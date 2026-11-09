Här är Europas oskrivna regler – svenskarna vägrar pussas och behåller aldrig skorna på

Sverige är Europamästare i att ta av sig skorna

När det gäller skor är vi däremot fullständigt kompromisslösa.

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Samtliga svenska deltagare i undersökningen uppgav att de tar av sig skorna när de besöker någon annans hem. Hundra procent. En närmast nordkoreansk enighet i ett annars ganska individualistiskt land.

I 24 av 27 länder är det vanligast att lämna skorna vid dörren. Undantagen är Spanien, Italien och Portugal, där människor oftare behåller skorna på.

Det finns också en generationsskillnad. Yngre människor tar oftare av sig skorna automatiskt medan medelålders gäster väntar på värdens instruktioner.

Kom i tid och ät upp maten

I 23 av de undersökta länderna föredrar människor att gäster kommer på utsatt tid. Grekerna är särskilt noggranna med punktligheten, medan tyskar, polacker, fransmän och tjecker gärna kommer lite tidigare.

Singlar är enligt undersökningen dubbelt så benägna att komma för sent. Småbarnsföräldrar har också problem med klockan, men möjligen mer begripliga ursäkter.

Vid middagsbordet råder däremot europeisk enighet. I samtliga undersökta länder betraktas det som respektfullt att äta upp maten.

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Män är något flitigare på att tömma tallriken. 82 procent uppger att de alltid äter upp, jämfört med 75 procent av kvinnorna.

Svenskt folkvett – låt bli högtalartelefonen

Den svenska diskussionen om vett och etikett har nyligen fått ett eget bidrag genom boken Folkvett. Hur svårt kan det vara? av journalisten Niklas Källner och radioprofilen Kjell Eriksson, vilket Dagens PS uppmärksammat.

Boken, som gavs ut av Bonnier Fakta den 31 augusti 2026, tar upp de moderna beteenden som gör vardagen onödigt irriterande.

Här finns människor som blockerar trottoarer medan de pratar högt i telefonens högtalare. Personer som överger kundvagnar, lägger beslag på solstolar och dyker upp hemma hos bekanta utan förvarning.

Författarna har till och med namn på några av dessa figurer. ”Platsbarbarer” ockuperar attraktiva platser medan ”spontanitetssadister” kommer oanmälda.

Särskilt intressanta är ”icke-frågarna”, människor som kan prata sig igenom en hel middag utan att ställa en enda fråga till sitt sällskap.

Här finns förmodligen några av Sveriges mest outhärdliga middagsgäster. De behöver ingen samtalspartner, bara publik.

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En låda med choklad eller en bukett blommor brukar fungera som inträdesbiljett till en trevlig middag. I Finland är värdgåvan däremot betydligt mindre självklar. Foto: Canva

Intresset för gott uppförande exploderar

Enligt Preply hade hashtaggen #etiquette fått 4,4 miljarder visningar på TikTok fram till september 2026. Sökningarna efter hur man uppför sig ordentligt hade samtidigt ökat med 373 procent under ett år.

Intresset är alltså stort för något som tidigare generationer förväntades lära sig vid köksbordet.

Källner och Eriksson ägnar 256 sidor åt det svenska folkvettet. Deras bok kostar ungefär lika mycket som en bättre lunch på stan. Till skillnad från lunchen kan den förhoppningsvis förbättra även nästa middag.

Fakta Perfect Weekend: Europas oskrivna regler

Situation Vad undersökningen visar Kindpussar I 23 av 27 länder väntar de flesta på den andres initiativ. Skor inomhus 100 procent av de svenska deltagarna tar av sig skorna. Presenter I 17 länder är vin eller blommor vanligt vid besök, ibland bara vid särskilda tillfällen. Middag Att äta upp betraktas som respektfullt i samtliga 27 länder. Punktlighet I 23 länder föredrar majoriteten att gäster kommer i tid.

Undersökningen bygger på drygt 1 600 svar från 27 länder och beskriver deltagarnas uppfattningar, inte bindande nationella regler.

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