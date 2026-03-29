Gen Z klarar inte jobbet – "Otillfredsställande"

Det har länge talats om att generation Z är svårflörtad på arbetsmarknaden. Men nu har diskussionen gått från ord till handling. Enligt en undersökning från Intelligent.com har hela sex av tio arbetsgivare redan sagt upp unga medarbetare som anställdes direkt från universitetet tidigare i år.

Siffrorna målar upp en dyster bild för morgondagens arbetskraft. Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen uppger att deras senaste rekryteringar av nyutexaminerade har varit otillfredsställande på ett eller annat sätt.

Gen Z anklagas för bristande motivation

Kritiken från cheferna är svidande och handlar sällan om bristande teknisk kompetens. Istället pekar hälften av de tillfrågade ledarna på en fundamental brist på motivation och eget driv, skriver Fortune.

Andra vanliga orsaker till de snabba uppsägningarna är bristande professionalism, dålig organisationsförmåga och svag kommunikation. Många chefer vittnar om Gen Z-medarbetare som har svårt att passa tider, klär sig olämpligt för kontoret och ifrågasätter det höga tempot.

Enligt en studie från Becoming You Labs finns en djup värderingskrock i botten. Medan chefer prioriterar prestation och hårt arbete, värdesätter Gen Z i första hand självomsorg och autenticitet. Endast två procent av de unga delar sina chefers värderingshierarki.