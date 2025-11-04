EU-domen som skakar hela resebranschen

Domen som kan förändra allt

Enligt domen (mål C-469/24, Tuleka) kan resenärer som får sin semester förstörd ha rätt till full återbetalning av hela paketresan, även om delar av resan faktiskt levererats som planerat.

Kortversionen: Om semestern inte längre tjänar sitt syfte – oavsett om du fortfarande hade ett rum, en buffé och ett hav i närheten – kan du få tillbaka alla pengar.

EU-domstolen menar att en paketresa ska ses som en helhet. Om huvudsyftet går förlorat, räcker det inte att arrangören säger att “ni fick ju ändå bo och äta”.

Det här är en principiellt tung dom. Den kan påverka hur svenska domstolar, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden (ARN) bedömer framtida semesterfiaskon – och kan i förlängningen förändra hela sättet vi bokar resor på.

Svenska turister kan vinna stort

Thomas Iversen, chef för konsumenträttigheter på norska Konsumentrådet, säger till DinSide att människor som får sin semester förstörd bör kräva full återbetalning.

Och det gäller inte bara i Norge.

Svenska Konsumentverket slår redan fast att man kan få tillbaka hela beloppet “om syftet med resan gått förlorat”. Men hittills har det mest gällt inställda resor, konkurs eller naturkatastrofer – inte att byggarbetarna på hotellet borrade i poolbaren.

Nu kan det förändras.

All inclusive med överraskning: juridisk seger. (Foto: Canva)

Svenska lagen kan behöva skrivas om

I Sverige regleras detta av Paketreselagen, som i grunden bygger på samma EU-direktiv som domen handlar om.

Hittills har många tvister lösts i ARN, där kompensation ofta landat på några tusenlappar eller ett procentuellt avdrag.

Men efter den nya domen i Luxemburg kan researrangörer tvingas ersätta hela resan, även när vissa delar “fungerat”.

Det innebär också att arrangörer måste bli bättre på att informera om byggarbeten, bristande standard eller problem på plats – annars riskerar de full återbetalning, även om gästerna sov gott tre av sju nätter.

Branschen varnar: Paketresor kan bli dyrare

Alla jublar dock inte. Didrik von Seth, vd för Svenska resebranschföreningen (SRF), menar att domen riskerar att slå hårt mot hela branschen.

”Enligt vår uppfattning innebär paketreselagen troligen det starkaste konsumentskyddet alla kategorier. I grunden är vi positiva till att det finns ett stort konsumentskydd men vi tycker att det ibland resulterar i avarter.

Just detta exempel vet vi ju inte hur de exakta omständigheterna varit men det inträffar ofta fall där arrangören inte är grund till att någonting går fel men får ändå stå för alla kostnader. Orimligt tycker vi och riskerar att göra just paketresor dyrare vilket i sig leder till att konsumenter väljer bort paketresor och bokar alla delarna separat.

Resultatet blir ju då förlorat konsumentskydd. Hade dessa polska turister bokat semestern separat hade de nog inte fått tillbaka ett nickel”, skriver von Seth i ett mejl till Realtid Perfect Weekend.

Fler fall väntas

Det är nu upp till svenska domstolar att följa EU-linjen. Och det lär komma fler fall.

För om något retar upp semesterfirare mer än solstolar i skuggan, så är det när semestern inte blir som utlovat – och resebolaget skyller på vädret.

Enligt jurister inom EU-rätten kan Tuleka-domen bli startskottet för fler konsumentmål där turister kräver full kompensation.

Perfect Weekend Guide: Svenska paketreselagen och resebranschen

Vad säger lagen?

Svenska Paketreselagen bygger på EU-direktiv 2015/2302. Om en resa har så stora brister att syftet med resan gått förlorat, kan du ha rätt till full återbetalning.

Var klagar man?

Börja alltid med researrangören. Går det inte, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (arn.se).

Källa: EU-domstolen, Curia.europa.eu, Courthousenews.com, DinSide.no, Konsumentverket.se, Riksdagen.se, SRF

