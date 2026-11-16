Ryska turister strömmar till Europa – Sverige kräver stopp

Sverige vill stoppa lyxsemestrarna

Migrationsminister Johan Forssell (M) hör till de starkaste kritikerna av EU:s nuvarande visumpolitik.

”Det är olämpligt och orättvist, till och med stötande, att de kan komma till Europa och njuta av solsemestrar och lyxweekends här”, säger han till Dagens Nyheter.

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Sverige tog i juni initiativ till ett gemensamt brev till EU-kommissionen tillsammans med tio andra europeiska länder. Kravet är bindande och mer restriktiva regler för ryska turistresor.

Problemet är att ett Schengenvisum normalt gäller i hela Schengenområdet. En ryss som beviljas visum av Italien kan därför resa vidare till Sverige, trots att Sverige självt är betydligt mer restriktivt.

Turistvisum användes vid misstänkt sabotage

Den 5 augusti hittades en drönare med sprängladdning vid flygplatsen Leipzig/Halle i Tyskland. Målet misstänks ha varit ett ukrainskt fraktflygplan som användes för transporter kopplade till kriget.

Tyska utredare har identifierat två misstänkta. Den ene, en belarusier med ryskt pass, ska ha kommit in i Schengenområdet med ett italienskt turistvisum utfärdat i Minsk. Dna-spår på drönaren och en antenn ledde utredarna till mannen. Tyskland har pekat ut Ryssland som ansvarigt. Moskva förnekar anklagelserna.

”Vi har sett fler olika säkerhetsincidenter som kan kopplas till det”, säger Johan Forssell till DN.

Ryska turister uppskattar Vasamuseet i Stockholm. Det svenska regalskeppet sjönk efter bara några hundra meter, men har lyckats hålla sig flytande som turistattraktion i över 60 år. Foto: ANDERS WIKLUND / TT/TT

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EU skärper reglerna – men totalstopp saknas

EU avskaffade 2022 de förenklade visumreglerna för ryssar. I november 2025 skärptes bestämmelserna ytterligare, framför allt för visum med flera inresor. Undantag finns fortfarande för bland andra oppositionella, journalister och personer med nära familjeanknytning till EU.

Motståndare till ett generellt turiststopp varnar för att även ryssar som motsätter sig kriget skulle drabbas.

Skid-VM i Falun blir nästa strid

Visumfrågan har också nått idrottsvärlden. Finland och Norge meddelade i november att de skärper sina regler för ryska idrottare.

Sveriges regering undersöker nu hur ryska skidåkare ska kunna nekas inresa inför skid-VM i Falun i februari 2027, även om de redan fått Schengenvisum i ett annat land.

”Men då måste man göra en individuell prövning”, säger Johan Forssell till Svenska Dagbladet om möjligheten att stoppa personer med hänvisning till nationell säkerhet.

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