Flygledarna utan lön – nu ställer USA in tusentals flyg

Sedan den 1 oktober har den federala regeringen i Washington stått stilla i ett av historiens längsta och mest infekterade så kallade government shutdowns. Det betyder att hundratusentals statsanställda inte får lön, inklusive de som styr flygtrafiken över världens mest trafikerade luftrum.

Resenärer fastnar på amerikanska flygplatser när tusentals avgångar ställs in. (Foto: Canva)

När flygledarna började ta sjukdagar i protest slog den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA till bromsen. Från och med idag fredag minskar man antalet flygavgångar vid landets 40 största flygplatser – bland dem New York, Los Angeles, Chicago och Dallas. Först med fyra procent, sedan upp till tio procent den 14 november. Mellan klockan sex på morgonen och tio på kvällen ska trafiken glesas ut, som en tisdagsnatt i februari.

Flygledarna får nog

”Med fortsatta förseningar och oförutsägbara personalbrister ökar risken snabbt”, står det i FAA:s beslut. Det är myndighetsspråk för: vi håller på att tappa kontrollen.

Flygledarna jobbar sex dagar i veckan, ofta övertid, och utan lön. Många har helt enkelt slutat dyka upp. ”Man kan inte förvänta sig att folk ska gå till jobbet när de inte får betalt”, säger den frekventa affärsresenären Kelly Matthews till AP.

