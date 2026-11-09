Robyns stöd kan bli Magdas dödkyss

Socialdemokrater som röstar på andra partier

I Agenda fick vi också veta att socialdemokraten Göran Greider röstade på Vänsterpartiet i det senaste valet. Man kan säga att han nästan gjorde gemensam sak med en annan känd socialdemokrat, Karin Pettersson, som inför valet deklarerade att hon tänkte rösta på Miljöpartiet.

Till vardags är Pettersson Aftonbladets kulturchef. Tidningens gamla huvudägare LO äger fortfarande nio procent av aktierna och har vetorätt vid tillsättningen av den politiska chefredaktören. Karins gamla jobb innan hon blev chef för sin nuvarande avdelning.

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När LO inspireras av Sverigedemokraterna

Man undrar när det stora fackförbundet kommer att inspireras av SD och deras agerande mot Riks, där det ekonomiska stödet hotas när redaktionen inte längre följer partilinjen slaviskt.

Jag gissar att det inte tar så lång tid om Magdalena missar Rosenbad.

Det stora partiet är alltså i stort behov av nya vänner när de gamla sviker. Och gissa vem som snabbt var ute på banan?

Robyn rycker ut för Magdalena

Robyn. I ett Instagraminlägg redan på lördagen uppmanade hon Vänsterpartiet att släppa fram en ny regering. Eftersom det enligt popstjärnan är det bästa för Sverige.

Exakt hur Robyn kommit fram till detta är oklart. Jag gissar att hon tillbringar mycket tid utomlands när hon reser runt och spelar. När hon är hemma i Sverige bor hon i Laurinska huset på Södermalm, en bostadsrättsförening där en lägenhet nyligen såldes till det högsta kvadratmeterpris som någonsin noterats på Södermalm. Ganska långt från Gabrielssons hemtrakter i Sandviken alltså.

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Att kända artister sluter upp bakom en politisk kandidat var förr i tiden bra, men inte längre. Trots att Kamala Harris samlade historiskt stark uppbackning från globala megastjärnor, däribland Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen, Eminem, Charli XCX och Ariana Grande, räckte det inte för att säkra segern i det amerikanska presidentvalet.

Jag tror med andra ord att Robyns stöd är det absolut värsta som kan drabba Magdalena Andersson. En äkta dödskyss.

Hur långt vågar Centern gå?

Det ska också bli intressant att se hur mycket Elisabeth Thand Ringqvist vågar utmana sina väljare. En stor grupp utgörs av välutbildade kvinnor som enligt mina källor inom public service har slutat följa nyheterna. Det enda denna grupp är övertygade om är att Jimmie Åkesson är ond och kall.

Följaktligen brukar ETR säga att SD har en helt annan människosyn än de som röstar på C. Exakt hur denna syn på vad det innebär att vara människa ser ut har jag aldrig vågat fråga om på pressträffarna med ETR i riksdagen.

Men att motsättningarna är stora förstår vi när vi hör att den nyblivna centerpartisten Birgitta Ohlsson hotar att bli politisk vilde om ETR hoppar över till det blågula laget.

De nya låsningarna löser upp de gamla

Så hur kommer det då att gå? Min gissning är fortfarande extraval. De nya låsningarna löser nämligen upp de gamla. Men det har onekligen blivit mer spännande.

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