Du har betalat för din flygbiljett, checkat in och kommit till gaten i tid. Ändå kan flygbolaget vägra släppa ombord dig. Överbokning är en vanlig affärsmetod i flygbranschen, men det är ovanligt att resenärer faktiskt blir avvisade. Ibland kan samma system dessutom ge dig en gratis uppgradering till business class.
Flygbolagen säljer fler biljetter än stolar – så stor är risken att bli utan plats
Två Malmöbor skulle i oktober flyga med Norwegian från London till Köpenhamn. De hade giltiga biljetter men hade inte betalat extra för att välja sittplats. Vid gaten fick de veta att flygningen var överbokad. De skickades i stället via Oslo och kom hem fem timmar för sent, rapporterar Sydsvenskan.
”Vi överbokar väldigt sparsamt och bara på rutter där vi har täta avgångar, precis som de flesta flygbolag gör”, säger Norwegians kommunikationsdirektör Charlotte Holmbergh till tidningen.
Förklaringen är enkel. Flygbolagens bokningssystem räknar med att en del kunder uteblir eller ändrar sina planer. Genom att sälja fler biljetter kan bolagen fylla fler säten och få bättre betalt för varje avgång. Problemet uppstår när prognosen slår fel.
Flyganalytikern Jan Ohlsson är föga imponerad.
”Om du har betalat för en flygbiljett ska du självklart också ha en sittplats, punkt”, säger han till Sydsvenskan.
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Så sällan blir passagerare verkligen avvisade
Hur ofta planen är överbokade är svårt att säga. Någon aktuell, jämförbar europeisk statistik över hur många avgångar som säljs med fler biljetter än platser finns inte offentligt tillgänglig. Att ett plan överbokas betyder heller inte att någon faktiskt blir kvar på marken.
USA har däremot detaljerade siffror. Under första halvåret 2026 nekades 8 975 passagerare ombordstigning mot sin vilja hos de rapporterande amerikanska flygbolagen. Det motsvarar ungefär en av 48 000 resenärer. Ytterligare 146 736 accepterade frivilligt att lämna sin plats mot ersättning.
Skillnaderna mellan bolagen är stora. Delta rapporterade inte en enda tvångsavvisad resenär under perioden, medan lågprisbolaget Frontier hade betydligt fler i förhållande till sitt passagerarantal.
En missad avgång kan bli en uppgradering
Perfect Weekend skrev nyligen om hur överbokning även kan ge en gratis uppgradering till business class. När ekonomiklassen är full men det finns lediga stolar längre fram i planet kan bolaget flytta en resenär uppåt. En annan möjlighet är att frivilligt avstå sin plats och förhandla om bättre reseklass på nästa avgång.
”Var tydlig med vad du vill ha när du erbjuder dig att avstå din plats”, säger flygexperten Gary Leff i vår tidigare artikel.
Uppgraderingen måste bekräftas innan du tackar ja. Någon rätt till business class finns inte.
Upp till 600 euro när du blir kvar på marken
Enligt Konsumentverket måste flygbolaget först söka frivilliga. Om det inte räcker kan ersättningen bli 250, 400 eller 600 euro beroende på resans längd. Du har dessutom rätt till ombokning eller återbetalning och hjälp med mat och vid behov hotell. Kostnader för exempelvis missade anslutningar kan också vara ersättningsgilla.
Malmöresenärerna fick 220 brittiska pund var av Norwegian, men anmälde ändå händelsen till Konsumentverket. De uppger att ingen frågade efter frivilliga och att de inte fick skriftlig information om sina rättigheter.
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