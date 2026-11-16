Att resa ensam på semestern är en av resevärldens stora trender. Du bestämmer själv när du ska gå upp, var du ska äta och hur länge du vill ligga kvar vid poolen. Problemet är att hotellbranschen fortfarande tycker att du borde ha tagit med dig någon. En ny undersökning visar att ensamresenärer kan få betala upp till 84 procent mer för sin semester. Thailand är bäst och Barcelona sämst.
Ensam på semestern? Här kan resan bli 84 procent dyrare
Thailand älskar ensamresenärer
Jämförelsesajten TravelSupermarket har undersökt kostnaden för att resa ensam till 57 populära semesterdestinationer. Resultatet visar enorma skillnader mellan länderna.
Allra bäst är Khao Lak på Thailands västkust. Här kostar en veckas semester i genomsnitt 1 400 pund för en ensamresenär, jämfört med 1 155 pund per person när två vuxna delar rum. Skillnaden är 21 procent.
Phuket kommer strax efter med ett påslag på 23 procent. Även Pattaya och Bangkok finns bland de tio mest förmånliga resmålen för ensamresenärer.
Thailand tar därmed fyra platser på topplistan. Landet har länge varit populärt bland backpackers och människor som reser på egen hand.
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Långresor har en ekonomisk fördel
Det finns en ganska enkel förklaring till varför Thailand klarar sig så bra.
Flygbiljetten kostar lika mycket oavsett om du reser ensam eller tillsammans med någon. På längre resor utgör flyget en större del av semesterkostnaden, vilket gör hotellrummets extrakostnad mindre betydelsefull i procent.
Samma mönster syns i Dubai, där ensamresenärer betalar 31 procent extra. Barbados ligger på 33 procent, Las Vegas på 37 och Mauritius på 39 procent.
Närmare Sverige sticker Bulgarien ut. En vecka vid Svarta havet i regionen kring Burgas kostar i genomsnitt 777 pund med ett singelpåslag på 31 procent. Aten är också relativt prisvärt med ett påslag på 33 procent.
Barcelona skickar en saftig nota
I andra änden av listan hittar vi Barcelona.
Här kostar en veckas semester 24 400 svenska kronor för en ensamresenär. Två personer som delar rum betalar i genomsnitt 1 001 pund var. TravelSupermarket anger prisskillnaden till hela 84 procent.
Medelhavets semesteröar är knappast bättre. Korfu har ett påslag på 81 procent och Ibiza på 80 procent. Även Zakynthos, Kos, Santorini, Malta och Rhodos finns bland de tio dyraste destinationerna.
På Santorini kostar en ensam semestervecka i genomsnitt cirka 27 100 kronor. Det är nästan 11 000 kronor mer än vad varje person i ett resande par betalar. Romantiken har uppenbarligen ett pris även när man lämnat partnern hemma.
Barcelona har ytterligare ett problem
Perfect Weekend berättade nyligen om en annan undersökning från bagageförvaringsföretaget Radical Storage, som jämfört 48 europeiska städer utifrån kostnader, trygghet och utbud för ensamresenärer.
Där utsågs Zürich, Reykjavik och Venedig till Europas tre sämsta destinationer totalt sett för den som reser ensam. I Venedig kostar en genomsnittlig resdag hela 362 euro.
Barcelona sticker ut även i denna undersökning, men av ett annat skäl. Staden får bara 47,9 poäng av 100 möjliga i Numbeos index över upplevd trygghet och hamnar bland Europas tio sämst placerade städer.
Allra lägst trygghetsbetyg får Marseille med 33 poäng, följt av Paris med 42. Även London, Bryssel och Aten tillhör städerna med låga betyg.
Numbeos siffror bygger på människors upplevelser av trygghet och ska inte förväxlas med faktisk brottsstatistik.
Enligt Hostelworlds rapport State of Solo Travel 2026 oroar sig 41 procent av ensamresenärerna för sin säkerhet. Var fjärde undviker att promenera ensam sent på kvällen.
Fakta Perfect Weekend: Där är singelpåslaget lägst och högst
Lägsta påslagen
- Khao Lak, Thailand – 21 procent
- Phuket, Thailand – 23 procent
- Dubai, Förenade Arabemiraten – 31 procent
- Burgasregionen, Bulgarien – 31 procent
- Aten, Grekland – 33 procent
Högsta påslagen
- Barcelona, Spanien – 84 procent
- Korfu, Grekland – 81 procent
- Ibiza, Spanien – 80 procent
TravelSupermarkets undersökning omfattar 57 destinationer och genomsnittliga brittiska paketrespriser för sju nätter med avresa september–november 2026. Priserna gäller alltså inte specifikt resor från Sverige.
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