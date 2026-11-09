Flygbolagen säljer fler biljetter än stolar – så stor är risken att bli utan plats

Två Malmöbor skulle i oktober flyga med Norwegian från London till Köpenhamn. De hade giltiga biljetter men hade inte betalat extra för att välja sittplats. Vid gaten fick de veta att flygningen var överbokad. De skickades i stället via Oslo och kom hem fem timmar för sent, rapporterar Sydsvenskan.

”Vi överbokar väldigt sparsamt och bara på rutter där vi har täta avgångar, precis som de flesta flygbolag gör”, säger Norwegians kommunikationsdirektör Charlotte Holmbergh till tidningen.

Förklaringen är enkel. Flygbolagens bokningssystem räknar med att en del kunder uteblir eller ändrar sina planer. Genom att sälja fler biljetter kan bolagen fylla fler säten och få bättre betalt för varje avgång. Problemet uppstår när prognosen slår fel.

Flyganalytikern Jan Ohlsson är föga imponerad.

”Om du har betalat för en flygbiljett ska du självklart också ha en sittplats, punkt”, säger han till Sydsvenskan.

Boarding completed. Två ord som är underbara för kabinpersonalen och mindre roliga för resenären som står kvar vid gaten. Foto: Canva

Så sällan blir passagerare verkligen avvisade

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Hur ofta planen är överbokade är svårt att säga. Någon aktuell, jämförbar europeisk statistik över hur många avgångar som säljs med fler biljetter än platser finns inte offentligt tillgänglig. Att ett plan överbokas betyder heller inte att någon faktiskt blir kvar på marken.

USA har däremot detaljerade siffror. Under första halvåret 2026 nekades 8 975 passagerare ombordstigning mot sin vilja hos de rapporterande amerikanska flygbolagen. Det motsvarar ungefär en av 48 000 resenärer. Ytterligare 146 736 accepterade frivilligt att lämna sin plats mot ersättning.

Skillnaderna mellan bolagen är stora. Delta rapporterade inte en enda tvångsavvisad resenär under perioden, medan lågprisbolaget Frontier hade betydligt fler i förhållande till sitt passagerarantal.