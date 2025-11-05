Realtid
Realtid.se
Perfect Weekend

Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning

JP Morgan finansierar både vingarna och vinglasen. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

När lyx inte längre räcker, tar miljardärerna till äventyr. De seglar inte till Saint-Tropez – de korsar Antarktis. De solar inte på däck – de landar med helikopter på glaciärer. Fenomenet kallas adventure yachting, och det är den nya statussymbolen i en värld där superyachter, privatjetar och konstsamlingar blivit lika mycket uttryck för personlighet som förmögenhet.

Folarin Oyeleye, chef för EMEA Lending Solutions på JP Morgan Private Banking i London, och Oscar Forsberg, Nordenchef för JP Morgan Private Bank i Stockholm. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend har talat med Folarin Oyeleye, chef för EMEA Lending Solutions på JP Morgan Private Banking i London, och Oscar Forsberg, Nordenchef för JP Morgan Private Bank i Stockholm, om hur private banking blivit mer livsstilsstrategi än siffror – och varför de rikaste nu jagar upplevelser snarare än avkastning.

”Vill du låna till ett jetplan, en superyacht eller en konstsamling av museiklass – och samtidigt få råd om hur du för vidare förmögenheten till nästa generation, gör investeringar som speglar dina mål eller bygger upp familjestyrning och likviditet? Det är här private banking kliver in”, förklarar Folarin Oyeleye.

Privatflygmarknaden växer med 6,7 procent – men kabinpersonalen ligger redan på topp. (Foto: Canva)

”Vi ser ett tydligt uppsving”, säger Oyeleye till Perfect Weekend.

Enligt Market.us väntas branschen växa med i snitt 6,7 procent per år det kommande decenniet – från 26 miljarder dollar 2024 till närmare 80 miljarder 2034.

Drivkraften? Nya ägare på tillväxtmarknader, fortsatt aptit i USA och Europa och en allt mer global elit. Honeywell rapporterar samtidigt rekordhöga leveranser av affärsflygplan, vilket bekräftar att privatjeten numera är lika mycket statussymbol som transportmedel.

Andrahandsmarknaden är stabil – vilket i private banking-språk betyder att både köpare och säljare hittat sin rytm.

”Vi ser inte att folk vill flyga i 20 år gamla plan, men intresset för begagnat är större än på länge”, säger en expert till Perfect Weekend.

De stora varven är fullbokade till 2027 – miljardärerna får stå i kö till havs. (Foto: Canva)
Fullt på varven – miljardärerna seglar mot nya äventyr

Yachtvärlden befinner sig i en ny guldålder.

”De stora varven är fullbokade till slutet av 2027”, säger Oyeleye.

Den som vill ha en ny superyacht får vänta – eller vända sig till andrahandsmarknaden. Enligt Arizton värderas den globala yachtmarknaden till drygt 11 miljarder dollar 2024 med en tillväxttakt på 6,6 procent årligen.

Men drömmarna har ändrat kurs. Från Medelhavets strandbarer till Antarktis, Galápagos och andra orörda paradis.

”Adventure yachting är den stora trenden”, säger Forsberg, som efter många år i London och New York nu verkar från Stockholm. ”Det handlar inte längre om att ta det lugnt i Saint-Tropez, utan om att nå platser ingen annan har sett.”

Mark Zuckerberg tog helikoptern till liften. Bokstavligen. (Foto: AP)

Ett färskt exempel på den nya trenden med adventure yachting är Mark Zuckerbergs spektakulära Norge-resa i våras. Enligt flera internationella medier använde Meta-grundaren sina två superyachter, Launchpad och Wingman, som bas för heliskiing längs norska fjordar.

Med helikoptertransporter direkt från däcket tog han sig upp på snötäckta berg för att åka skidor i total avskildhet.

Resan – som enligt rapporter sträckte sig över flera tusen sjömil – har kallats ”den ultimata miljardärssemestern”, där äventyret och lyxen smälter samman till en ny sorts statusjakt: att inte bara äga världen, utan även dess mest otillgängliga platser.

Kunderna får förstås hjälp med finansieringen – men diskretionen. Många svenskar vill inte skylta med sin yacht. Den registreras i andra länder. Diskretion är en del av tjänsten.

När Perfect Weekend undrar om det finns fler svenska yachtägare än Cristina Stenbeck får vi självklart inget svar på detta.

Konstmarknaden svalnar på toppen – men blomstrar i mitten

Konstvärlden följer en annan logik.

”Vi ser färre rekordaffärer, men fler köp i mellansegmentet”, säger Oyeleye.

Art Basel & UBS Global Art Market Report 2025 visar samma trend: försäljningar över 10 miljoner dollar minskar, medan mellanskiktet – mellan 50 000 och 500 000 dollar – växer både i volym och värde.

Museiklassade verk krävs för att banken ska finansiera köpen, men fokus ligger alltmer på samlingar snarare än enstaka troféer.

”Våra kunder är passionerade samlare – vi hjälper dem frigöra kapital, inte välja motiv.”

De stora gallerierna konsolideras samtidigt som försäljningen flyttar online.

”Det är inte lika spektakulärt som en auktionssal, men betydligt effektivare”, säger Oyeleye.

Koenigsegg, champagne och kustbris – svensk sommar i sin dyraste form. (Foto: TT)

Aurora i Båstad – där hyperbilar möter champagneglas

Och så bilarna – den mest känslostyrda delen av portföljen. JP Morgan förbereder nu finansiering även för klassiska bilsamlingar. En katalysator är Aurora i Båstad, ett nytt evenemang som redan jämförs med Pebble Beach i Kalifornien. Koenigsegg, Paulsen-familjen och Multicom ligger bakom eventet.

JP Morgan är partner i Båstad.

”Det har utvecklats från en bilträff till ett lifestyle-event av internationell klass”, säger Oyeleye.

Publiken är en mix av samlare, formgivare och folk som tycker att en Ferrari från 1967 är en bättre investering än ännu en aktiefond.

Aje Philipsons Ferrari-samling: svensk bilhistoria i rött och krom. (Foto: Sotheby’s)
Och på tal om klassiska bilar – Aje Philipsons spektakulära bilauktion i våras på RM Sotheby’s vid Comosjön drog in nära 290 miljoner kronor. Hans legendariska Aurora Collection, 14 bilar varav tolv Ferraris, toppades av en Ferrari 250 GT SWB Berlinetta från 1961 som klubbades för omkring 75 miljoner.

Ett av de mest uppmärksammade svenska auktionsresultaten någonsin – och beviset på att nostalgi och bensin säljer bättre än NFT:er.

Philipson själv förklarade försäljningen med orden: ”Jag är inte odödlig.” Ett citat som lika gärna kunde komma från en private banker med känsla för tajming.

Strävan, passion och lång sikt

”Vi tittar alltid genom två linser – kundens finansiella hälsa och tillgångens verkliga värde”, sammanfattar Oyeleye.

”Våra kunder vill inte bara maximera avkastning, de vill kurera ett liv – med flygplan, båtar, konst och bilar som lika mycket passioner som investeringar.”

Det är private banking 2025: mindre Excel, mer äventyr.

Läs även: SAS väljer Köpenhamn – och vd:n leder hyllningskören

EkonomiMiljardärer
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

