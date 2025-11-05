När lyx inte längre räcker, tar miljardärerna till äventyr. De seglar inte till Saint-Tropez – de korsar Antarktis. De solar inte på däck – de landar med helikopter på glaciärer. Fenomenet kallas adventure yachting, och det är den nya statussymbolen i en värld där superyachter, privatjetar och konstsamlingar blivit lika mycket uttryck för personlighet som förmögenhet.
Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning
Mest läst i kategorin
EU-domen som skakar hela resebranschen
En ny dom från EU kan förändra allt för både resenärer och resebranschen. Två missnöjda semesterfirare i Albanien har fått rätt till full återbetalning – trots att de både bott, ätit och badat. Nu varnar branschen för att domen kan göra paketresor dyrare och i värsta fall hota hela resemodellen. Turister får rätt till full …
SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören
När SAS nyligen presenterade sitt nya vinterprogram med 40 procent fler flygstolar via Köpenhamn var det ingen slump att vd Anko van der Werff samtidigt publicerade ett inlägg på Linkedin. Hans text lät som en kärleksförklaring till staden – och som ett PR-utspel i perfekt takt med bolagets strategi. Copenhagen is calling ”The Economist har …
AI gör torsdag till nya fredag – han vill äga din fritid
AI frigör tid. Frågan är bara vad vi ska göra med den. Hollywoodagenten Ari Emanuel, verklighetens Ari Gold från Entourage, har svaret: gå på teater, kolla serier och spendera mer pengar på upplevelser. Nu satsar han miljarder på att tjäna pengar på den nya fyradagarsveckan. AI tar jobbet – och ger oss långhelg Femdagarsveckan har …
AI: Fiende i medierna – men frälsare i reklambranschen
Medierna älskar att hitta fel på AI – men i reklambranschen pågår något helt annat. Där har man slutat vara rädd och börjat räkna pengar. Reklamarna hittar möjligheter Medan tidningar skriver om deepfakes, bias och framtida arbetslöshet, sitter Joakim Khoury på Åkestam Holst NoA och ser nya intäktsströmmar.”AI är ett otroligt verktyg för precis allting …
SAS lanserar reklamfilm med Kinnaman – men stänger ned jultrafiken
SAS går från tre dagliga turer till Kalmar till noll under julhelgen. Halmstad mister också all trafik till Stockholm. Samtidigt lanserar flygbolaget en ny, påkostad reklamfilm med Joel Kinnaman om hur kräsna skandinaver är. En symbolisk kontrast – när verklighetens passagerare inte ens får lyfta. Julflyg som inte lyfter Under julhelgerna blir det ovanligt tyst …
Perfect Weekend har talat med Folarin Oyeleye, chef för EMEA Lending Solutions på JP Morgan Private Banking i London, och Oscar Forsberg, Nordenchef för JP Morgan Private Bank i Stockholm, om hur private banking blivit mer livsstilsstrategi än siffror – och varför de rikaste nu jagar upplevelser snarare än avkastning.
”Vill du låna till ett jetplan, en superyacht eller en konstsamling av museiklass – och samtidigt få råd om hur du för vidare förmögenheten till nästa generation, gör investeringar som speglar dina mål eller bygger upp familjestyrning och likviditet? Det är här private banking kliver in”, förklarar Folarin Oyeleye.
Privatjetten lyfter igen – tillväxt på 6,7 procent
Efter några turbulenta år är privatflygmarknaden åter på väg upp.
”Vi ser ett tydligt uppsving”, säger Oyeleye till Perfect Weekend.
Enligt Market.us väntas branschen växa med i snitt 6,7 procent per år det kommande decenniet – från 26 miljarder dollar 2024 till närmare 80 miljarder 2034.
Drivkraften? Nya ägare på tillväxtmarknader, fortsatt aptit i USA och Europa och en allt mer global elit. Honeywell rapporterar samtidigt rekordhöga leveranser av affärsflygplan, vilket bekräftar att privatjeten numera är lika mycket statussymbol som transportmedel.
Andrahandsmarknaden är stabil – vilket i private banking-språk betyder att både köpare och säljare hittat sin rytm.
”Vi ser inte att folk vill flyga i 20 år gamla plan, men intresset för begagnat är större än på länge”, säger en expert till Perfect Weekend.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Fullt på varven – miljardärerna seglar mot nya äventyr
Yachtvärlden befinner sig i en ny guldålder.
”De stora varven är fullbokade till slutet av 2027”, säger Oyeleye.
Den som vill ha en ny superyacht får vänta – eller vända sig till andrahandsmarknaden. Enligt Arizton värderas den globala yachtmarknaden till drygt 11 miljarder dollar 2024 med en tillväxttakt på 6,6 procent årligen.
Men drömmarna har ändrat kurs. Från Medelhavets strandbarer till Antarktis, Galápagos och andra orörda paradis.
”Adventure yachting är den stora trenden”, säger Forsberg, som efter många år i London och New York nu verkar från Stockholm. ”Det handlar inte längre om att ta det lugnt i Saint-Tropez, utan om att nå platser ingen annan har sett.”
Ett färskt exempel på den nya trenden med adventure yachting är Mark Zuckerbergs spektakulära Norge-resa i våras. Enligt flera internationella medier använde Meta-grundaren sina två superyachter, Launchpad och Wingman, som bas för heliskiing längs norska fjordar.
Med helikoptertransporter direkt från däcket tog han sig upp på snötäckta berg för att åka skidor i total avskildhet.
Resan – som enligt rapporter sträckte sig över flera tusen sjömil – har kallats ”den ultimata miljardärssemestern”, där äventyret och lyxen smälter samman till en ny sorts statusjakt: att inte bara äga världen, utan även dess mest otillgängliga platser.
Kunderna får förstås hjälp med finansieringen – men diskretionen. Många svenskar vill inte skylta med sin yacht. Den registreras i andra länder. Diskretion är en del av tjänsten.
När Perfect Weekend undrar om det finns fler svenska yachtägare än Cristina Stenbeck får vi självklart inget svar på detta.
EU-domen som skakar hela resebranschen
En ny dom från EU kan förändra allt för både resenärer och resebranschen.
Konstmarknaden svalnar på toppen – men blomstrar i mitten
Konstvärlden följer en annan logik.
”Vi ser färre rekordaffärer, men fler köp i mellansegmentet”, säger Oyeleye.
Art Basel & UBS Global Art Market Report 2025 visar samma trend: försäljningar över 10 miljoner dollar minskar, medan mellanskiktet – mellan 50 000 och 500 000 dollar – växer både i volym och värde.
Museiklassade verk krävs för att banken ska finansiera köpen, men fokus ligger alltmer på samlingar snarare än enstaka troféer.
”Våra kunder är passionerade samlare – vi hjälper dem frigöra kapital, inte välja motiv.”
De stora gallerierna konsolideras samtidigt som försäljningen flyttar online.
”Det är inte lika spektakulärt som en auktionssal, men betydligt effektivare”, säger Oyeleye.
Aurora i Båstad – där hyperbilar möter champagneglas
Och så bilarna – den mest känslostyrda delen av portföljen. JP Morgan förbereder nu finansiering även för klassiska bilsamlingar. En katalysator är Aurora i Båstad, ett nytt evenemang som redan jämförs med Pebble Beach i Kalifornien. Koenigsegg, Paulsen-familjen och Multicom ligger bakom eventet.
JP Morgan är partner i Båstad.
”Det har utvecklats från en bilträff till ett lifestyle-event av internationell klass”, säger Oyeleye.
Publiken är en mix av samlare, formgivare och folk som tycker att en Ferrari från 1967 är en bättre investering än ännu en aktiefond.
Och på tal om klassiska bilar – Aje Philipsons spektakulära bilauktion i våras på RM Sotheby’s vid Comosjön drog in nära 290 miljoner kronor. Hans legendariska Aurora Collection, 14 bilar varav tolv Ferraris, toppades av en Ferrari 250 GT SWB Berlinetta från 1961 som klubbades för omkring 75 miljoner.
Ett av de mest uppmärksammade svenska auktionsresultaten någonsin – och beviset på att nostalgi och bensin säljer bättre än NFT:er.
Philipson själv förklarade försäljningen med orden: ”Jag är inte odödlig.” Ett citat som lika gärna kunde komma från en private banker med känsla för tajming.
Strävan, passion och lång sikt
”Vi tittar alltid genom två linser – kundens finansiella hälsa och tillgångens verkliga värde”, sammanfattar Oyeleye.
”Våra kunder vill inte bara maximera avkastning, de vill kurera ett liv – med flygplan, båtar, konst och bilar som lika mycket passioner som investeringar.”
Det är private banking 2025: mindre Excel, mer äventyr.
Läs även: SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.