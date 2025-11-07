Realtid
Flygledarna utan lön – nu ställer USA in tusentals flyg

Tomma avgångshallar i USA när FAA tvingar flygbolag att minska trafiken. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

När den amerikanska staten står stilla, står till slut också flygtrafiken stilla i USA. Efter veckor av politiskt dödläge och obetalda löner har USA:s flygledare börjat stanna hemma – och myndigheten FAA tvingas nu beordra massinställningar. Från New York till Los Angeles skärs trafiken ned med upp till tio procent. Hundratusentals resenärer påverkas, och julens flygkaos är redan ett faktum.

Sedan den 1 oktober har den federala regeringen i Washington stått stilla i ett av historiens längsta och mest infekterade så kallade government shutdowns. Det betyder att hundratusentals statsanställda inte får lön, inklusive de som styr flygtrafiken över världens mest trafikerade luftrum.

Resenärer fastnar på amerikanska flygplatser när tusentals avgångar ställs in. (Foto: Canva)

När flygledarna började ta sjukdagar i protest slog den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA till bromsen. Från och med idag fredag minskar man antalet flygavgångar vid landets 40 största flygplatser – bland dem New York, Los Angeles, Chicago och Dallas. Först med fyra procent, sedan upp till tio procent den 14 november. Mellan klockan sex på morgonen och tio på kvällen ska trafiken glesas ut, som en tisdagsnatt i februari.

Flygledarna får nog

”Med fortsatta förseningar och oförutsägbara personalbrister ökar risken snabbt”, står det i FAA:s beslut. Det är myndighetsspråk för: vi håller på att tappa kontrollen.

Flygledarna jobbar sex dagar i veckan, ofta övertid, och utan lön. Många har helt enkelt slutat dyka upp. ”Man kan inte förvänta sig att folk ska gå till jobbet när de inte får betalt”, säger den frekventa affärsresenären Kelly Matthews till AP.

Över 1 800 flygningar per dag kan påverkas av nedstängningen. (Foto: Canva)
Hundratusentals resenärer drabbas

Enligt analysföretaget Cirium kan uppemot 1 800 flyg och 268 000 passagerare påverkas varje dag. American Airlines har redan dragit ned sitt schema med 220 flygningar per dygn. Mindre bolag tvingas stryka rutter till småstäder och semesterdestinationer.

Internationella flygningar påverkas ännu inte – men det är bara en tidsfråga innan förseningarna rullar över Atlanten.

Paket, raketer och julresor i kläm

Inte ens logistiken klarar sig. FedEx och UPS, med sina nav i Memphis och Louisville, finns på FAA:s lista. Det betyder att julklappar, Amazon-leveranser och reservdelar till allt från traktorer till Teslor riskerar att fastna på marken.

Och rymden då? SpaceX måste nu flytta sina uppskjutningar till natten – FAA tillåter inga raketer mellan 06 och 22. Elon Musk lär inte vara nöjd.

Amerikanska resenärer får nu känna på konsekvenserna av en politisk låsning. (Foto: Canva)

Turbulens inför julen

”Det här kommer att ha en märkbar effekt på hela det amerikanska flygsystemet”, säger branschanalytikern Henry Harteveldt. Översatt till svenska: förbered dig på ett julkaos utan motstycke.

För resenärer som får sina flyg inställda gäller full återbetalning – men inga extra pengar för hotell eller mat. Och glöm att flygbolagen bokar om dig på konkurrentens plan.

Här är de 40 flygplatserna som drabbas

FAA:s order gäller både tungt trafikerade storflygplatser, viktiga cargohubbar och privata jetfält.
Listan börjar gälla med fyra procents kapning redan i helgen och ökar till tio procent den 14 november.

De 30 största flygplatserna:
Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
Boston Logan International Airport
Baltimore–Washington International Airport
Charlotte Douglas International Airport
Ronald Reagan Washington National Airport
Denver International Airport
Dallas–Fort Worth International Airport
Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Newark Liberty International Airport
Fort Lauderdale–Hollywood International Airport
Daniel K. Inouye International Airport (Honolulu)
Washington Dulles International Airport
George Bush Intercontinental Airport (Houston)
John F. Kennedy International Airport (New York)
Harry Reid International Airport (Las Vegas)
Los Angeles International Airport
LaGuardia Airport (New York)
Orlando International Airport
Chicago Midway Airport
Memphis International Airport
Miami International Airport
Minneapolis–St. Paul International Airport
Chicago O’Hare International Airport
Philadelphia International Airport
Phoenix Sky Harbor International Airport
San Diego International Airport
Seattle–Tacoma International Airport
San Francisco International Airport
Salt Lake City International Airport
Tampa International Airport

Över 1 800 flygningar per dag kan påverkas av nedstängningen. (Foto: Canva)
Mellanstora flygplatser och cargohubbar:
Anchorage International Airport
Cincinnati–Northern Kentucky International Airport
Dallas Love Field
William P. Hobby Airport (Houston)
Indianapolis International Airport
Louisville International Airport
Oakland International Airport
Ontario International Airport (Californien)
Portland International Airport
Teterboro Airport (New Jersey)

Tomma avgångshallar i USA när FAA tvingar flygbolag att minska trafiken. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Vad gäller för resenärer:

• Om ditt flyg ställs in kan du kräva återbetalning, även för icke-återbetalningsbara biljetter.
• Ingen kompensation för hotell eller mat.
• Internationella flyg berörs inte – ännu.
• Köp inte backupbiljett på chans. Det blir dyrt.

Källa: Associated Press, Politico, The New York Times, The Guardian

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

