor.