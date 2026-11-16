Nästan en halv miljon ryska medborgare fick turistvisum till Schengenområdet under 2025. Frankrike, Italien och Spanien står för merparten av visumen, medan Sverige vill stänga dörren. Efter ett misstänkt ryskt sabotageförsök på en tysk flygplats har turistresorna blivit en säkerhetsfråga för hela EU.
Ryska turister strömmar till Europa – Sverige kräver stopp
Europa lockar fortfarande ryska semesterfirare
Rysslands krig mot Ukraina har snart pågått i fem år, men Europas stränder, restauranger och shoppinggator fortsätter att välkomna ryska turister. Och resandet ökar.
Under 2025 utfärdades 477 878 turistvisum till ryska medborgare, enligt EU:s Schengenbarometer. Det är en ökning med 8,4 procent jämfört med året före. Räknas samtliga korttidsvisum vid Schengenländernas konsulat i Ryssland in stiger siffran till närmare 619 000.
De stora turistländerna dominerar statistiken. Italien utfärdade drygt 161 000 Schengenvisum vid sina konsulat i Ryssland förra året, Frankrike närmare 157 000 och Spanien drygt 123 000. Tillsammans motsvarar det omkring 71 procent av samtliga visum som utfärdades vid konsulaten i Ryssland.
Det finns en ekonomisk förklaring. Franska Rivieran, italienska badorter och spanska semesterstäder har under lång tid tagit emot köpstarka ryska besökare. Hotell, restauranger och butiker har anledning att uppskatta gäster med pengar att spendera.
Sverige vill stoppa lyxsemestrarna
Migrationsminister Johan Forssell (M) hör till de starkaste kritikerna av EU:s nuvarande visumpolitik.
”Det är olämpligt och orättvist, till och med stötande, att de kan komma till Europa och njuta av solsemestrar och lyxweekends här”, säger han till Dagens Nyheter.
Sverige tog i juni initiativ till ett gemensamt brev till EU-kommissionen tillsammans med tio andra europeiska länder. Kravet är bindande och mer restriktiva regler för ryska turistresor.
Problemet är att ett Schengenvisum normalt gäller i hela Schengenområdet. En ryss som beviljas visum av Italien kan därför resa vidare till Sverige, trots att Sverige självt är betydligt mer restriktivt.
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Turistvisum användes vid misstänkt sabotage
Den 5 augusti hittades en drönare med sprängladdning vid flygplatsen Leipzig/Halle i Tyskland. Målet misstänks ha varit ett ukrainskt fraktflygplan som användes för transporter kopplade till kriget.
Tyska utredare har identifierat två misstänkta. Den ene, en belarusier med ryskt pass, ska ha kommit in i Schengenområdet med ett italienskt turistvisum utfärdat i Minsk. Dna-spår på drönaren och en antenn ledde utredarna till mannen. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt. Moskva förnekar anklagelserna.
”Vi har sett fler olika säkerhetsincidenter som kan kopplas till det”, säger Johan Forssell till DN.
EU skärper reglerna – men totalstopp saknas
EU avskaffade 2022 de förenklade visumreglerna för ryssar. I november 2025 skärptes bestämmelserna ytterligare, framför allt för visum med flera inresor. Undantag finns fortfarande för bland andra oppositionella, journalister och personer med nära familjeanknytning till EU.
Motståndare till ett generellt turiststopp varnar för att även ryssar som motsätter sig kriget skulle drabbas.
Skid-VM i Falun blir nästa strid
Visumfrågan har också nått idrottsvärlden. Finland och Norge meddelade i november att de skärper sina regler för ryska idrottare.
Sveriges regering undersöker nu hur ryska skidåkare ska kunna nekas inresa inför skid-VM i Falun i februari 2027, även om de redan fått Schengenvisum i ett annat land.
”Men då måste man göra en individuell prövning”, säger Johan Forssell till Svenska Dagbladet om möjligheten att stoppa personer med hänvisning till nationell säkerhet.
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